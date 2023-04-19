https://sputniknews.com.tr/20230419/bakan-nebati-onlar-sogan-cucuguyle-biz-nukleer-santralin-yakitiyla-ugrasacagiz-1069927591.html

Bakan Nebati: Onlar soğan cücüğüyle, biz nükleer santralin yakıtıyla uğraşacağız

Bakan Nebati: Onlar soğan cücüğüyle, biz nükleer santralin yakıtıyla uğraşacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin yerli otomobil, nükleer santral ve doğal gaz gibi projelerle büyümeye devam edeceğini belirterek, "Onlar... 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T22:09+0300

2023-04-19T22:09+0300

2023-04-19T22:12+0300

2023 türkiye seçimleri

nureddin nebati

nükleer

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

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Mersin'den AK Parti milletvekili adayı olan Nebati, Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) incelemede bulundu.İlgililerden projedeki gelişmeler hakkında bilgi alan Nebati iftarını santral işçileriyle yaptı.Nebati, programdaki konuşmasında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden bu yana milletin yanında olduklarını, afetten etkilenen illeri en hızlı şekilde ayağa kaldıracaklarını söyledi.Enerjide bağımlılığı azaltma çalışmalarının, tüm ülkelerin öncelikli politikasına dönüştüğünü dile getiren Nebati şöyle devam etti:'Enerji alanında dünyada en büyük atılımları yapan ülkelerden biri konumundayız'Nebati, üretim gücü, istihdam ve ihracatla birlikte enerji ihtiyacının da arttığına dikkati çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:Fosil yakıt kullanımına bağlı küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin Türkiye'de hissedildiği bir dönemden geçildiğini belirten Nebati, karbon salınımı nedeniyle oluşan sorunlarla mücadele amacıyla nükleer ve yenilenebilir enerji gibi temiz kaynaklara doğru dönüşüme yoğunlaştıklarını söyledi.'Bu ülke elektriğiyle, gazıyla, otomobiliyle büyümeye devam edecek'Ülkenin birbirinden önemli projeleri hayata geçirdiğini işaret eden Nebati sözlerini şöyle sürdürdü:Nebati, santralde çalışanların büyük kısmının Türk olduğunu, projeyle bilgi transferinin de gerçekleştirildiğini vurgulayarak "Nükleer tesis statüsü kazanacak olan bu yerde, 2023 yılı içerisinde bir türbin, diğer 3 türbin ise 2026'a kadar birer yıl arayla açılmış olacak. İlk elektrik üretimini de inşallah 2024'ün ortalarında sağlamış olacağız." diye konuştu.Projenin ithal enerji kaynaklarına bağımlılığı azaltırken kaynak çeşitliliğini artıracağını dile getiren Nebati şunları kaydetti:"Ülkemizin enerji bağımsızlığına giden yolda tam anlamıyla bir milat olacaktır. Ülkemizin ilk nükleer santralinde görev alma imkanına sahip olan siz değerli kardeşlerimizi birinci elden kutluyorum, esasen tarihe geçtiniz. Bu projenin en önemli bileşeni olan sizler Türkiye Yüzyılı'nı gayretle inşa eden adeta bir uç beyisiniz."

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nureddin nebati, nükleer, akkuyu nükleer güç santrali (ngs)