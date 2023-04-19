https://sputniknews.com.tr/20230419/avrupanin-yeralti-depolarina-gaz-pompalama-hizi-onceki-yillara-gore-yavasladi-1069929977.html

Avrupa’nın yeraltı depolarına gaz pompalama hızı önceki yıllara göre yavaşladı

Avrupa’nın yeraltı depolarına gaz pompalama hızı önceki yıllara göre yavaşladı

Serin hava, gelecek kışa hazırlanan Avrupa’nın yeraltı depolama tesislerine tüm kapasiteyi kullanarak doğalgaz pompalamasını engelliyor. 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T22:30+0300

2023-04-19T22:30+0300

2023-04-19T22:31+0300

ekonomi

avrupa

gazprom

doğalgaz

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Ukrayna Doğalgaz Taşıma Sistemi Operatörü, Gazprom’dan çarşamba günü için 41.7 milyon metreküp doğalgaz talebini aldıklarını açıkladı. Salı günkü rakam da aynıydı. Sipariş ülkeden geçen iki doğalgaz boru hattından sadece biri olan Sudja için geldi. Sohranovka için siparişin gelmediği belirtildi.Gazprom Sözcüsü Sergey Kupriyanov bu bilgiyi doğruladı.Avrupa’daki spot gaz fiyatı yüzde 3 arttı. Hollanda’daki TTF merkezinde 'bir gün sonrası için' teslimat kontratı metreküp başına bin 485 dolar düzeyinde kapandı.Asya ve Avrupa’daki sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) fiyatları arasındaki fark dikkat çekiyor. Japonya, Güney Kore, Çin ve Tayvan’a sevkiyatın spot piyasa değerini yansıtan Japan Korea Marker Platts endeksine göre mayıs ayı vadeli fiyat bin 450 dolara ulaştı. Kuzeybatı Avrupa’ya tedarik edilen LNG vadeli fiyatı da 432 oldu.WindEurope’un bildirdiğine göre Avrupa’da, rüzgar türbinlerinden elektrik üretimi geçen hafta bölge ihtiyacının yüzde 18’ni karşılarken bu hafta yüzde 12’ye düştü.Avrupa’daki gaz rezervleriAvrupa, yeraltı depolarına gaz pompalamaya devam ediyor. Mevcut doluluk oranı yüzde 56.66 düzeyinde. Gas Infrastructure Europe (GIE), bu oranın son beş yılın aynı dönemi için ortalamanın yüzde 21 puan üstünde olduğunu bildiriyor.17 Nisan’da rezerv yaklaşık 0.12 puan arttı. Bu hafta pompalama hacmi önemli ölçüde azaldı. Mevcut pompalama hızı son beş yılın ortalama seviyelerinin önemli ölçüde altında. Aynı zamanda nisanın ilk 20 günündeki hava, geçen yılın aynı dönemine göre çok daha serin geçiyor.Gazprom, “Depolardaki gaz rezervlerini doldurma görevi, Avrupa şirketleri için zor bir görev haline gelebilir. Rus boru gazından vazgeçmeye yönelik siyasi kararlar yüzünden bunu yapmak çok zor olacak. LNG alımında yaşanan rekabetin, Avrupa pazarında mevcut gaz hacimleri üzerinde büyük etkisi olacak” uyarısında bulundu.Avrupa’nın sıvılaştırılmış doğalgaz kabul terminalleri, Fransız terminallerindeki grev nedeniyle mart ayında yüzde 58 üretim kapasitesiyle çalıştı. Nisan ayı başından bu yana üretim kapasitesi yüzde 62 seviyesinde. Elengy şirketi tarafından işletilen Fransız terminallerinin çoğu yavaş yavaş işe dönüyor.ABD’deki rezervABD’deki yeraltı doğalgaz depolarındaki durum küresel pazar için artan bir öneme sahip, çünkü bu ülke gaz ihracatını aktif olarak artırıyor. ABD’nin en büyük LNG fabrikası Freeport LNG üç sıvılaştırma hattının tümünü açtı. Bu, yerel pazardaki fazlalığı azaltarak dünyaya arzı artırıyor.ABD, yeraltı depolarına gaz doldurma sezonunu açtı. Ancak bu, yaklaşık bir hafta gecikmeyle başladı.ABD’nin depolarındaki gaz hacmi, geçen hafta 700 milyon metreküp arttı. Bu ortalamanın yüzde 10 altında.ABD Enerji Bakanlığı Enerji Enformasyon İdaresi’nin (EIA) verdiği bilgiye göre, depolardaki mevcut doluluk oranı yüzde 38. Bu da son beş yılın ortalamasının yüzde 19 üstünde.

https://sputniknews.com.tr/20230418/gazprom-avrupa-bu-kisi-sicak-havalar-sayesinde-gecirebildi-boyle-bir-hediye-tekrar-gelmeyebilir-1069868852.html

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avrupa, gazprom, doğalgaz