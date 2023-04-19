Almanya Savunma Bakanı: AB, Afrika'da Rusya'nın gerisinde kaldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Türkiye'nin rantlaşan yüzü
07:08
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Eski ESK Genel Müdürü Kemaloğlu: Hayvancılık şehirleşti, dövize endeksli hale geldi
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 26 gün kala gündemin öne çıkan başlıkları
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Futbolda mesai hafta içi devam ediyor
14:06
50 dk
ANKARA FARKI
Eski TBMM Başkanvekili Ateş: Seçmen iktidardan şikayetçi ama muhalefet de umut vermiyor
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Çok kutupluluğun inşasının ABD hegemonyasına etkileri
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Kaset savaşları
18:34
105 dk
Z RAPORU
Yatırım polemiği
20:45
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Türkiye'deki dini kurumlar
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
AÇIK ALAN
Muharrem İnce faktörü seçimi nasıl etkileyecek?
09:09
111 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 25 gün kala gündemin sıcak başlıkları
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Galatasaray yoluna kayıpsız şekilde devam ediyor
14:06
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
İhvan'ın Tunus koluna operasyon
16:03
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Akademi A.Ş.
18:32
113 dk
Z RAPORU
YSK’dan iki kritik karar
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230419/almanya-savunma-bakani-ab-afrikada-rusyanin-gerisinde-kaldi-1069931762.html
Almanya Savunma Bakanı: AB, Afrika'da Rusya'nın gerisinde kaldı
Almanya Savunma Bakanı: AB, Afrika'da Rusya'nın gerisinde kaldı
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Avrupa Birliği'nin (AB) Afrika'nın Sahel bölgesi ve ötesinde Rusya'ya karşı alan kaybettiği uyarısında bulundu. 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T23:02+0300
2023-04-19T23:02+0300
dünya
almanya
rusya
afrika
boris pistorius
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1b/1066282661_0:0:1151:648_1920x0_80_0_0_dcc8c80e8383c426a18fff3b5fb2cb6c.jpg
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, AB'nin Afrika ülkeleriyle olan ilişkilerde Rusya'nın gerisinde kaldığını belirtti.Alman parlamentosuna hitap eden Pistorius, "Sahel'de ve Afrika genelinde jeostratejik ve güvenlik politikaları açısından durum daha da zorlaştı. Batı toplumu zemin kaybederken Rusya'nın anlatısı ve masaya getirdikleri talep görüyor gibi görünüyor" dedi.Bakan, özellikle Rusya'nın bölgedeki varlığı nedeniyle AB'nin 'bölgede temsil edilmeye ve angaje olmaya devam etmesi' gerektiğini vurguladı.Pistorius, AB'nin Sahel bölgesinde askeri varlığını sürdürmesi ve Batı Afrika ülkesi Nijer gibi müttefiklerinin yanında durmaya devam etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.Alman hükümeti, AB Askeri Ortaklık Misyonu kapsamında Nijer'e 60 kadar asker gönderme niyetinde. Görevlendirme parlamentonun onayına tabi.
https://sputniknews.com.tr/20230417/yellen-uyardi-rusya-ve-diger-ulkelere-karsi-yaptirim-uygulamamiz-dolar-hegemonyasini-riske-atiyor-1069790284.html
almanya
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1b/1066282661_122:0:1151:772_1920x0_80_0_0_1dd400a67c493071679b010d4f7fa286.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
almanya, rusya, afrika, boris pistorius
almanya, rusya, afrika, boris pistorius

Almanya Savunma Bakanı: AB, Afrika'da Rusya'nın gerisinde kaldı

23:02 19.04.2023
© AFP 2023Boris Pistorius
Boris Pistorius - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
© AFP 2023
Abone olTelegram
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Avrupa Birliği'nin (AB) Afrika'nın Sahel bölgesi ve ötesinde Rusya'ya karşı alan kaybettiği uyarısında bulundu.
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, AB'nin Afrika ülkeleriyle olan ilişkilerde Rusya'nın gerisinde kaldığını belirtti.
Alman parlamentosuna hitap eden Pistorius, "Sahel'de ve Afrika genelinde jeostratejik ve güvenlik politikaları açısından durum daha da zorlaştı. Batı toplumu zemin kaybederken Rusya'nın anlatısı ve masaya getirdikleri talep görüyor gibi görünüyor" dedi.
Bakan, özellikle Rusya'nın bölgedeki varlığı nedeniyle AB'nin 'bölgede temsil edilmeye ve angaje olmaya devam etmesi' gerektiğini vurguladı.
Pistorius, AB'nin Sahel bölgesinde askeri varlığını sürdürmesi ve Batı Afrika ülkesi Nijer gibi müttefiklerinin yanında durmaya devam etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
Alman hükümeti, AB Askeri Ortaklık Misyonu kapsamında Nijer'e 60 kadar asker gönderme niyetinde. Görevlendirme parlamentonun onayına tabi.
Janet Yellen - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2023
EKONOMİ
Yellen uyardı: Rusya ve diğer ülkelere karşı yaptırım uygulamamız, dolar hegemonyasını riske atıyor
17 Nisan, 13:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала