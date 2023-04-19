https://sputniknews.com.tr/20230419/babacan-tum-toplum-kesimleri-partimizin-catisi-altinda-temsil-ediliyor-1069875466.html
Babacan: Tüm toplum kesimleri partimizin çatısı altında temsil ediliyor
Babacan: Tüm toplum kesimleri partimizin çatısı altında temsil ediliyor
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, tüm toplum kesimleri ve hayat tarzlarının patilerinin çatısı altında temsil edildiğini belirterek, "İşte onun için biz... 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T00:18+0300
2023-04-19T00:18+0300
2023-04-19T00:22+0300
2023 türkiye seçimleri
deva partisi
demokrasi ve atılım partisi (deva)
ali babacan
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Babacan, bir otelde düzenlenen DEVA Partisi İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bugün gerçekleştirilecek istişarelerin seçim başarısını etkileyecek çok önemli sonuçlar üreteceğini söyledi.Tüm Türkiye'nin partisi olduklarını belirten Babacan, "Tüm toplum kesimleri partimizin çatısı altında temsil ediliyor. Tüm hayat tarzları partimizin çatısı altında temsil ediliyor. İşte onun için biz kendimize 'ana akım bir siyasi parti' diyoruz" diye konuştu.Kuruldukları 3 yıllık süre içerisinde, seçimlerden çok önce, seçimden sonra kurulacak hükümetin her alanda ne yapacağını 22 eylem planıyla ortaya koyduklarını anlatan Babacan, eylem planında adaletten sağlığa, eğitimden dış politikaya kadar her konunun olduğunu ifade etti.'14 Mayıs'taki seçim sonucunda tüm Türkiye kazanacak'Babacan, seçim güvenliğine ilişkin komisyon kurduklarını kaydederek, şöyle devam etti:14 Mayıs'taki seçim sonucunda tüm Türkiye'nin kazanacağını belirten Babacan, "Sağcı-solcu demeden, muhafazakar-seküler demeden, Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez demeden, Sünni, Alevi demeden hep beraber 'daha çok demokrasi' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.Babacan, "Bizim özgürlük, adalet, zenginlik tercihimizin altında yazan isimler birinci sandıkta Sayın Kılıçdaroğlu, ikinci sandıkta da DEVA için Cumhuriyet Halk Partisi. İki sandıkta şu anda referandum tercihlerimiz bu" dedi.
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deva partisi, demokrasi ve atılım partisi (deva), ali babacan
deva partisi, demokrasi ve atılım partisi (deva), ali babacan
Babacan: Tüm toplum kesimleri partimizin çatısı altında temsil ediliyor
00:18 19.04.2023 (güncellendi: 00:22 19.04.2023) Abone ol
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, tüm toplum kesimleri ve hayat tarzlarının patilerinin çatısı altında temsil edildiğini belirterek, "İşte onun için biz kendimize 'ana akım bir siyasi parti' diyoruz" dedi.
Babacan, bir otelde düzenlenen DEVA Partisi İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bugün gerçekleştirilecek istişarelerin seçim başarısını etkileyecek çok önemli sonuçlar üreteceğini söyledi.
Tüm Türkiye'nin partisi olduklarını belirten Babacan, "Tüm toplum kesimleri partimizin çatısı altında temsil ediliyor. Tüm hayat tarzları partimizin çatısı altında temsil ediliyor. İşte onun için biz kendimize 'ana akım bir siyasi parti' diyoruz" diye konuştu.
Kuruldukları 3 yıllık süre içerisinde, seçimlerden çok önce, seçimden sonra kurulacak hükümetin her alanda ne yapacağını 22 eylem planıyla ortaya koyduklarını anlatan Babacan, eylem planında adaletten sağlığa, eğitimden dış politikaya kadar her konunun olduğunu ifade etti.
'14 Mayıs'taki seçim sonucunda tüm Türkiye kazanacak'
Babacan, seçim güvenliğine ilişkin komisyon kurduklarını kaydederek, şöyle devam etti:
"Seçim komisyonunda arkadaşlarımız sık sık toplanarak il il, ilçe ilçe, bölge bölge, deprem bölgesiyle ilgili, yurt dışında oy kullanacak vatandaşlarımızla ilgili konuların tamamını beraberce çalışıyorlar. Hangi partinin hangi sandıklarda kapasitesi var, hangi partinin hangi sandıklarla ilgili eksiği var, bütün bunlar 200 bin sandıkta şu anda ortaya konmuş durumda. İdris Şahin'in de içinde olduğu komisyon şu anda 200 bin sandığın her birinde sandık görevlileri ve müşahitleriyle beraber Millet İttifakı'nın tam bir kontrol sistemi oluşturulması için güzel bir hazırlık yapıyor."
14 Mayıs'taki seçim sonucunda tüm Türkiye'nin kazanacağını belirten Babacan, "Sağcı-solcu demeden, muhafazakar-seküler demeden, Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez demeden, Sünni, Alevi demeden hep beraber 'daha çok demokrasi' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Babacan, "Bizim özgürlük, adalet, zenginlik tercihimizin altında yazan isimler birinci sandıkta Sayın Kılıçdaroğlu, ikinci sandıkta da DEVA için Cumhuriyet Halk Partisi. İki sandıkta şu anda referandum tercihlerimiz bu" dedi.