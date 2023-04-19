Almanya lideri Steinmeier, ülkesinin işlediği suçlar için af diledi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Türkiye'nin rantlaşan yüzü
07:08
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Eski ESK Genel Müdürü Kemaloğlu: Hayvancılık şehirleşti, dövize endeksli hale geldi
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 26 gün kala gündemin öne çıkan başlıkları
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Futbolda mesai hafta içi devam ediyor
14:06
50 dk
ANKARA FARKI
Eski TBMM Başkanvekili Ateş: Seçmen iktidardan şikayetçi ama muhalefet de umut vermiyor
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Çok kutupluluğun inşasının ABD hegemonyasına etkileri
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Kaset savaşları
18:34
105 dk
Z RAPORU
Yatırım polemiği
20:45
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Türkiye'deki dini kurumlar
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
AÇIK ALAN
Muharrem İnce faktörü seçimi nasıl etkileyecek?
09:09
111 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 25 gün kala gündemin sıcak başlıkları
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Galatasaray yoluna kayıpsız şekilde devam ediyor
14:06
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
İhvan'ın Tunus koluna operasyon
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Akademi A.Ş.
18:35
114 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
https://sputniknews.com.tr/20230419/almanya-lideri-steinmeier-ulkesinin-isledigi-suclar-icin-af-diledi-1069904056.html
Almanya lideri Steinmeier, ülkesinin işlediği suçlar için af diledi
Almanya lideri Steinmeier, ülkesinin işlediği suçlar için af diledi
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Varşova Gettosu Ayaklanması'nın 80. yıl dönümü törenlerinde, ülkesinin işlediği suçlar için af diledi. 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T14:52+0300
2023-04-19T15:21+0300
frank-walter steinmeier
varşova
ayaklanma
soykırım
holokost
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/13/1069904994_0:0:2794:1572_1920x0_80_0_0_6bd693aa0ee44ccf117df5d59131a772.jpg
Anma töreninde konuşan ilk Alman Cumhurbaşkanı olan Steinmeier, Polonya'nın başkentinde Holokost'tan sağ kurtulanlara ve diğerlerine hitaben yaptığı konuşmada "Bugün karşınızdayım ve burada Almanlar tarafından işlenen suçlar için affınıza sığınıyorum" ifadelerini kullandı. 2. Dünya Savaşı'nın sürdüğü 1943'te, Treblinka'da Varşovalı yarım milyon Yahudi öldü. Getto sakinlerinin bu kampa ölüme gönderildiği anlaşıldığında, 19 Nisan 1943'te Varşova gettosunda ayaklanma başladı.750 kadar eğitimsiz ve neredeyse silahsız Yahudi, söz konusu tarihte direniş başlattı. Haftalar içinde isyan bastırıldı, çok sayıda kişi öldürüldü ve getto yerle bir edildi.
varşova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/13/1069904994_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e359923e9cbf2304715c173b033762a9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
frank-walter steinmeier, varşova, ayaklanma, soykırım, holokost
frank-walter steinmeier, varşova, ayaklanma, soykırım, holokost

Almanya lideri Steinmeier, ülkesinin işlediği suçlar için af diledi

14:52 19.04.2023 (güncellendi: 15:21 19.04.2023)
© AFP 2023 / JANEK SKARZYNSKIFrank-Walter Steinmeier
Frank-Walter Steinmeier - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
© AFP 2023 / JANEK SKARZYNSKI
Abone olTelegram
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Varşova Gettosu Ayaklanması'nın 80. yıl dönümü törenlerinde, ülkesinin işlediği suçlar için af diledi.
Anma töreninde konuşan ilk Alman Cumhurbaşkanı olan Steinmeier, Polonya'nın başkentinde Holokost'tan sağ kurtulanlara ve diğerlerine hitaben yaptığı konuşmada "Bugün karşınızdayım ve burada Almanlar tarafından işlenen suçlar için affınıza sığınıyorum" ifadelerini kullandı.
2. Dünya Savaşı'nın sürdüğü 1943'te, Treblinka'da Varşovalı yarım milyon Yahudi öldü. Getto sakinlerinin bu kampa ölüme gönderildiği anlaşıldığında, 19 Nisan 1943'te Varşova gettosunda ayaklanma başladı.
750 kadar eğitimsiz ve neredeyse silahsız Yahudi, söz konusu tarihte direniş başlattı. Haftalar içinde isyan bastırıldı, çok sayıda kişi öldürüldü ve getto yerle bir edildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала