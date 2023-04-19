https://sputniknews.com.tr/20230419/ayasofyada-bayram-hazirligi-cuma-gunune-kadar-ibadete-ara-verilecek-1069917860.html

Ayasofya'da bayram hazırlığı: Cuma gününe kadar ibadete ara verilecek

Ayasofya'da bayram hazırlığı: Cuma gününe kadar ibadete ara verilecek

İstanbul Valiliği, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde bayram namazı hazırlıkları nedeniyle yarın saat 23.00'ten 21 Nisan Cuma saat 04.00'e kadar ibadet ve... 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T19:15+0300

2023-04-19T19:15+0300

2023-04-19T19:15+0300

ayasofya

bayram

ibadet

hazırlık

türkiye

istanbul valiliği

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/13/1069917838_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c8a4f201e21f5fb75f1de773d1976218.jpg

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde bayram namazı hazırlıklarına başlandığı belirtildi.Açıklamada, "Yapılacak genel temizlik çalışmaları nedeniyle 20 Nisan Perşembe (arife) günü saat 23.00'ten Cuma günü saat 04.00'e kadar Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde ibadet ve ziyaretlere ara verilecektir. Göstereceğiniz anlayışa teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230419/ramazanda-184-bin-711-gida-denetimi-yapildi-1158-idari-para-cezasi-uygulandi-1069891161.html

ayasofya

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ayasofya, bayram, ibadet, hazırlık, istanbul valiliği