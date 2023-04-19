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Auschwitz'te verdiği 'mutlu' poz tepki çekti: 'Dünyadaki her yetişkin oranın ne olduğunu bilir'
Auschwitz'te verdiği 'mutlu' poz tepki çekti: 'Dünyadaki her yetişkin oranın ne olduğunu bilir'
Nazilerin 2. Dünya Savaşı döneminde Yahudilere yönelik soykırım gerçekleştirdiği yerlerden Polonya'daki Auschwitz kampını ziyaret eden bir kadın, toplama... 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T11:57+0300
2023-04-19T12:01+0300
dünya
auschwitz-birkenau kampı
auschwitz toplama kampı
nazi
nazi almanyası
nazi rejimi
holokost
soykırım
yahudi soykırımı
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Fotoğrafta, insanların Auschwitz-Birkenau Eyalet Müzesi'ne doğru yürürken, kadının rayların üzerinde gülümseyerek poz verdiği görülüyor.Fotoğrafı Twitter'da paylaşan Maria Murphy isimli kullanıcı, kadının fotoğrafını “Bugün hayatımın en üzücü deneyimlerinden birini yaşadım. Ne yazık ki orada herkes gördüklerini o kadar acı bulmuyor” ifadelerini kullandı.Eski Nazi kampı, şimdi bir araştırma merkezi ve 2. Dünya Savaşı'nda Holokost sırasında katledilen yaklaşık 1.1 milyon kişinin anısına hizmet ediyor. Kadının paylaşımına tepki gösteren bir kullanıcı, "Şok edici. Gerçekten nerede olduklarını biliyorlar mı?” derken, başka bir kullanıcı ise "Dünyadaki her yetişkin o yolun ve kapıların tam olarak ne olduğunu bilir. Özellikle ziyaret etmeye değer olanı" ifadelerini kullandı. “Gerçeklikten tamamen kopukluk. Tek açıklaması bu” diyen Murphy ayrıca, “Tur zaten 1-2 saat sürüyordu. Cehalet iddiasında bulunmanın hiçbir yolu yoktu" iddiasında bulundu. Müze yönetimi ise, olayla ilgili yaptığı paylaşımda "Fotoğraflar, ziyaretçiler için muazzam bir duygusal ve belge değeri taşıyabilir. Görüntüler hatırlamamıza yardımcı olur. Auschwitz Müzesi'ne gelen ziyaretçiler, 1 milyondan fazla insanın öldürüldüğü eski kamp alanına girdiklerini unutmamalı. Anılarına saygı gösterin” ifadelerini kullandı.
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auschwitz-birkenau kampı, auschwitz toplama kampı, nazi, nazi almanyası, nazi rejimi, holokost, soykırım, yahudi soykırımı
auschwitz-birkenau kampı, auschwitz toplama kampı, nazi, nazi almanyası, nazi rejimi, holokost, soykırım, yahudi soykırımı

Auschwitz'te verdiği 'mutlu' poz tepki çekti: 'Dünyadaki her yetişkin oranın ne olduğunu bilir'

11:57 19.04.2023 (güncellendi: 12:01 19.04.2023)
© AP Photo / Michael Sohn / ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Auschwitz’i ziyaret etti
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Auschwitz’i ziyaret etti - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
© AP Photo / Michael Sohn /
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Nazilerin 2. Dünya Savaşı döneminde Yahudilere yönelik soykırım gerçekleştirdiği yerlerden Polonya'daki Auschwitz kampını ziyaret eden bir kadın, toplama kampına giden demiryolu raylarında oturup poz verdiği fotoğrafını sosyal medyada paylaşınca tepki çekti.
Fotoğrafta, insanların Auschwitz-Birkenau Eyalet Müzesi'ne doğru yürürken, kadının rayların üzerinde gülümseyerek poz verdiği görülüyor.
Fotoğrafı Twitter'da paylaşan Maria Murphy isimli kullanıcı, kadının fotoğrafını “Bugün hayatımın en üzücü deneyimlerinden birini yaşadım. Ne yazık ki orada herkes gördüklerini o kadar acı bulmuyor” ifadelerini kullandı.
Eski Nazi kampı, şimdi bir araştırma merkezi ve 2. Dünya Savaşı'nda Holokost sırasında katledilen yaklaşık 1.1 milyon kişinin anısına hizmet ediyor.
Kadının paylaşımına tepki gösteren bir kullanıcı, "Şok edici. Gerçekten nerede olduklarını biliyorlar mı?” derken, başka bir kullanıcı ise "Dünyadaki her yetişkin o yolun ve kapıların tam olarak ne olduğunu bilir. Özellikle ziyaret etmeye değer olanı" ifadelerini kullandı.
“Gerçeklikten tamamen kopukluk. Tek açıklaması bu” diyen Murphy ayrıca, “Tur zaten 1-2 saat sürüyordu. Cehalet iddiasında bulunmanın hiçbir yolu yoktu" iddiasında bulundu.
Müze yönetimi ise, olayla ilgili yaptığı paylaşımda "Fotoğraflar, ziyaretçiler için muazzam bir duygusal ve belge değeri taşıyabilir. Görüntüler hatırlamamıza yardımcı olur. Auschwitz Müzesi'ne gelen ziyaretçiler, 1 milyondan fazla insanın öldürüldüğü eski kamp alanına girdiklerini unutmamalı. Anılarına saygı gösterin” ifadelerini kullandı.
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