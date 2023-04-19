Ahlat'ta koyun ve kuzuların buluşması

© İHA Koyunların kuzulama döneminin başlaması ile birlikte birçok yerde olduğu gibi küçükbaş hayvancılığın yoğun bir şekilde yapıldığı Bitlis’in Ahlat ilçesindeki köylerde de meradan dönen koyunların çiftlikte kendisini bekleyen kuzularıyla buluşması güzel görüntüler oluşturuyor.