Babacan: ‘Elim CHP’ye gitmiyor’ sözü ‘AK Parti’ye gitmiyor’a dönüştü
21:21 19.04.2023 (güncellendi: 21:24 19.04.2023)
© AADemokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin İstanbul İl Başkanlığınca, Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Millet Sofrası" iftarına katılarak konuşma yaptı.
© AA
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kendisini bildi bilelibazı mahallelerde “Elim altı oka gitmiyor, elim CHP’ye gitmiyor” dendiğini söyleyerek, "Bu seçimde insanların tam da o mahallelerde ve pek çok evde kısık sesle “Elim AK Parti’ye gitmiyor. Elim ampule gitmiyor” dediğini gayet iyi biliyorum" ifadelerini kullandı.
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün Twitter hesabında seçimlere dair yaptığı açıklamada “Elim CHP’ye gitmiyor” sözünün artık AK Parti için kullanıldığını söyledi.
Babacan’ın paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Kendimi bildim bileli bazı mahallelerde “Elim altı oka gitmiyor, elim CHP’ye gitmiyor” denirdi. Bu seçimde insanların tam da o mahallelerde ve pek çok evde kısık sesle “Elim AK Parti’ye gitmiyor. Elim ampule gitmiyor” dediğini gayet iyi biliyorum.
İnsanlar artık “Elim bu yoksulluğa, bu açlığa, bu zulme gitmiyor. Yolsuzluğa gitmiyor. Yüzde 100’ü aşan enflasyona gitmiyor” diyor.
Bir zamanlar AK Parti’ye oy vermiş kardeşlerimin eli, sınavı kazanan başarılı gençler torpilsiz işe giremezken, birilerinin haksız kazançla servetine servet katmasına gitmiyor.
Haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe, baskıya, zulme gitmiyor.
İnsanların eli; sözünden dönen, etrafındaki çıkarcılara yakasını kaptırmış Sayın Erdoğan'a gitmiyor.
Keçiören’deki mütevazı dairesinden taşınıp devasa bir külliye inşa eden bir zihniyete gitmiyor, gitmeyecek.
Keçiören’deki mütevazı dairesinden taşınıp devasa bir külliye inşa eden bir zihniyete gitmiyor, gitmeyecek.
skiden AK Parti’ye gönül veren kardeşlerim; Önümüzdeki seçim aslında referandum. Bir tarafta mevcut tablo, diğer tarafta yeni bir nefes var. Biz özgürlüğün, adaletin, zenginliğin tarafındayız. Birinci sandıkta Sayın kılıçdaroğlu , ikinci sandıkta DEVA için CHP diyeceğiz.
Endişeye mahal yok. Kaybedeni olmayan bir zafer için oy vereceğiz. Biz buradayız. Seçimin şafağında sizleri de aramıza bekliyoruz. Bu büyük yürüyüşte hep beraber olacağız.
Endişeye mahal yok.— Ali Babacan (@alibabacan) April 19, 2023
Kaybedeni olmayan bir zafer için oy vereceğiz.
Biz buradayız. Seçimin şafağında sizleri de aramıza bekliyoruz.
Bu büyük yürüyüşte hep beraber olacağız. (6/6)