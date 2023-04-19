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Almanya’da demir yolu çalışanları ülke genelinde uyarı grevine gidecek
Almanya’da demir yolu çalışanları ülke genelinde uyarı grevine gidecek
Almanya'nın Demiryolu Çalışanları Sendikası (EVG) yüksek enflasyona karşı işverenleri daha iyi ücrete zorlamak için demir yolu çalışanlarını 21 Nisan’da 8... 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T16:00+0300
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EVG tarafından yapılan açıklamada, Alman demir yolu şirketi Deutsche Bahn (DB) ile çalışanları arasında ücret konusunda devam eden anlaşmazlık nedeniyle EVG, cuma günü sabah yoğunluğunu da kapsayacak şekilde sekiz saat sürecek bir 'uyarı grevi' çağrısı yaptı. Grevin yerel saatle 03.00 ile 11.00 arasında yapılacağı belirtildi. EVG, söz konusu grevin sabah erken saatlerde yapılmasının planlı olduğunu belirterek, hafta sonu için yolcuların cuma gününün ilerleyen saatlerinde de evlerine gidebilmelerine olanak sağlayacağını ifade etti. Uzun mesafeli ve bölgesel yolcu trenleri dahil olmak üzere ülkedeki Deutsche Bahn tarafından işletilen tüm tren hizmetleri etkileyeceğinden ülkede tren seferlerinde gecikmeler ve iptaller bekleniyor. EVG, Deutsche Bahn’ın yüzde 5 maaş artışı ve bir defaya mahsus 2 bin 500 euro ödeme içeren ücret artışı teklifini reddetti. EVG, çalışanların ücretlerine yüzde 12 zam veya ayda en az 650 euro daha fazla talep ediyor. Bu arada, ülkede ocak ve şubatta yüzde 8.7 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle martta yüzde 7.4'e gerilemişti.
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almanya, grev, demir yolu
almanya, grev, demir yolu

Almanya’da demir yolu çalışanları ülke genelinde uyarı grevine gidecek

16:00 19.04.2023 (güncellendi: 16:02 19.04.2023)
© AFP 2023 / CHRISTOF STACHEAlmanya- Demiryolu
Almanya- Demiryolu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
© AFP 2023 / CHRISTOF STACHE
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Almanya'nın Demiryolu Çalışanları Sendikası (EVG) yüksek enflasyona karşı işverenleri daha iyi ücrete zorlamak için demir yolu çalışanlarını 21 Nisan’da 8 saatlik toplu uyarı grevine gitmeye çağırdı.
EVG tarafından yapılan açıklamada, Alman demir yolu şirketi Deutsche Bahn (DB) ile çalışanları arasında ücret konusunda devam eden anlaşmazlık nedeniyle EVG, cuma günü sabah yoğunluğunu da kapsayacak şekilde sekiz saat sürecek bir 'uyarı grevi' çağrısı yaptı.
Grevin yerel saatle 03.00 ile 11.00 arasında yapılacağı belirtildi.
EVG, söz konusu grevin sabah erken saatlerde yapılmasının planlı olduğunu belirterek, hafta sonu için yolcuların cuma gününün ilerleyen saatlerinde de evlerine gidebilmelerine olanak sağlayacağını ifade etti.
Uzun mesafeli ve bölgesel yolcu trenleri dahil olmak üzere ülkedeki Deutsche Bahn tarafından işletilen tüm tren hizmetleri etkileyeceğinden ülkede tren seferlerinde gecikmeler ve iptaller bekleniyor.
EVG, Deutsche Bahn’ın yüzde 5 maaş artışı ve bir defaya mahsus 2 bin 500 euro ödeme içeren ücret artışı teklifini reddetti. EVG, çalışanların ücretlerine yüzde 12 zam veya ayda en az 650 euro daha fazla talep ediyor.
Bu arada, ülkede ocak ve şubatta yüzde 8.7 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle martta yüzde 7.4'e gerilemişti.
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