https://sputniknews.com.tr/20230419/abd-mahkemesinden-halkbank-karari-1069914459.html
ABD Yüksek Mahkemesi'nden Halkbank kararı
ABD Yüksek Mahkemesi'nden Halkbank kararı
ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank'a ABD'de cezai kovuşturma açılabilmesine olanak sağlayan alt mahkemenin kararını iptal etti. 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T17:40+0300
2023-04-19T17:40+0300
2023-04-19T17:40+0300
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abd, halk bankası, halkbank, yüksek mahkeme, abd yüksek mahkemesi
ABD Yüksek Mahkemesi'nden Halkbank kararı
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Ayrıntılar geliyor
ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank'a ABD'de cezai kovuşturma açılabilmesine olanak sağlayan alt mahkemenin kararını iptal etti.