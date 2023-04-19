https://sputniknews.com.tr/20230419/almanya-lideri-steinmeier-ulkesinin-isledigi-suclar-icin-af-diledi-1069904056.html
Almanya lideri Steinmeier, ülkesinin işlediği suçlar için af diledi
Almanya lideri Steinmeier, ülkesinin işlediği suçlar için af diledi
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Varşova Gettosu Ayaklanması'nın 80. yıl dönümü törenlerinde, ülkesinin işlediği suçlar için af diledi. 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T14:52+0300
2023-04-19T14:52+0300
2023-04-19T15:21+0300
frank-walter steinmeier
varşova
ayaklanma
soykırım
holokost
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/13/1069904994_0:0:2794:1572_1920x0_80_0_0_6bd693aa0ee44ccf117df5d59131a772.jpg
Anma töreninde konuşan ilk Alman Cumhurbaşkanı olan Steinmeier, Polonya'nın başkentinde Holokost'tan sağ kurtulanlara ve diğerlerine hitaben yaptığı konuşmada "Bugün karşınızdayım ve burada Almanlar tarafından işlenen suçlar için affınıza sığınıyorum" ifadelerini kullandı. 2. Dünya Savaşı'nın sürdüğü 1943'te, Treblinka'da Varşovalı yarım milyon Yahudi öldü. Getto sakinlerinin bu kampa ölüme gönderildiği anlaşıldığında, 19 Nisan 1943'te Varşova gettosunda ayaklanma başladı.750 kadar eğitimsiz ve neredeyse silahsız Yahudi, söz konusu tarihte direniş başlattı. Haftalar içinde isyan bastırıldı, çok sayıda kişi öldürüldü ve getto yerle bir edildi.
varşova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/13/1069904994_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e359923e9cbf2304715c173b033762a9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
frank-walter steinmeier, varşova, ayaklanma, soykırım, holokost
frank-walter steinmeier, varşova, ayaklanma, soykırım, holokost
Almanya lideri Steinmeier, ülkesinin işlediği suçlar için af diledi
14:52 19.04.2023 (güncellendi: 15:21 19.04.2023) Abone ol
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Varşova Gettosu Ayaklanması'nın 80. yıl dönümü törenlerinde, ülkesinin işlediği suçlar için af diledi.
Anma töreninde konuşan ilk Alman Cumhurbaşkanı olan Steinmeier, Polonya'nın başkentinde Holokost'tan sağ kurtulanlara ve diğerlerine hitaben yaptığı konuşmada "Bugün karşınızdayım ve burada Almanlar tarafından işlenen suçlar için affınıza sığınıyorum" ifadelerini kullandı.
2. Dünya Savaşı'nın sürdüğü 1943'te, Treblinka'da Varşovalı yarım milyon Yahudi öldü. Getto sakinlerinin bu kampa ölüme gönderildiği anlaşıldığında, 19 Nisan 1943'te Varşova gettosunda ayaklanma başladı.
750 kadar eğitimsiz ve neredeyse silahsız Yahudi, söz konusu tarihte direniş başlattı. Haftalar içinde isyan bastırıldı, çok sayıda kişi öldürüldü ve getto yerle bir edildi.