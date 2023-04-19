https://sputniknews.com.tr/20230419/almanya-savunma-bakani-ab-afrikada-rusyanin-gerisinde-kaldi-1069931762.html
Almanya Savunma Bakanı: AB, Afrika'da Rusya'nın gerisinde kaldı
Almanya Savunma Bakanı: AB, Afrika'da Rusya'nın gerisinde kaldı
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Avrupa Birliği'nin (AB) Afrika'nın Sahel bölgesi ve ötesinde Rusya'ya karşı alan kaybettiği uyarısında bulundu. 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T23:02+0300
2023-04-19T23:02+0300
2023-04-19T23:02+0300
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afrika
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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, AB'nin Afrika ülkeleriyle olan ilişkilerde Rusya'nın gerisinde kaldığını belirtti.Alman parlamentosuna hitap eden Pistorius, "Sahel'de ve Afrika genelinde jeostratejik ve güvenlik politikaları açısından durum daha da zorlaştı. Batı toplumu zemin kaybederken Rusya'nın anlatısı ve masaya getirdikleri talep görüyor gibi görünüyor" dedi.Bakan, özellikle Rusya'nın bölgedeki varlığı nedeniyle AB'nin 'bölgede temsil edilmeye ve angaje olmaya devam etmesi' gerektiğini vurguladı.Pistorius, AB'nin Sahel bölgesinde askeri varlığını sürdürmesi ve Batı Afrika ülkesi Nijer gibi müttefiklerinin yanında durmaya devam etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.Alman hükümeti, AB Askeri Ortaklık Misyonu kapsamında Nijer'e 60 kadar asker gönderme niyetinde. Görevlendirme parlamentonun onayına tabi.
https://sputniknews.com.tr/20230417/yellen-uyardi-rusya-ve-diger-ulkelere-karsi-yaptirim-uygulamamiz-dolar-hegemonyasini-riske-atiyor-1069790284.html
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almanya, rusya, afrika, boris pistorius
almanya, rusya, afrika, boris pistorius
Almanya Savunma Bakanı: AB, Afrika'da Rusya'nın gerisinde kaldı
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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Avrupa Birliği'nin (AB) Afrika'nın Sahel bölgesi ve ötesinde Rusya'ya karşı alan kaybettiği uyarısında bulundu.
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, AB'nin Afrika ülkeleriyle olan ilişkilerde Rusya'nın gerisinde kaldığını belirtti.
Alman parlamentosuna hitap eden Pistorius, "Sahel'de ve Afrika genelinde jeostratejik ve güvenlik politikaları açısından durum daha da zorlaştı. Batı toplumu zemin kaybederken Rusya'nın anlatısı ve masaya getirdikleri talep görüyor gibi görünüyor" dedi.
Bakan, özellikle Rusya'nın bölgedeki varlığı nedeniyle AB'nin 'bölgede temsil edilmeye ve angaje olmaya devam etmesi' gerektiğini vurguladı.
Pistorius, AB'nin Sahel bölgesinde askeri varlığını sürdürmesi ve Batı Afrika ülkesi Nijer gibi müttefiklerinin yanında durmaya devam etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
Alman hükümeti, AB Askeri Ortaklık Misyonu kapsamında Nijer'e 60 kadar asker gönderme niyetinde. Görevlendirme parlamentonun onayına tabi.