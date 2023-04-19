https://sputniknews.com.tr/20230419/almanyada-demir-yolu-calisanlari-ulke-genelinde-uyari-grevine-gidecek-1069908114.html

Almanya’da demir yolu çalışanları ülke genelinde uyarı grevine gidecek

Almanya’da demir yolu çalışanları ülke genelinde uyarı grevine gidecek

Almanya'nın Demiryolu Çalışanları Sendikası (EVG) yüksek enflasyona karşı işverenleri daha iyi ücrete zorlamak için demir yolu çalışanlarını 21 Nisan’da 8... 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T16:00+0300

2023-04-19T16:00+0300

2023-04-19T16:02+0300

dünya

almanya

grev

demir yolu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/13/1069908247_179:0:3820:2048_1920x0_80_0_0_47f0a2f4f52b6ca9d2fd5424380f0004.jpg

EVG tarafından yapılan açıklamada, Alman demir yolu şirketi Deutsche Bahn (DB) ile çalışanları arasında ücret konusunda devam eden anlaşmazlık nedeniyle EVG, cuma günü sabah yoğunluğunu da kapsayacak şekilde sekiz saat sürecek bir 'uyarı grevi' çağrısı yaptı. Grevin yerel saatle 03.00 ile 11.00 arasında yapılacağı belirtildi. EVG, söz konusu grevin sabah erken saatlerde yapılmasının planlı olduğunu belirterek, hafta sonu için yolcuların cuma gününün ilerleyen saatlerinde de evlerine gidebilmelerine olanak sağlayacağını ifade etti. Uzun mesafeli ve bölgesel yolcu trenleri dahil olmak üzere ülkedeki Deutsche Bahn tarafından işletilen tüm tren hizmetleri etkileyeceğinden ülkede tren seferlerinde gecikmeler ve iptaller bekleniyor. EVG, Deutsche Bahn’ın yüzde 5 maaş artışı ve bir defaya mahsus 2 bin 500 euro ödeme içeren ücret artışı teklifini reddetti. EVG, çalışanların ücretlerine yüzde 12 zam veya ayda en az 650 euro daha fazla talep ediyor. Bu arada, ülkede ocak ve şubatta yüzde 8.7 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle martta yüzde 7.4'e gerilemişti.

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

almanya, grev, demir yolu