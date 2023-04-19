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Aliyev: Karabağ'daki Ermeniler ya Azerbaycan vatandaşlığı alsın ya da yaşayacak başka yer bulsun
Aliyev: Karabağ'daki Ermeniler ya Azerbaycan vatandaşlığı alsın ya da yaşayacak başka yer bulsun
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'da yaşayan Ermenilerin ya Azerbaycan vatandaşı olmaları ya da yaşayacak başka bir yer bulmaları... 19.04.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
dağlık karabağ
azerbaycan
ilham aliyev
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'da yaşayan Ermenilere çağrı yaptı.Ülkenin Salyan bölgesine yaptığı ziyaret sırasında AzTV'ye demeç veren Aliyev, "İç meselelerimizi hiçbir ülke ile müzakere etmeyeceğimizi defalarca ifade ettik. Karabağ bizim iç meselemizdir. Karabağ'da yaşayan Ermeniler ya Azerbaycan vatandaşlığını kabul etmeli ya da yaşayacak başka bir yer bulmalı" dedi.Aliyev, "Burada tam bir özgürlük var, tüm demokratik temeller sunuldu. Bu mesele insan hakları temelinde çözülmeli" ifadelerini kullandı.Mart ayı ortasında Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Ayhan Hacızade, Bakü'nün Dağlık Karabağ'daki Ermenilerin yeniden entegrasyonuna yönelik adımlar atmaya başladığını söylemişti.Bölgedeki Ermenilerin akıbeti belirsizliğini koruyor.
https://sputniknews.com.tr/20230313/putin-karabagdaki-tum-sorunlar-rus-baris-gucuyle-etkilesim-icinde-cozulmeli---1068183074.html
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dağlık karabağ, azerbaycan, ilham aliyev
dağlık karabağ, azerbaycan, ilham aliyev

Aliyev: Karabağ'daki Ermeniler ya Azerbaycan vatandaşlığı alsın ya da yaşayacak başka yer bulsun

00:08 19.04.2023
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinİlham Aliyev
İlham Aliyev - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
© Sputnik / POOL
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'da yaşayan Ermenilerin ya Azerbaycan vatandaşı olmaları ya da yaşayacak başka bir yer bulmaları gerektiğini söyledi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'da yaşayan Ermenilere çağrı yaptı.
Ülkenin Salyan bölgesine yaptığı ziyaret sırasında AzTV'ye demeç veren Aliyev, "İç meselelerimizi hiçbir ülke ile müzakere etmeyeceğimizi defalarca ifade ettik. Karabağ bizim iç meselemizdir. Karabağ'da yaşayan Ermeniler ya Azerbaycan vatandaşlığını kabul etmeli ya da yaşayacak başka bir yer bulmalı" dedi.
Aliyev, "Burada tam bir özgürlük var, tüm demokratik temeller sunuldu. Bu mesele insan hakları temelinde çözülmeli" ifadelerini kullandı.
Mart ayı ortasında Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Ayhan Hacızade, Bakü'nün Dağlık Karabağ'daki Ermenilerin yeniden entegrasyonuna yönelik adımlar atmaya başladığını söylemişti.
Bölgedeki Ermenilerin akıbeti belirsizliğini koruyor.
Vladimir Putin, Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2023
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