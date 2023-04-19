Babacan: ‘Elim CHP’ye gitmiyor’ sözü ‘AK Parti’ye gitmiyor’a dönüştü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Türkiye'nin rantlaşan yüzü
07:08
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Eski ESK Genel Müdürü Kemaloğlu: Hayvancılık şehirleşti, dövize endeksli hale geldi
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 26 gün kala gündemin öne çıkan başlıkları
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Futbolda mesai hafta içi devam ediyor
14:06
50 dk
ANKARA FARKI
Eski TBMM Başkanvekili Ateş: Seçmen iktidardan şikayetçi ama muhalefet de umut vermiyor
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Çok kutupluluğun inşasının ABD hegemonyasına etkileri
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Kaset savaşları
18:34
105 dk
Z RAPORU
Yatırım polemiği
20:45
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Türkiye'deki dini kurumlar
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
AÇIK ALAN
Muharrem İnce faktörü seçimi nasıl etkileyecek?
09:09
111 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 25 gün kala gündemin sıcak başlıkları
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Galatasaray yoluna kayıpsız şekilde devam ediyor
14:06
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
İhvan'ın Tunus koluna operasyon
16:03
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Akademi A.Ş.
18:32
113 dk
Z RAPORU
YSK’dan iki kritik karar
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230419/babacan-elim-chpye-gitmiyor-sozu-ak-partiye-gitmiyora-donustu-1069925812.html
Babacan: ‘Elim CHP’ye gitmiyor’ sözü ‘AK Parti’ye gitmiyor’a dönüştü
Babacan: ‘Elim CHP’ye gitmiyor’ sözü ‘AK Parti’ye gitmiyor’a dönüştü
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kendisini bildi bilelibazı mahallelerde “Elim altı oka gitmiyor, elim CHP’ye gitmiyor” dendiğini söyleyerek, "Bu... 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T21:21+0300
2023-04-19T21:24+0300
2023 türkiye seçimleri
ali babacan
deva partisi
demokrasi ve atılım partisi (deva)
seçim
ak parti
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
recep tayyip erdoğan
kemal kılıçdaroğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/10/1069734880_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d93b474e3bd73a5d46558d36188282e9.jpg
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün Twitter hesabında seçimlere dair yaptığı açıklamada “Elim CHP’ye gitmiyor” sözünün artık AK Parti için kullanıldığını söyledi.Babacan’ın paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/10/1069734880_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c6990e83a3c287057b3a20932041ee94.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ali babacan, deva partisi, demokrasi ve atılım partisi (deva), seçim, ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu
ali babacan, deva partisi, demokrasi ve atılım partisi (deva), seçim, ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu

Babacan: ‘Elim CHP’ye gitmiyor’ sözü ‘AK Parti’ye gitmiyor’a dönüştü

21:21 19.04.2023 (güncellendi: 21:24 19.04.2023)
© AADemokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin İstanbul İl Başkanlığınca, Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Millet Sofrası" iftarına katılarak konuşma yaptı.
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin İstanbul İl Başkanlığınca, Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Millet Sofrası iftarına katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
© AA
Abone olTelegram
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kendisini bildi bilelibazı mahallelerde “Elim altı oka gitmiyor, elim CHP’ye gitmiyor” dendiğini söyleyerek, "Bu seçimde insanların tam da o mahallelerde ve pek çok evde kısık sesle “Elim AK Parti’ye gitmiyor. Elim ampule gitmiyor” dediğini gayet iyi biliyorum" ifadelerini kullandı.
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün Twitter hesabında seçimlere dair yaptığı açıklamada “Elim CHP’ye gitmiyor” sözünün artık AK Parti için kullanıldığını söyledi.
Babacan’ın paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Kendimi bildim bileli bazı mahallelerde “Elim altı oka gitmiyor, elim CHP’ye gitmiyor” denirdi. Bu seçimde insanların tam da o mahallelerde ve pek çok evde kısık sesle “Elim AK Parti’ye gitmiyor. Elim ampule gitmiyor” dediğini gayet iyi biliyorum.
İnsanlar artık “Elim bu yoksulluğa, bu açlığa, bu zulme gitmiyor. Yolsuzluğa gitmiyor. Yüzde 100’ü aşan enflasyona gitmiyor” diyor.
Bir zamanlar AK Parti’ye oy vermiş kardeşlerimin eli, sınavı kazanan başarılı gençler torpilsiz işe giremezken, birilerinin haksız kazançla servetine servet katmasına gitmiyor.
Haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe, baskıya, zulme gitmiyor.
İnsanların eli; sözünden dönen, etrafındaki çıkarcılara yakasını kaptırmış Sayın Erdoğan'a gitmiyor.
Keçiören’deki mütevazı dairesinden taşınıp devasa bir külliye inşa eden bir zihniyete gitmiyor, gitmeyecek.
skiden AK Parti’ye gönül veren kardeşlerim; Önümüzdeki seçim aslında referandum. Bir tarafta mevcut tablo, diğer tarafta yeni bir nefes var. Biz özgürlüğün, adaletin, zenginliğin tarafındayız. Birinci sandıkta Sayın kılıçdaroğlu , ikinci sandıkta DEVA için CHP diyeceğiz.
Endişeye mahal yok. Kaybedeni olmayan bir zafer için oy vereceğiz. Biz buradayız. Seçimin şafağında sizleri de aramıza bekliyoruz. Bu büyük yürüyüşte hep beraber olacağız.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала