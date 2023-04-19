https://sputniknews.com.tr/20230419/almanyada-spor-salonunda-bicakli-saldiri-4-yarali-1069876140.html

Almanya'da spor salonunda bıçaklı saldırı: 4 yaralı

Almanya'da spor salonunda bıçaklı saldırı: 4 yaralı

Almanya'da bir spor salonunda düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 kişi ağır yaralandı. 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T00:51+0300

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dünya

almanya

duisburg

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Almanya'nın Duisburg kentindeki bir spor salonunda meydana gelen olayda, bir saldırganın bıçakla soyunma odasındaki kişilere saldırdığı ve 4 kişiyi ağır yaraladığı ifade edildi.Polis, yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesi bulunduğunu ve saldırganın arandığını açıkladı.Olay hakkında soruşturmanın sürdüğü ve saldırının hangi amaçla gerçekleştirildiğinin henüz bilinmediği kaydedildi.Alman medyasında yer alan haberlerde ise saldırganın cinnet geçirerek saldırı düzenlediği ileri sürüldü.

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