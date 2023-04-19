https://sputniknews.com.tr/20230419/270-kiloluk-bir-uzay-araci-dunyaya-dusecek-insanlara-zarar-verme-ihtimali-hesaplandi-1069890336.html

270 kiloluk uzay aracı Dünya'ya düşecek: İnsanlara zarar verme ihtimali hesaplandı

270 kiloluk uzay aracı Dünya'ya düşecek: İnsanlara zarar verme ihtimali hesaplandı

NASA'nın 'emekli edilen' 270 kiloluk Reuven Ramaty Yüksek Enerji Güneş Spektroskopik Görüntüleyicisi (RHESSI), yarın saat 11.30'da Dünya'ya düşeceğini... 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T11:25+0300

2023-04-19T11:25+0300

2023-04-19T11:26+0300

dünya

nasa

amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)

uydu

uzay

yörünge

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Uydunun düştüğünde herhangi birine zarar verme ihtimalinin 2467'de bir olduğunu tahmin ediyor.Savunma Bakanlığı ise, 16 saatlik bir 'belirsizlik periyoduna' sahip olduklarını, bunun da uydunun bu öğleden sonra veya Cuma sabahı Dünya'ya çarpabileceği anlamına geldiğini açıkladı.RHESSI, 2002 yılında alçak Dünya yörüngesine fırlatıldı ve sonraki 16 yılını güneş patlamaları ve koronal kütle fırlatmalarını gözlemleyerek geçirdi. Ancak uyduda meydana gelen onarılamaz iletişim hatalarından sonra 2018'de kullanımdan kaldırıldı. NASA, uydunun çoğunun atmosfere girişte parçalanmasını bekliyor, ancak bazı bileşenlerin yere düşeceği tahmin ediliyor.Öte yandan, Dünya'ya daha önce daha büyük çaplı uzay araçları da düşmüştü.Kasım ayında 21 tonluk bir roket, Çin'in uzay istasyonunun bir modülünü uzaya taşıdıktan beş gün sonra Güney Pasifik'e düştü. Güney Pasifik'in belirli bir bölgesi, düşen uzay araçları için ortak bir alan olarak kabul ediliyor:Yaklaşık olarak Yeni Zelanda ile Şili'nin ortasında bulunan bu uzay aracı mezarlığı, dünyanın herhangi bir kara parçasından en uzak noktası.

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nasa, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), uydu, uzay, yörünge