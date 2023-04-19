https://sputniknews.com.tr/20230419/almanyada-spor-salonunda-bicakli-saldiri-4-yarali-1069876140.html
Almanya'da spor salonunda bıçaklı saldırı: 4 yaralı
Almanya'da spor salonunda bıçaklı saldırı: 4 yaralı
Almanya'da bir spor salonunda düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 kişi ağır yaralandı. 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T00:51+0300
2023-04-19T00:51+0300
2023-04-19T00:55+0300
dünya
almanya
duisburg
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Almanya'nın Duisburg kentindeki bir spor salonunda meydana gelen olayda, bir saldırganın bıçakla soyunma odasındaki kişilere saldırdığı ve 4 kişiyi ağır yaraladığı ifade edildi.Polis, yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesi bulunduğunu ve saldırganın arandığını açıkladı.Olay hakkında soruşturmanın sürdüğü ve saldırının hangi amaçla gerçekleştirildiğinin henüz bilinmediği kaydedildi.Alman medyasında yer alan haberlerde ise saldırganın cinnet geçirerek saldırı düzenlediği ileri sürüldü.
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almanya, duisburg
Almanya'da spor salonunda bıçaklı saldırı: 4 yaralı
00:51 19.04.2023 (güncellendi: 00:55 19.04.2023) Abone ol
Almanya'da bir spor salonunda düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 kişi ağır yaralandı.
Almanya'nın Duisburg kentindeki bir spor salonunda meydana gelen olayda, bir saldırganın bıçakla soyunma odasındaki kişilere saldırdığı ve 4 kişiyi ağır yaraladığı ifade edildi.
Polis, yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesi bulunduğunu ve saldırganın arandığını açıkladı.
Olay hakkında soruşturmanın sürdüğü ve saldırının hangi amaçla gerçekleştirildiğinin henüz bilinmediği kaydedildi.
Alman medyasında yer alan haberlerde ise saldırganın cinnet geçirerek saldırı düzenlediği ileri sürüldü.