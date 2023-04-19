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Ayasofya'da bayram hazırlığı: Cuma gününe kadar ibadete ara verilecek
Ayasofya'da bayram hazırlığı: Cuma gününe kadar ibadete ara verilecek
İstanbul Valiliği, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde bayram namazı hazırlıkları nedeniyle yarın saat 23.00'ten 21 Nisan Cuma saat 04.00'e kadar ibadet ve... 19.04.2023, Sputnik Türkiye
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bayram
ibadet
hazırlık
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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde bayram namazı hazırlıklarına başlandığı belirtildi.Açıklamada, "Yapılacak genel temizlik çalışmaları nedeniyle 20 Nisan Perşembe (arife) günü saat 23.00'ten Cuma günü saat 04.00'e kadar Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde ibadet ve ziyaretlere ara verilecektir. Göstereceğiniz anlayışa teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230419/ramazanda-184-bin-711-gida-denetimi-yapildi-1158-idari-para-cezasi-uygulandi-1069891161.html
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ayasofya, bayram, ibadet, hazırlık, istanbul valiliği
ayasofya, bayram, ibadet, hazırlık, istanbul valiliği

Ayasofya'da bayram hazırlığı: Cuma gününe kadar ibadete ara verilecek

19:15 19.04.2023
© AAAyasofya-i Kebir Camii
Ayasofya-i Kebir Camii - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
© AA
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İstanbul Valiliği, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde bayram namazı hazırlıkları nedeniyle yarın saat 23.00'ten 21 Nisan Cuma saat 04.00'e kadar ibadet ve ziyaretlere ara verileceğini bildirdi.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde bayram namazı hazırlıklarına başlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Yapılacak genel temizlik çalışmaları nedeniyle 20 Nisan Perşembe (arife) günü saat 23.00'ten Cuma günü saat 04.00'e kadar Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde ibadet ve ziyaretlere ara verilecektir. Göstereceğiniz anlayışa teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.
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