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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230419/bakan-nebati-onlar-sogan-cucuguyle-biz-nukleer-santralin-yakitiyla-ugrasacagiz-1069927591.html
Bakan Nebati: Onlar soğan cücüğüyle, biz nükleer santralin yakıtıyla uğraşacağız
Bakan Nebati: Onlar soğan cücüğüyle, biz nükleer santralin yakıtıyla uğraşacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin yerli otomobil, nükleer santral ve doğal gaz gibi projelerle büyümeye devam edeceğini belirterek, "Onlar... 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T22:09+0300
2023-04-19T22:12+0300
2023 türkiye seçimleri
nureddin nebati
nükleer
akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
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Mersin'den AK Parti milletvekili adayı olan Nebati, Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) incelemede bulundu.İlgililerden projedeki gelişmeler hakkında bilgi alan Nebati iftarını santral işçileriyle yaptı.Nebati, programdaki konuşmasında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden bu yana milletin yanında olduklarını, afetten etkilenen illeri en hızlı şekilde ayağa kaldıracaklarını söyledi.Enerjide bağımlılığı azaltma çalışmalarının, tüm ülkelerin öncelikli politikasına dönüştüğünü dile getiren Nebati şöyle devam etti:'Enerji alanında dünyada en büyük atılımları yapan ülkelerden biri konumundayız'Nebati, üretim gücü, istihdam ve ihracatla birlikte enerji ihtiyacının da arttığına dikkati çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:Fosil yakıt kullanımına bağlı küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin Türkiye'de hissedildiği bir dönemden geçildiğini belirten Nebati, karbon salınımı nedeniyle oluşan sorunlarla mücadele amacıyla nükleer ve yenilenebilir enerji gibi temiz kaynaklara doğru dönüşüme yoğunlaştıklarını söyledi.'Bu ülke elektriğiyle, gazıyla, otomobiliyle büyümeye devam edecek'Ülkenin birbirinden önemli projeleri hayata geçirdiğini işaret eden Nebati sözlerini şöyle sürdürdü:Nebati, santralde çalışanların büyük kısmının Türk olduğunu, projeyle bilgi transferinin de gerçekleştirildiğini vurgulayarak "Nükleer tesis statüsü kazanacak olan bu yerde, 2023 yılı içerisinde bir türbin, diğer 3 türbin ise 2026'a kadar birer yıl arayla açılmış olacak. İlk elektrik üretimini de inşallah 2024'ün ortalarında sağlamış olacağız." diye konuştu.Projenin ithal enerji kaynaklarına bağımlılığı azaltırken kaynak çeşitliliğini artıracağını dile getiren Nebati şunları kaydetti:"Ülkemizin enerji bağımsızlığına giden yolda tam anlamıyla bir milat olacaktır. Ülkemizin ilk nükleer santralinde görev alma imkanına sahip olan siz değerli kardeşlerimizi birinci elden kutluyorum, esasen tarihe geçtiniz. Bu projenin en önemli bileşeni olan sizler Türkiye Yüzyılı'nı gayretle inşa eden adeta bir uç beyisiniz."
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nureddin nebati, nükleer, akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
nureddin nebati, nükleer, akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

Bakan Nebati: Onlar soğan cücüğüyle, biz nükleer santralin yakıtıyla uğraşacağız

22:09 19.04.2023 (güncellendi: 22:12 19.04.2023)
© İHA / HALİL İBRAHİM VARLI-AW871204 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
© İHA / HALİL İBRAHİM VARLI-AW871204
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin yerli otomobil, nükleer santral ve doğal gaz gibi projelerle büyümeye devam edeceğini belirterek, "Onlar soğan cücüğüyle, biz nükleer santralin yakıtıyla uğraşacağız. Bizim zihin dünyamız böyle çalışıyor, onların zihin dünyası da öyle." dedi.
Mersin'den AK Parti milletvekili adayı olan Nebati, Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) incelemede bulundu.
İlgililerden projedeki gelişmeler hakkında bilgi alan Nebati iftarını santral işçileriyle yaptı.
Nebati, programdaki konuşmasında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden bu yana milletin yanında olduklarını, afetten etkilenen illeri en hızlı şekilde ayağa kaldıracaklarını söyledi.
Enerjide bağımlılığı azaltma çalışmalarının, tüm ülkelerin öncelikli politikasına dönüştüğünü dile getiren Nebati şöyle devam etti:

"Enerjide tam bağımsızlığa ulaşmak için bizler de büyük mücadeleler vermeye devam ediyoruz. Yenilenebilir kaynaklardan madenciliğe, doğal gazdan elektrik altyapısına kadar birçok alanda güçlü adımlar attık, atmaya da devam edeceğiz. Bu güçlü adımlarımızdan biri de hepimizin bildiği üzere 2020'de Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gaz rezervidir. Geçtiğimiz günlerde doğalgaz kuyularının vanalarını açarak deniz altındaki ana iletim hattına doğal gazı vermeye başladık. Yarın inşallah Karadeniz gazının 170 kilometrelik deniz açıklığından ülkemize getirildiğine hep birlikte şahitlik yapmış olacağız."

'Enerji alanında dünyada en büyük atılımları yapan ülkelerden biri konumundayız'

Nebati, üretim gücü, istihdam ve ihracatla birlikte enerji ihtiyacının da arttığına dikkati çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu durum Karadeniz doğalgazı keşfinin ülkemiz ve ekonomimiz için ne denli önemli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Yenilenebilir enerji başta olmak üzere gerçekleştirdiğimiz büyük enerji yatırımlarıyla, bu alanda dünyada en büyük atılımları yapan ülkelerden biri konumundayız. Elektrik kurulu gücümüzle göreve geldiğimizden bu yana iki katın üzerinde artış sağladık. Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu gücün, toplam kurulu güç içindeki payını yüzde 38,6'dan yüzde 54,6'ya çıkardık. Ülkemizin güneşten suya, rüzgardan jeotermal kaynaklara kadar enerji üretebilecek yeterli yenilenebilir imkanlardan yararlanması için gereken adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."

Fosil yakıt kullanımına bağlı küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin Türkiye'de hissedildiği bir dönemden geçildiğini belirten Nebati, karbon salınımı nedeniyle oluşan sorunlarla mücadele amacıyla nükleer ve yenilenebilir enerji gibi temiz kaynaklara doğru dönüşüme yoğunlaştıklarını söyledi.

'Bu ülke elektriğiyle, gazıyla, otomobiliyle büyümeye devam edecek'

Ülkenin birbirinden önemli projeleri hayata geçirdiğini işaret eden Nebati sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ayın 27'sinde gözünüzün nuru, sizin emeğiniz olan bu nükleer santralin ilk yakıtı da gelmiş olacak. Türkiye Cumhuriyeti, nisan itibarıyla elektrikli otomobilini, akıllı aracını üreten, gemisini denize indiren, gökyüzüne uydusunu gönderen, doğal gazını Karadeniz'den alıp kullanmaya başlayan ve nükleer santralini işletme için hazırlayan bir Türkiye. Onlar ne yapıyor? Türkiye'de mevsimsel koşullarda her zaman fiyat dalgalanmalarının olduğu soğan, patates gibi sebzeler üzerinden politika üretmeye gayret ediyorlar. Bu ülke elektriğiyle, gazıyla, otomobiliyle büyümeye devam edecek. Onlar soğan, patatesle uğraşsınlar, cücüğüne kadar soysunlar. Biz ne yapacağız? Biz yollar, otobanlar yaparak, hızlı trenler inşa ederek onların oynadıkları bu soğanların bir yerden bir yere çok daha kolay şekilde taşınmasını sağlayacağız. Aramızdaki fark bu. Onlar soğan cücüğüyle, biz nükleer santralin yakıtıyla uğraşacağız. Bizim zihin dünyamız böyle çalışıyor, onların zihin dünyası da öyle."
Nebati, santralde çalışanların büyük kısmının Türk olduğunu, projeyle bilgi transferinin de gerçekleştirildiğini vurgulayarak "Nükleer tesis statüsü kazanacak olan bu yerde, 2023 yılı içerisinde bir türbin, diğer 3 türbin ise 2026'a kadar birer yıl arayla açılmış olacak. İlk elektrik üretimini de inşallah 2024'ün ortalarında sağlamış olacağız." diye konuştu.
Projenin ithal enerji kaynaklarına bağımlılığı azaltırken kaynak çeşitliliğini artıracağını dile getiren Nebati şunları kaydetti:
"Ülkemizin enerji bağımsızlığına giden yolda tam anlamıyla bir milat olacaktır. Ülkemizin ilk nükleer santralinde görev alma imkanına sahip olan siz değerli kardeşlerimizi birinci elden kutluyorum, esasen tarihe geçtiniz. Bu projenin en önemli bileşeni olan sizler Türkiye Yüzyılı'nı gayretle inşa eden adeta bir uç beyisiniz."
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