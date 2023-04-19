https://sputniknews.com.tr/20230419/bakan-cavusoglundan-sudan-aciklamasi-yarin-donmek-isteyen-vatandaslarimizi-getirecegiz-1069930184.html

Bakan Çavuşoğlu'ndan Sudan açıklaması: Yarın dönmek isteyen vatandaşlarımızı getireceğiz

Bakan Çavuşoğlu'ndan Sudan açıklaması: Yarın dönmek isteyen vatandaşlarımızı getireceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalara ilişkin "Yarın inşallah ateşkes olacak. Yarın hava... 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T22:33+0300

2023-04-19T22:33+0300

2023-04-19T22:37+0300

2023 türkiye seçimleri

ak parti

türkiye

sudan

mevlüt çavuşoğlu

manavgat

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Antalya'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Çavuşoğlu, Manavgat ilçesindeki seçim koordinasyon merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, Manavgat yangınında olduğu gibi deprem bölgesinde de evleri en kısa sürede yapacaklarını söyledi.Cumhuriyetin ikinci yüzyılının Türk asrı olacağını dile getiren Çavuşoğlu, Türk'ün kutlu yürüyüşünde artık şahlanış döneminin başladığını kaydetti.Türkiye'nin savunma sanayisinde dünyadan önde bir ülke olduğunu belirten Çavuşoğlu, "21 yıl önce savunma sanayisinde dışa muhtaçtık. Cumhurbaşkanının korumalarının silahını bile vermediler. Şimdi tabancanın da SİHA'nın da uçak gemilerinin de kızıl elmanın da en iyisini biz yapıyoruz" dedi.Programa Togg ile geldiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Otomobil üretemez dediler, ürettik. Milli muharip uçağı için de 'üretemez' dediler, ilk uçuşunu yaptı. Ne istiyorsak yapıyoruz. Sahaya inmek gerekiyorsa sahada gereğini yapıyoruz. Masada da sahada da güçlüyüz. Son 20 yılda Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye artık güçlü, küresel bir aktör oldu" diye konuştu.'Bugün enerjide de merkez bir ülke olduk'Karadeniz'de bulunan doğal gazı da sisteme bağlayacaklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Bugün enerjide de merkez bir ülke olduk. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ortaya koyduğumuz stratejik projelerle vizyonla bunu başardık. Cumhur İttifakı zorlukların üstesinden beraber gelmek için kuruldu. Bugüne kadar her engeli aştığımız gibi yine aşacağız" ifadelerini kullandı.Dünyada çatışmaların, kavgaların olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:Ülkenin menfaati için denge politikası izlediklerini aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti:"Biz niye savaşın bir tarafı olalım. 'Ama biz taraf tutacağız, dengeyi bozacağız' diyenler iktidara geldiği zaman ülkeyi savaşa da sokar. O zaman Manavgat'a turist gelir mi? Ticaret yapabilir miyiz? Ben niye katılayım yaptırımlara? Bu Birleşmiş Milletler kararı değil ki. Niye başkalarının peşinden, aldıkları kararı benimsemesem de koşayım? Artık Türkiye oyun kurucu. Başkalarının kurduğu masalarda piyon değil. Masayı kuran bir ülke. Yeri geldiği zaman oyun kurulduysa oyunu bozan, masayı başlarına deviren bir ülke olduk. Başkaları aferin diyecekmiş. Biz birilerine yaranmak için mi yaşıyoruz? Birileri aferin desin diye mi politika yapıyoruz? Nerede kaldı bizim bağımsızlığımız? Bu millet 'FETÖ'cüleri, PKK'lıları tekrar devlet kadrolarına getireceğiz' diyenlere oy verir mi? Vermez. '28 eyalete böleceğiz' diyenlere millet oy verir mi? Bunları kendileri söylüyorlar. Terör örgütlerine sırtını dayayanlara milletimiz bu ülkeyi emanet etmez."- "Oldukları yerlerde ateşkes garantiye alınıncaya kadar kalsınlar"'Türkiye güvenilir bir ülke'Avrupa ülkeleri dahil birçok ülkenin, vatandaşlarının Sudan'dan tahliyesi için kendilerinden yardım istediğini anlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:Dünyada güç yarışlarının olduğunu belirten Çavuşoğlu, Avrupa Birliği'nin vizyonunu kaybettiğini, BM'nin yetersiz olduğunu vurgulayarak, böyle bir dönemde Türkiye gibi önemli ülkelere ihtiyaç olduğunun altını çizdi.Çavuşoğlu, ardından ilçede düzenlenen ve depremzedelerin de katıldığı iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.Programa AK Parti Antalya milletvekilleri Tuba Vural Çokal ve İbrahim Aydın ile AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin de katıldı.

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