https://sputniknews.com.tr/20230419/ak-partili-yavuz-erdoganin-basimizda-bulunmasi-gerekiyor-1069932174.html

AK Partili Yavuz: Erdoğan'ın başımızda bulunması gerekiyor

AK Partili Yavuz: Erdoğan'ın başımızda bulunması gerekiyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, güçlü şekilde seçilip yeniden cumhurbaşkanı olması gerektiğini belirterek, "Bu... 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T23:18+0300

2023-04-19T23:18+0300

2023-04-19T23:21+0300

2023 türkiye seçimleri

ali ihsan yavuz

ak parti

recep tayyip erdoğan

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Serdivan ilçesindeki bir otelde düzenlenen iftar programında konuşan Yavuz, AK Parti ailesinin ferdi olmanın mutluluğu içinde olduklarını dile getirdi.Yavuz, Erdoğan'ın gibi güçlü bir lideri olduğunu belirterek, "Güçlü lider Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olarak başımızda bulunması gerekiyor. Bu teşkilatın her bir ferdinin, dava bilinci içerisinde liderinin peşinde sıra dağlar gibi durmak suretiyle bu tekerleğin tümsekte kalmaması için gece gündüz uğraş vermesi gerekiyor." diye konuştu.Teşkilat mensuplarının seçim sürecinin ilk gününden beri emek verdiğini, kendisinin 14 Mayıs'ta milletvekilliğinin biteceğini belirten Yavuz, bu tarihten sonra da dava neferliğinin devam edeceğini kaydetti.Geçen 5 yılda Sakarya'nın birlik, beraberlik ve ahenk içerisinde hizmet aldığını belirten Yavuz, bu süre içerisinde yaptıkları çalışmaları anlattı.'İnşallah bu tekerlek tümsekte kalmayacak'Yavuz, Sakarya dışında da Türkiye'de de devasa işler yapıldığına dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:Seçim sürecinde katkı verenlere de teşekkür eden Yavuz, hedeflerinin Sakarya'da 8 milletvekilliğini kazanmak olduğunu söyledi.Programda, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Sakarya milletvekili adayları Lütfi Bayraktar, Çiğdem Erdoğan Atabek, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık, Murat Kaya, Akif Adnan Dizer, Kürşat Kılıç ve Rahmi Can Şeşen de selamlama konuşması gerçekleştirdi.

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ali ihsan yavuz, ak parti, recep tayyip erdoğan