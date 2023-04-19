https://sputniknews.com.tr/20230419/auschwitzte-verdigi-mutlu-pozu-tepki-cekti-dunyadaki-her-yetiskin-oranin-ne-oldugunu-bilir-1069892441.html

Auschwitz'te verdiği 'mutlu' poz tepki çekti: 'Dünyadaki her yetişkin oranın ne olduğunu bilir'

Auschwitz'te verdiği 'mutlu' poz tepki çekti: 'Dünyadaki her yetişkin oranın ne olduğunu bilir'

Nazilerin 2. Dünya Savaşı döneminde Yahudilere yönelik soykırım gerçekleştirdiği yerlerden Polonya'daki Auschwitz kampını ziyaret eden bir kadın, toplama... 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T11:57+0300

2023-04-19T11:57+0300

2023-04-19T12:01+0300

dünya

auschwitz-birkenau kampı

auschwitz toplama kampı

nazi

nazi almanyası

nazi rejimi

holokost

soykırım

yahudi soykırımı

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Fotoğrafta, insanların Auschwitz-Birkenau Eyalet Müzesi'ne doğru yürürken, kadının rayların üzerinde gülümseyerek poz verdiği görülüyor.Fotoğrafı Twitter'da paylaşan Maria Murphy isimli kullanıcı, kadının fotoğrafını “Bugün hayatımın en üzücü deneyimlerinden birini yaşadım. Ne yazık ki orada herkes gördüklerini o kadar acı bulmuyor” ifadelerini kullandı.Eski Nazi kampı, şimdi bir araştırma merkezi ve 2. Dünya Savaşı'nda Holokost sırasında katledilen yaklaşık 1.1 milyon kişinin anısına hizmet ediyor. Kadının paylaşımına tepki gösteren bir kullanıcı, "Şok edici. Gerçekten nerede olduklarını biliyorlar mı?” derken, başka bir kullanıcı ise "Dünyadaki her yetişkin o yolun ve kapıların tam olarak ne olduğunu bilir. Özellikle ziyaret etmeye değer olanı" ifadelerini kullandı. “Gerçeklikten tamamen kopukluk. Tek açıklaması bu” diyen Murphy ayrıca, “Tur zaten 1-2 saat sürüyordu. Cehalet iddiasında bulunmanın hiçbir yolu yoktu" iddiasında bulundu. Müze yönetimi ise, olayla ilgili yaptığı paylaşımda "Fotoğraflar, ziyaretçiler için muazzam bir duygusal ve belge değeri taşıyabilir. Görüntüler hatırlamamıza yardımcı olur. Auschwitz Müzesi'ne gelen ziyaretçiler, 1 milyondan fazla insanın öldürüldüğü eski kamp alanına girdiklerini unutmamalı. Anılarına saygı gösterin” ifadelerini kullandı.

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auschwitz-birkenau kampı, auschwitz toplama kampı, nazi, nazi almanyası, nazi rejimi, holokost, soykırım, yahudi soykırımı