https://sputniknews.com.tr/20230419/babacan-yurt-disi-ozel-secim-bolgesi-olusturup-yurt-disi-milletvekilligini-getirecegiz-1069922993.html

Babacan: 'Yurt dışı özel seçim bölgesi' oluşturup yurt dışı milletvekilliğini getireceğiz

Babacan: 'Yurt dışı özel seçim bölgesi' oluşturup yurt dışı milletvekilliğini getireceğiz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, iktidara gelmeleri halinde yurt dışındaki Türk vatandaşlarının iradesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM)... 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T20:27+0300

2023-04-19T20:27+0300

2023-04-19T20:32+0300

2023 türkiye seçimleri

ankara

ali babacan

seçim

deva partisi

demokrasi ve atılım partisi (deva)

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Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, parti genel merkezinde düzenlenen "Yurt Dışı Vatandaşlar Eylem Planı" tanıtım toplantısında, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının emeklilikten askerliğe, araç kullanımından sağlığa, otomatik bilgi paylaşımından yurt dışı seçim çevresine kadar her alanda sıkıntılarla karşılaştığını söyledi.İktidara geldiklerinde partisinin eylem planını kalıcı politikalar haline getireceklerini belirten Babacan, eylem planı kapsamında TBMM bünyesinde "yurt dışı vatandaşlar ihtisas komisyonu" kuracaklarını aktardı.Ali Babacan, "Yurt dışında yaşayan 3 milyonun üzerindeki seçmenin iradesini doğrudan TBMM'ye yansıtmak amacıyla 'yurt dışı özel seçim bölgesi' oluşturup yurt dışı milletvekilliğini getireceğiz. Yurt dışındaki gençlerimizin ülkemizle bağlarını korumak adına 'İlk Pasaportum' uygulamasıyla 30 yaş altı gençlerden defter ve harç bedeli almayacağız" diye konuştu.Yurt dışı temsilcilikler ve gümrük kapılarında 27 Nisan'da oy verme işleminin başlayacağını hatırlatan Babacan, yurt dışındaki seçmenleri sandıklara gitmeye ve oy kullanmaya çağırdı.Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bazı partilerin seçim koordinasyon merkezleri ile binalarına yönelik saldırılara ilişkin soru üzerine, öfkeye, nefrete, düşmanlaştırma ve ötekileştirmeye dayanan siyaset dilinin toplumda şiddet eğilimini çoğaltabildiğini ve bu söylemlerden uzak durulması gerektiğini söyledi.'Aday tanıtım toplantısına partimizi temsilen İdris Şahin katıldı'Babacan, Ankara'da CHP listelerinden milletvekili adayı gösterilen DEVA Partisi Teşkilat İşleri Başkanı Sadullah Ergin'in, Ankara milletvekili adayları için düzenlenen tanıtım toplantısına katılmamasına yönelik soruya, şu yanıtı verdi:

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ankara, ali babacan, seçim, deva partisi, demokrasi ve atılım partisi (deva)