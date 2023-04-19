https://sputniknews.com.tr/20230419/aksener-pazarlik--yaparak-degil-sizin-helal-oylarinizla-birinci-parti-olacagiz-ve-basbakan-olacagiz-1069928138.html

Akşener: Pazarlık yaparak değil sizin helal oylarınızla birinci parti olacağız ve başbakan olacağız

Akşener: Pazarlık yaparak değil sizin helal oylarınızla birinci parti olacağız ve başbakan olacağız

Antalya'da konuşma yapan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener "Ben başbakan olmaya talibim ama onunla bununla abidik gubidik işler yaparak değil, pazarlık yaparak... 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T22:14+0300

2023-04-19T22:14+0300

2023-04-19T22:14+0300

2023 türkiye seçimleri

meral akşener

millet ittifakı

iyi parti

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile partisinin Kepez ilçesi Turgut Özal Spor Salonu önünde düzenlenen mitinge katıldı.Akşener, konuşmasında, 14 Mayıs günü sandığa giden vatandaşlardan hem İYİ Parti için hem de Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için oy istediklerini söyledi.Akşener, "2019 yerel seçimlerde Kılıçdaroğlu ile beraber Antalya'daydık. Muhittin başkan (Muhittin Böcek) için oy istemiştik. Bugün 19 Nisan'da gene beraberiz, hem İYİ Parti'ye hem de sayın Kılıçdaroğlu'na oy istemek için karşınızdayız" ifadesini kullandı.Seçimlerde birinci parti olmak için çok çalışacakları belirten Akşener, "Ben başbakan olmaya talibim ama onunla bununla abidik gubidik işler yaparak değil, pazarlık yaparak değil. Sizin helal oylarınızla birinci parti olacağız ve başbakan olacağız" dedi.KPSS mağdurlarının olduğunu belirten Akşener şöyle devam etti:Mansur Yavaş ise belediyecilik çalışmaları hakkında bilgi verdi.14 Mayıs'taki seçimin çok önemli olduğunu vurgulayan Yavaş, "6'lı masada tertemiz duygularla bir araya gelen bu insanlar demokrasiyi geliştirecek. İnsanları özgürleştirmek, korku siyasetini, nefret siyasetini yok edip yeniden güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönmek için çalışıyoruz" diye konuştu.

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meral akşener, millet ittifakı, iyi parti