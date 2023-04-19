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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230419/aksener-pazarlik--yaparak-degil-sizin-helal-oylarinizla-birinci-parti-olacagiz-ve-basbakan-olacagiz-1069928138.html
Akşener: Pazarlık yaparak değil sizin helal oylarınızla birinci parti olacağız ve başbakan olacağız
Akşener: Pazarlık yaparak değil sizin helal oylarınızla birinci parti olacağız ve başbakan olacağız
Antalya'da konuşma yapan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener "Ben başbakan olmaya talibim ama onunla bununla abidik gubidik işler yaparak değil, pazarlık yaparak... 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T22:14+0300
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2023 türkiye seçimleri
meral akşener
millet ittifakı
iyi parti
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İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile partisinin Kepez ilçesi Turgut Özal Spor Salonu önünde düzenlenen mitinge katıldı.Akşener, konuşmasında, 14 Mayıs günü sandığa giden vatandaşlardan hem İYİ Parti için hem de Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için oy istediklerini söyledi.Akşener, "2019 yerel seçimlerde Kılıçdaroğlu ile beraber Antalya'daydık. Muhittin başkan (Muhittin Böcek) için oy istemiştik. Bugün 19 Nisan'da gene beraberiz, hem İYİ Parti'ye hem de sayın Kılıçdaroğlu'na oy istemek için karşınızdayız" ifadesini kullandı.Seçimlerde birinci parti olmak için çok çalışacakları belirten Akşener, "Ben başbakan olmaya talibim ama onunla bununla abidik gubidik işler yaparak değil, pazarlık yaparak değil. Sizin helal oylarınızla birinci parti olacağız ve başbakan olacağız" dedi.KPSS mağdurlarının olduğunu belirten Akşener şöyle devam etti:Mansur Yavaş ise belediyecilik çalışmaları hakkında bilgi verdi.14 Mayıs'taki seçimin çok önemli olduğunu vurgulayan Yavaş, "6'lı masada tertemiz duygularla bir araya gelen bu insanlar demokrasiyi geliştirecek. İnsanları özgürleştirmek, korku siyasetini, nefret siyasetini yok edip yeniden güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönmek için çalışıyoruz" diye konuştu.
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meral akşener, millet ittifakı, iyi parti
meral akşener, millet ittifakı, iyi parti

Akşener: Pazarlık yaparak değil sizin helal oylarınızla birinci parti olacağız ve başbakan olacağız

22:14 19.04.2023
© AAİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İYİ Parti, bu ülkenin sigortasıdır ve inşallah çok önemli bir başarı elde edecek. 13. Cumhurbaşkanı dürüstlüğüne, namusuna kefil olduğumuz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacak" dedi. Akşener, 14 Mayıs akşamı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı elbette gayet büyük bir saygıyla yolculayacağız" ifadesini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti, bu ülkenin sigortasıdır ve inşallah çok önemli bir başarı elde edecek. 13. Cumhurbaşkanı dürüstlüğüne, namusuna kefil olduğumuz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacak dedi. Akşener, 14 Mayıs akşamı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı elbette gayet büyük bir saygıyla yolculayacağız ifadesini kullandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
© AA
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Antalya'da konuşma yapan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener "Ben başbakan olmaya talibim ama onunla bununla abidik gubidik işler yaparak değil, pazarlık yaparak değil. Sizin helal oylarınızla birinci parti olacağız ve başbakan olacağız" açıklamasında bulundu.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile partisinin Kepez ilçesi Turgut Özal Spor Salonu önünde düzenlenen mitinge katıldı.
Akşener, konuşmasında, 14 Mayıs günü sandığa giden vatandaşlardan hem İYİ Parti için hem de Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için oy istediklerini söyledi.
Akşener, "2019 yerel seçimlerde Kılıçdaroğlu ile beraber Antalya'daydık. Muhittin başkan (Muhittin Böcek) için oy istemiştik. Bugün 19 Nisan'da gene beraberiz, hem İYİ Parti'ye hem de sayın Kılıçdaroğlu'na oy istemek için karşınızdayız" ifadesini kullandı.
Seçimlerde birinci parti olmak için çok çalışacakları belirten Akşener, "Ben başbakan olmaya talibim ama onunla bununla abidik gubidik işler yaparak değil, pazarlık yaparak değil. Sizin helal oylarınızla birinci parti olacağız ve başbakan olacağız" dedi.
KPSS mağdurlarının olduğunu belirten Akşener şöyle devam etti:
"Yargının bağımsız, hakimin korkusuz, tarafsız olduğu bir yargı sistemini yeniden inşa edeceğiz. Hukukun üstünlüğünü yeniden inşa edeceğiz ve kayırmayı ortadan kaldıracağız. 82 puan alıp atanamamış gençler gördüm. Dolayısıyla bu işi bitireceğiz ve mülakatı ortadan kaldıracağız. Gençlerimize istihdam yaratacağız. Tam 3 yıl boyunca dolaştım, sizleri dinledim. Partimi övmedim, propaganda yapmadım. Başka bir partiyi de yermedim ama şimdi seçime gidiyoruz. Sizlerin oylarını istiyorum. Dolayısıyla Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin değerlerine sahip olan bu gençlerin taleplerine uygun bir ülkeyi beraber inşa edeceğiz."
Mansur Yavaş ise belediyecilik çalışmaları hakkında bilgi verdi.
14 Mayıs'taki seçimin çok önemli olduğunu vurgulayan Yavaş, "6'lı masada tertemiz duygularla bir araya gelen bu insanlar demokrasiyi geliştirecek. İnsanları özgürleştirmek, korku siyasetini, nefret siyasetini yok edip yeniden güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönmek için çalışıyoruz" diye konuştu.
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