https://sputniknews.com.tr/20230419/babacan-tum-toplum-kesimleri-partimizin-catisi-altinda-temsil-ediliyor-1069875466.html

Babacan: Tüm toplum kesimleri partimizin çatısı altında temsil ediliyor

Babacan: Tüm toplum kesimleri partimizin çatısı altında temsil ediliyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, tüm toplum kesimleri ve hayat tarzlarının patilerinin çatısı altında temsil edildiğini belirterek, "İşte onun için biz... 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T00:18+0300

2023-04-19T00:18+0300

2023-04-19T00:22+0300

2023 türkiye seçimleri

deva partisi

demokrasi ve atılım partisi (deva)

ali babacan

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Babacan, bir otelde düzenlenen DEVA Partisi İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bugün gerçekleştirilecek istişarelerin seçim başarısını etkileyecek çok önemli sonuçlar üreteceğini söyledi.Tüm Türkiye'nin partisi olduklarını belirten Babacan, "Tüm toplum kesimleri partimizin çatısı altında temsil ediliyor. Tüm hayat tarzları partimizin çatısı altında temsil ediliyor. İşte onun için biz kendimize 'ana akım bir siyasi parti' diyoruz" diye konuştu.Kuruldukları 3 yıllık süre içerisinde, seçimlerden çok önce, seçimden sonra kurulacak hükümetin her alanda ne yapacağını 22 eylem planıyla ortaya koyduklarını anlatan Babacan, eylem planında adaletten sağlığa, eğitimden dış politikaya kadar her konunun olduğunu ifade etti.'14 Mayıs'taki seçim sonucunda tüm Türkiye kazanacak'Babacan, seçim güvenliğine ilişkin komisyon kurduklarını kaydederek, şöyle devam etti:14 Mayıs'taki seçim sonucunda tüm Türkiye'nin kazanacağını belirten Babacan, "Sağcı-solcu demeden, muhafazakar-seküler demeden, Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez demeden, Sünni, Alevi demeden hep beraber 'daha çok demokrasi' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.Babacan, "Bizim özgürlük, adalet, zenginlik tercihimizin altında yazan isimler birinci sandıkta Sayın Kılıçdaroğlu, ikinci sandıkta da DEVA için Cumhuriyet Halk Partisi. İki sandıkta şu anda referandum tercihlerimiz bu" dedi.

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deva partisi, demokrasi ve atılım partisi (deva), ali babacan