https://sputniknews.com.tr/20230419/almanyada-demir-yolu-calisanlari-ulke-genelinde-uyari-grevine-gidecek-1069908114.html
Almanya’da demir yolu çalışanları ülke genelinde uyarı grevine gidecek
Almanya’da demir yolu çalışanları ülke genelinde uyarı grevine gidecek
Almanya'nın Demiryolu Çalışanları Sendikası (EVG) yüksek enflasyona karşı işverenleri daha iyi ücrete zorlamak için demir yolu çalışanlarını 21 Nisan’da 8... 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T16:00+0300
2023-04-19T16:00+0300
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dünya
almanya
grev
demir yolu
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EVG tarafından yapılan açıklamada, Alman demir yolu şirketi Deutsche Bahn (DB) ile çalışanları arasında ücret konusunda devam eden anlaşmazlık nedeniyle EVG, cuma günü sabah yoğunluğunu da kapsayacak şekilde sekiz saat sürecek bir 'uyarı grevi' çağrısı yaptı. Grevin yerel saatle 03.00 ile 11.00 arasında yapılacağı belirtildi. EVG, söz konusu grevin sabah erken saatlerde yapılmasının planlı olduğunu belirterek, hafta sonu için yolcuların cuma gününün ilerleyen saatlerinde de evlerine gidebilmelerine olanak sağlayacağını ifade etti. Uzun mesafeli ve bölgesel yolcu trenleri dahil olmak üzere ülkedeki Deutsche Bahn tarafından işletilen tüm tren hizmetleri etkileyeceğinden ülkede tren seferlerinde gecikmeler ve iptaller bekleniyor. EVG, Deutsche Bahn’ın yüzde 5 maaş artışı ve bir defaya mahsus 2 bin 500 euro ödeme içeren ücret artışı teklifini reddetti. EVG, çalışanların ücretlerine yüzde 12 zam veya ayda en az 650 euro daha fazla talep ediyor. Bu arada, ülkede ocak ve şubatta yüzde 8.7 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle martta yüzde 7.4'e gerilemişti.
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almanya, grev, demir yolu
almanya, grev, demir yolu
Almanya’da demir yolu çalışanları ülke genelinde uyarı grevine gidecek
16:00 19.04.2023 (güncellendi: 16:02 19.04.2023) Abone ol
Almanya'nın Demiryolu Çalışanları Sendikası (EVG) yüksek enflasyona karşı işverenleri daha iyi ücrete zorlamak için demir yolu çalışanlarını 21 Nisan’da 8 saatlik toplu uyarı grevine gitmeye çağırdı.
EVG tarafından yapılan açıklamada, Alman demir yolu şirketi Deutsche Bahn (DB) ile çalışanları arasında ücret konusunda devam eden anlaşmazlık nedeniyle EVG, cuma günü sabah yoğunluğunu da kapsayacak şekilde sekiz saat sürecek bir 'uyarı grevi' çağrısı yaptı.
Grevin yerel saatle 03.00 ile 11.00 arasında yapılacağı belirtildi.
EVG, söz konusu grevin sabah erken saatlerde yapılmasının planlı olduğunu belirterek, hafta sonu için yolcuların cuma gününün ilerleyen saatlerinde de evlerine gidebilmelerine olanak sağlayacağını ifade etti.
Uzun mesafeli ve bölgesel yolcu trenleri dahil olmak üzere ülkedeki Deutsche Bahn tarafından işletilen tüm tren hizmetleri etkileyeceğinden ülkede tren seferlerinde gecikmeler ve iptaller bekleniyor.
EVG, Deutsche Bahn’ın yüzde 5 maaş artışı ve bir defaya mahsus 2 bin 500 euro ödeme içeren ücret artışı teklifini reddetti. EVG, çalışanların ücretlerine yüzde 12 zam veya ayda en az 650 euro daha fazla talep ediyor.
Bu arada, ülkede ocak ve şubatta yüzde 8.7 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle martta yüzde 7.4'e gerilemişti.