https://sputniknews.com.tr/20230419/aliyev-karabagdaki-ermeniler-ya-azerbaycan-vatandasligi-alsin-ya-da-yasayacak-baska-yer-bulsun-1069874887.html
Aliyev: Karabağ'daki Ermeniler ya Azerbaycan vatandaşlığı alsın ya da yaşayacak başka yer bulsun
Aliyev: Karabağ'daki Ermeniler ya Azerbaycan vatandaşlığı alsın ya da yaşayacak başka yer bulsun
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'da yaşayan Ermenilerin ya Azerbaycan vatandaşı olmaları ya da yaşayacak başka bir yer bulmaları... 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T00:08+0300
2023-04-19T00:08+0300
2023-04-19T00:08+0300
dünya
dağlık karabağ
azerbaycan
ilham aliyev
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/10/1061288850_0:140:2998:1826_1920x0_80_0_0_b043698cde9d2ca00e659b3d19a07534.jpg
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'da yaşayan Ermenilere çağrı yaptı.Ülkenin Salyan bölgesine yaptığı ziyaret sırasında AzTV'ye demeç veren Aliyev, "İç meselelerimizi hiçbir ülke ile müzakere etmeyeceğimizi defalarca ifade ettik. Karabağ bizim iç meselemizdir. Karabağ'da yaşayan Ermeniler ya Azerbaycan vatandaşlığını kabul etmeli ya da yaşayacak başka bir yer bulmalı" dedi.Aliyev, "Burada tam bir özgürlük var, tüm demokratik temeller sunuldu. Bu mesele insan hakları temelinde çözülmeli" ifadelerini kullandı.Mart ayı ortasında Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Ayhan Hacızade, Bakü'nün Dağlık Karabağ'daki Ermenilerin yeniden entegrasyonuna yönelik adımlar atmaya başladığını söylemişti.Bölgedeki Ermenilerin akıbeti belirsizliğini koruyor.
https://sputniknews.com.tr/20230313/putin-karabagdaki-tum-sorunlar-rus-baris-gucuyle-etkilesim-icinde-cozulmeli---1068183074.html
dağlık karabağ
azerbaycan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/10/1061288850_189:0:2810:1966_1920x0_80_0_0_06f75e4d55fd34e449f1b9c54d7b5756.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dağlık karabağ, azerbaycan, ilham aliyev
dağlık karabağ, azerbaycan, ilham aliyev
Aliyev: Karabağ'daki Ermeniler ya Azerbaycan vatandaşlığı alsın ya da yaşayacak başka yer bulsun
Abone ol
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'da yaşayan Ermenilerin ya Azerbaycan vatandaşı olmaları ya da yaşayacak başka bir yer bulmaları gerektiğini söyledi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'da yaşayan Ermenilere çağrı yaptı.
Ülkenin Salyan bölgesine yaptığı ziyaret sırasında AzTV'ye demeç veren Aliyev, "İç meselelerimizi hiçbir ülke ile müzakere etmeyeceğimizi defalarca ifade ettik. Karabağ bizim iç meselemizdir. Karabağ'da yaşayan Ermeniler ya Azerbaycan vatandaşlığını kabul etmeli ya da yaşayacak başka bir yer bulmalı" dedi.
Aliyev, "Burada tam bir özgürlük var, tüm demokratik temeller sunuldu. Bu mesele insan hakları temelinde çözülmeli" ifadelerini kullandı.
Mart ayı ortasında Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Ayhan Hacızade, Bakü'nün Dağlık Karabağ'daki Ermenilerin yeniden entegrasyonuna yönelik adımlar atmaya başladığını söylemişti.
Bölgedeki Ermenilerin akıbeti belirsizliğini koruyor.