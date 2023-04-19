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Ahlat'ta koyun ve kuzuların buluşması
Ahlat'ta koyun ve kuzuların buluşması
Bitlis’in Ahlat ilçesinde baharın habercisi kuzuların anneleri ile buluşması renkli görüntüler oluştururken, o anlar havadan görüntülendi. 19.04.2023, Sputnik Türkiye
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koyun, ahlat, kuzu, fotoğraf, фото
koyun, ahlat, kuzu, fotoğraf, фото

Ahlat'ta koyun ve kuzuların buluşması

13:14 19.04.2023 (güncellendi: 13:19 19.04.2023)
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Bitlis’in Ahlat ilçesinde baharın habercisi kuzuların anneleri ile buluşması renkli görüntüler oluştururken, o anlar havadan görüntülendi.
© İHAKoyunların kuzulama döneminin başlaması ile birlikte birçok yerde olduğu gibi küçükbaş hayvancılığın yoğun bir şekilde yapıldığı Bitlis’in Ahlat ilçesindeki köylerde de meradan dönen koyunların çiftlikte kendisini bekleyen kuzularıyla buluşması güzel görüntüler oluşturuyor.
Ahlat’ta koyun ve kuzuların buluşması - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Koyunların kuzulama döneminin başlaması ile birlikte birçok yerde olduğu gibi küçükbaş hayvancılığın yoğun bir şekilde yapıldığı Bitlis’in Ahlat ilçesindeki köylerde de meradan dönen koyunların çiftlikte kendisini bekleyen kuzularıyla buluşması güzel görüntüler oluşturuyor.
© İHAİlçeye 25 kilometre uzaklıkta bulunan Otluyazı köyünde yaşayanlar, hayvancılıkla uğraşarak geçimlerini sağlıyor.
Ahlat’ta koyun ve kuzuların buluşması - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
İlçeye 25 kilometre uzaklıkta bulunan Otluyazı köyünde yaşayanlar, hayvancılıkla uğraşarak geçimlerini sağlıyor.
© İHAOtluyazı köyünde koyun besiciliği yapan Cihan Timrus, koyun ve kuzularının buluşmasını sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez gerçekleştiriyor.
Ahlat’ta koyun ve kuzuların buluşması - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Otluyazı köyünde koyun besiciliği yapan Cihan Timrus, koyun ve kuzularının buluşmasını sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez gerçekleştiriyor.
© İHA Sabah kuzularını emziren koyunlar daha sonra köyün meralarına çıkarılıyor.
Ahlat’ta koyun ve kuzuların buluşması - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Sabah kuzularını emziren koyunlar daha sonra köyün meralarına çıkarılıyor.
© İHAAkşam üzeri meradan dönen koyunlar, kapıların açılmasıyla yavrularına kavuşuyor. Kapıların açılmasıyla birlikte anne ve yavrular birkaç dakika içinde ses ve kokuları sayesinde birbirlerini buluyor.
Ahlat’ta koyun ve kuzuların buluşması - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Akşam üzeri meradan dönen koyunlar, kapıların açılmasıyla yavrularına kavuşuyor. Kapıların açılmasıyla birlikte anne ve yavrular birkaç dakika içinde ses ve kokuları sayesinde birbirlerini buluyor.
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