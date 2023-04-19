Bakan Bozdağ: 'Yedi kocalı Hürmüz' misali bir yönetim tarzı öneriyorlar

"Şimdi bunlar diyorlar ki biz yeni bir düzen kuracağız ama sandıktan aldığımız oyla değil genel başkanlarla bir düzen kuracağız. Milletin iradesine göre değil genel başkanların iradesine göre bir yönetim ortaya koyacağız. 'Yedi kocalı Hürmüz' misali bir yönetim tarzı öneriyorlar. 'Yedi kocalı Hürmüz' misali veya yedi genel başkanlı yahut da yedi liderli bırakın Türkiye'yi, bir bakkal yönetilebilir mi? Böyle bir yerde huzur, güven, istikrar olur mu? Kim kazanır? Kimse kazanmaz. Bunlar Türkiye'ye vadettikleri şeyi söyleyeyim, bir, koalisyonları sona erdiren bir sistem getirdik ama sisteme rağmen koalisyon yapacaklar, koalisyon vadediyor. İki, anlaşamazlarsa birbirlerini meclisle tehdit ediyorlar, kriz, kavga ve kaos vadediyorlar. İstikrarsızlık, zayıf bir iktidar vadediyorlar, esasında yönetilmesi zor, yönetilemez bir Türkiye vadediyorlar. Lidersiz bir Türkiye vadediyorlar. Çapsız insanlarla büyük Türkiye'nin yönetimini vadediyorlar. Elinizi vicdanınıza koyun, Türkiye kime emanet edilebilir? Kılıçdaroğlu'na mı? Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Bey'e. ikisi de ortada boyu ortada, hitabı ortada, karizması ortada, dirayeti ortada, cesareti ortada, hitabı ortada, yaptıkları ortada, siz oğlunuzun, kızınızın, torunlarınızın, kendinizin, ilçenizin, ilinizin, ülkenizin geleceğine emanet etseniz kime emanet edersiniz."