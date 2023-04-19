Babacan: Tüm toplum kesimleri partimizin çatısı altında temsil ediliyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Türkiye'nin rantlaşan yüzü
07:08
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
ESK Eski Genel Müdürü Kemaloğlu: Hayvancılık şehirleşti, dövize endeksli hale geldi
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 26 gün kala gündemin öne çıkan başlıkları
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Futbolda mesai hafta içi devam ediyor
14:06
50 dk
ANKARA FARKI
14 Mayıs seçimlerinde adaylar sonucu etkiler mi?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Çok kutupluluğun inşasının ABD hegemonyasına etkileri
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Kaset savaşları
18:34
105 dk
Z RAPORU
Yatırım polemiği
20:45
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:02
118 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
12 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
14 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:35
114 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230419/babacan-tum-toplum-kesimleri-partimizin-catisi-altinda-temsil-ediliyor-1069875466.html
Babacan: Tüm toplum kesimleri partimizin çatısı altında temsil ediliyor
Babacan: Tüm toplum kesimleri partimizin çatısı altında temsil ediliyor
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, tüm toplum kesimleri ve hayat tarzlarının patilerinin çatısı altında temsil edildiğini belirterek, "İşte onun için biz... 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T00:18+0300
2023-04-19T00:22+0300
2023 türkiye seçimleri
deva partisi
demokrasi ve atılım partisi (deva)
ali babacan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/13/1069875309_0:151:3106:1898_1920x0_80_0_0_4ac63f3ea41d4e69e062426b0e435619.jpg
Babacan, bir otelde düzenlenen DEVA Partisi İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bugün gerçekleştirilecek istişarelerin seçim başarısını etkileyecek çok önemli sonuçlar üreteceğini söyledi.Tüm Türkiye'nin partisi olduklarını belirten Babacan, "Tüm toplum kesimleri partimizin çatısı altında temsil ediliyor. Tüm hayat tarzları partimizin çatısı altında temsil ediliyor. İşte onun için biz kendimize 'ana akım bir siyasi parti' diyoruz" diye konuştu.Kuruldukları 3 yıllık süre içerisinde, seçimlerden çok önce, seçimden sonra kurulacak hükümetin her alanda ne yapacağını 22 eylem planıyla ortaya koyduklarını anlatan Babacan, eylem planında adaletten sağlığa, eğitimden dış politikaya kadar her konunun olduğunu ifade etti.'14 Mayıs'taki seçim sonucunda tüm Türkiye kazanacak'Babacan, seçim güvenliğine ilişkin komisyon kurduklarını kaydederek, şöyle devam etti:14 Mayıs'taki seçim sonucunda tüm Türkiye'nin kazanacağını belirten Babacan, "Sağcı-solcu demeden, muhafazakar-seküler demeden, Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez demeden, Sünni, Alevi demeden hep beraber 'daha çok demokrasi' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.Babacan, "Bizim özgürlük, adalet, zenginlik tercihimizin altında yazan isimler birinci sandıkta Sayın Kılıçdaroğlu, ikinci sandıkta da DEVA için Cumhuriyet Halk Partisi. İki sandıkta şu anda referandum tercihlerimiz bu" dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/13/1069875309_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_3da953b836e87b4c932cb226450a4dc3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
deva partisi, demokrasi ve atılım partisi (deva), ali babacan
deva partisi, demokrasi ve atılım partisi (deva), ali babacan

Babacan: Tüm toplum kesimleri partimizin çatısı altında temsil ediliyor

00:18 19.04.2023 (güncellendi: 00:22 19.04.2023)
© AADEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
© AA
Abone olTelegram
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, tüm toplum kesimleri ve hayat tarzlarının patilerinin çatısı altında temsil edildiğini belirterek, "İşte onun için biz kendimize 'ana akım bir siyasi parti' diyoruz" dedi.
Babacan, bir otelde düzenlenen DEVA Partisi İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bugün gerçekleştirilecek istişarelerin seçim başarısını etkileyecek çok önemli sonuçlar üreteceğini söyledi.
Tüm Türkiye'nin partisi olduklarını belirten Babacan, "Tüm toplum kesimleri partimizin çatısı altında temsil ediliyor. Tüm hayat tarzları partimizin çatısı altında temsil ediliyor. İşte onun için biz kendimize 'ana akım bir siyasi parti' diyoruz" diye konuştu.
Kuruldukları 3 yıllık süre içerisinde, seçimlerden çok önce, seçimden sonra kurulacak hükümetin her alanda ne yapacağını 22 eylem planıyla ortaya koyduklarını anlatan Babacan, eylem planında adaletten sağlığa, eğitimden dış politikaya kadar her konunun olduğunu ifade etti.

'14 Mayıs'taki seçim sonucunda tüm Türkiye kazanacak'

Babacan, seçim güvenliğine ilişkin komisyon kurduklarını kaydederek, şöyle devam etti:
"Seçim komisyonunda arkadaşlarımız sık sık toplanarak il il, ilçe ilçe, bölge bölge, deprem bölgesiyle ilgili, yurt dışında oy kullanacak vatandaşlarımızla ilgili konuların tamamını beraberce çalışıyorlar. Hangi partinin hangi sandıklarda kapasitesi var, hangi partinin hangi sandıklarla ilgili eksiği var, bütün bunlar 200 bin sandıkta şu anda ortaya konmuş durumda. İdris Şahin'in de içinde olduğu komisyon şu anda 200 bin sandığın her birinde sandık görevlileri ve müşahitleriyle beraber Millet İttifakı'nın tam bir kontrol sistemi oluşturulması için güzel bir hazırlık yapıyor."
14 Mayıs'taki seçim sonucunda tüm Türkiye'nin kazanacağını belirten Babacan, "Sağcı-solcu demeden, muhafazakar-seküler demeden, Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez demeden, Sünni, Alevi demeden hep beraber 'daha çok demokrasi' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Babacan, "Bizim özgürlük, adalet, zenginlik tercihimizin altında yazan isimler birinci sandıkta Sayın Kılıçdaroğlu, ikinci sandıkta da DEVA için Cumhuriyet Halk Partisi. İki sandıkta şu anda referandum tercihlerimiz bu" dedi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала