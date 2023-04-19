AK Partili Yavuz: Erdoğan'ın başımızda bulunması gerekiyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Türkiye'nin rantlaşan yüzü
07:08
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Eski ESK Genel Müdürü Kemaloğlu: Hayvancılık şehirleşti, dövize endeksli hale geldi
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 26 gün kala gündemin öne çıkan başlıkları
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Futbolda mesai hafta içi devam ediyor
14:06
50 dk
ANKARA FARKI
Eski TBMM Başkanvekili Ateş: Seçmen iktidardan şikayetçi ama muhalefet de umut vermiyor
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Çok kutupluluğun inşasının ABD hegemonyasına etkileri
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Kaset savaşları
18:34
105 dk
Z RAPORU
Yatırım polemiği
20:45
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Türkiye'deki dini kurumlar
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
AÇIK ALAN
Muharrem İnce faktörü seçimi nasıl etkileyecek?
09:09
111 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 25 gün kala gündemin sıcak başlıkları
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Galatasaray yoluna kayıpsız şekilde devam ediyor
14:06
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
İhvan'ın Tunus koluna operasyon
16:03
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Akademi A.Ş.
18:32
113 dk
Z RAPORU
YSK’dan iki kritik karar
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230419/ak-partili-yavuz-erdoganin-basimizda-bulunmasi-gerekiyor-1069932174.html
AK Partili Yavuz: Erdoğan'ın başımızda bulunması gerekiyor
AK Partili Yavuz: Erdoğan'ın başımızda bulunması gerekiyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, güçlü şekilde seçilip yeniden cumhurbaşkanı olması gerektiğini belirterek, "Bu... 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T23:18+0300
2023-04-19T23:21+0300
2023 türkiye seçimleri
ali ihsan yavuz
ak parti
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/17/1068685562_0:0:3105:1748_1920x0_80_0_0_4f10106f21ce3afc3311df12efa233ce.jpg
Serdivan ilçesindeki bir otelde düzenlenen iftar programında konuşan Yavuz, AK Parti ailesinin ferdi olmanın mutluluğu içinde olduklarını dile getirdi.Yavuz, Erdoğan'ın gibi güçlü bir lideri olduğunu belirterek, "Güçlü lider Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olarak başımızda bulunması gerekiyor. Bu teşkilatın her bir ferdinin, dava bilinci içerisinde liderinin peşinde sıra dağlar gibi durmak suretiyle bu tekerleğin tümsekte kalmaması için gece gündüz uğraş vermesi gerekiyor." diye konuştu.Teşkilat mensuplarının seçim sürecinin ilk gününden beri emek verdiğini, kendisinin 14 Mayıs'ta milletvekilliğinin biteceğini belirten Yavuz, bu tarihten sonra da dava neferliğinin devam edeceğini kaydetti.Geçen 5 yılda Sakarya'nın birlik, beraberlik ve ahenk içerisinde hizmet aldığını belirten Yavuz, bu süre içerisinde yaptıkları çalışmaları anlattı.'İnşallah bu tekerlek tümsekte kalmayacak'Yavuz, Sakarya dışında da Türkiye'de de devasa işler yapıldığına dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:Seçim sürecinde katkı verenlere de teşekkür eden Yavuz, hedeflerinin Sakarya'da 8 milletvekilliğini kazanmak olduğunu söyledi.Programda, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Sakarya milletvekili adayları Lütfi Bayraktar, Çiğdem Erdoğan Atabek, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık, Murat Kaya, Akif Adnan Dizer, Kürşat Kılıç ve Rahmi Can Şeşen de selamlama konuşması gerçekleştirdi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/17/1068685562_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_04f8b51b6eac8c38322bb255c871103e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ali ihsan yavuz, ak parti, recep tayyip erdoğan
ali ihsan yavuz, ak parti, recep tayyip erdoğan

AK Partili Yavuz: Erdoğan'ın başımızda bulunması gerekiyor

23:18 19.04.2023 (güncellendi: 23:21 19.04.2023)
© AAAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
© AA
Abone olTelegram
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, güçlü şekilde seçilip yeniden cumhurbaşkanı olması gerektiğini belirterek, "Bu teşkilatın her bir ferdinin, dava bilinci içerisinde, liderinin peşinde sıra dağlar gibi durmak suretiyle bu tekerleğin tümsekte kalmaması için gece gündüz uğraş vermesi gerekiyor." dedi.
Serdivan ilçesindeki bir otelde düzenlenen iftar programında konuşan Yavuz, AK Parti ailesinin ferdi olmanın mutluluğu içinde olduklarını dile getirdi.
Yavuz, Erdoğan'ın gibi güçlü bir lideri olduğunu belirterek, "Güçlü lider Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olarak başımızda bulunması gerekiyor. Bu teşkilatın her bir ferdinin, dava bilinci içerisinde liderinin peşinde sıra dağlar gibi durmak suretiyle bu tekerleğin tümsekte kalmaması için gece gündüz uğraş vermesi gerekiyor." diye konuştu.
Teşkilat mensuplarının seçim sürecinin ilk gününden beri emek verdiğini, kendisinin 14 Mayıs'ta milletvekilliğinin biteceğini belirten Yavuz, bu tarihten sonra da dava neferliğinin devam edeceğini kaydetti.
Geçen 5 yılda Sakarya'nın birlik, beraberlik ve ahenk içerisinde hizmet aldığını belirten Yavuz, bu süre içerisinde yaptıkları çalışmaları anlattı.

'İnşallah bu tekerlek tümsekte kalmayacak'

Yavuz, Sakarya dışında da Türkiye'de de devasa işler yapıldığına dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Yarın doğal gazımız sisteme bağlanıyor. Sakarya'da üretilen yerli ve milli Altay Tankı Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim ediliyor. Her gün yeni bir hamle, her gün yeni bir şey ortaya çıkıyor. O atılan tohumların, temellerin semeresi bir bir alınıyor. İnşallah bu tekerlek tümsekte kalmayacak, bu süreç inkıtaya uğramayacak ve yine Cumhurbaşkanımız başımızda olacak ve biz bütün bu güzellikleri yeniden ortaya koymaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde yine Türkiye'yi daha ötelere, yeni ufuklara doğru taşımaya devam edeceğiz."
Seçim sürecinde katkı verenlere de teşekkür eden Yavuz, hedeflerinin Sakarya'da 8 milletvekilliğini kazanmak olduğunu söyledi.
Programda, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Sakarya milletvekili adayları Lütfi Bayraktar, Çiğdem Erdoğan Atabek, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık, Murat Kaya, Akif Adnan Dizer, Kürşat Kılıç ve Rahmi Can Şeşen de selamlama konuşması gerçekleştirdi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала