https://sputniknews.com.tr/20230419/almanya-lideri-steinmeier-ulkesinin-isledigi-suclar-icin-af-diledi-1069904056.html

Almanya lideri Steinmeier, ülkesinin işlediği suçlar için af diledi

Almanya lideri Steinmeier, ülkesinin işlediği suçlar için af diledi

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Varşova Gettosu Ayaklanması'nın 80. yıl dönümü törenlerinde, ülkesinin işlediği suçlar için af diledi. 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T14:52+0300

2023-04-19T14:52+0300

2023-04-19T15:21+0300

frank-walter steinmeier

varşova

ayaklanma

soykırım

holokost

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Anma töreninde konuşan ilk Alman Cumhurbaşkanı olan Steinmeier, Polonya'nın başkentinde Holokost'tan sağ kurtulanlara ve diğerlerine hitaben yaptığı konuşmada "Bugün karşınızdayım ve burada Almanlar tarafından işlenen suçlar için affınıza sığınıyorum" ifadelerini kullandı. 2. Dünya Savaşı'nın sürdüğü 1943'te, Treblinka'da Varşovalı yarım milyon Yahudi öldü. Getto sakinlerinin bu kampa ölüme gönderildiği anlaşıldığında, 19 Nisan 1943'te Varşova gettosunda ayaklanma başladı.750 kadar eğitimsiz ve neredeyse silahsız Yahudi, söz konusu tarihte direniş başlattı. Haftalar içinde isyan bastırıldı, çok sayıda kişi öldürüldü ve getto yerle bir edildi.

varşova

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frank-walter steinmeier, varşova, ayaklanma, soykırım, holokost