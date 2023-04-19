https://sputniknews.com.tr/20230419/2023-secimleri-guncel-anket-sonuclari-ne-soyluyor-1069914411.html

2023 seçimleri güncel anket sonuçları ne söylüyor?

2023 seçimleri güncel anket sonuçları ne söylüyor?

Seçime sayılı günler kala araştırma şirketleri seçmenin nabzını tutmaya devam ediyor. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın... 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T18:02+0300

2023-04-19T18:02+0300

2023-04-19T18:02+0300

2023 türkiye seçimleri

seçim

anket

recep tayyip erdoğan

kemal kılıçdaroğlu

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14 Mayıs tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'ne haftalar kala seçim anketlerinden sonuçlar gelmeye devam ediyor. 64 milyonu aşkın seçmenin oy kullanacağı seçimler için anket şirketlerinin topladığı veriler şöyle: Gezici Araştırma: MAK Danışmanlık:Yöneylem:Metropoll: ORC:

https://sputniknews.com.tr/20230419/orc-arastirma-4-sehirde-chpnin-oyu-yukseldi-1069885504.html

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