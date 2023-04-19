https://sputniknews.com.tr/20230419/aliyev-karabagdaki-ermeniler-ya-azerbaycan-vatandasligi-alsin-ya-da-yasayacak-baska-yer-bulsun-1069874887.html

Aliyev: Karabağ'daki Ermeniler ya Azerbaycan vatandaşlığı alsın ya da yaşayacak başka yer bulsun

Aliyev: Karabağ'daki Ermeniler ya Azerbaycan vatandaşlığı alsın ya da yaşayacak başka yer bulsun

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'da yaşayan Ermenilerin ya Azerbaycan vatandaşı olmaları ya da yaşayacak başka bir yer bulmaları... 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T00:08+0300

2023-04-19T00:08+0300

2023-04-19T00:08+0300

dünya

dağlık karabağ

azerbaycan

ilham aliyev

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'da yaşayan Ermenilere çağrı yaptı.Ülkenin Salyan bölgesine yaptığı ziyaret sırasında AzTV'ye demeç veren Aliyev, "İç meselelerimizi hiçbir ülke ile müzakere etmeyeceğimizi defalarca ifade ettik. Karabağ bizim iç meselemizdir. Karabağ'da yaşayan Ermeniler ya Azerbaycan vatandaşlığını kabul etmeli ya da yaşayacak başka bir yer bulmalı" dedi.Aliyev, "Burada tam bir özgürlük var, tüm demokratik temeller sunuldu. Bu mesele insan hakları temelinde çözülmeli" ifadelerini kullandı.Mart ayı ortasında Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Ayhan Hacızade, Bakü'nün Dağlık Karabağ'daki Ermenilerin yeniden entegrasyonuna yönelik adımlar atmaya başladığını söylemişti.Bölgedeki Ermenilerin akıbeti belirsizliğini koruyor.

https://sputniknews.com.tr/20230313/putin-karabagdaki-tum-sorunlar-rus-baris-gucuyle-etkilesim-icinde-cozulmeli---1068183074.html

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dağlık karabağ, azerbaycan, ilham aliyev