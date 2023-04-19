https://sputniknews.com.tr/20230419/2023-secimleri-guncel-anket-sonuclari-ne-soyluyor-1069914411.html
2023 seçimleri güncel anket sonuçları ne söylüyor?
2023 seçimleri güncel anket sonuçları ne söylüyor?
Seçime sayılı günler kala araştırma şirketleri seçmenin nabzını tutmaya devam ediyor. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın... 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T18:02+0300
2023-04-19T18:02+0300
2023-04-19T18:02+0300
2023 türkiye seçimleri
seçim
anket
recep tayyip erdoğan
kemal kılıçdaroğlu
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14 Mayıs tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'ne haftalar kala seçim anketlerinden sonuçlar gelmeye devam ediyor. 64 milyonu aşkın seçmenin oy kullanacağı seçimler için anket şirketlerinin topladığı veriler şöyle: Gezici Araştırma: MAK Danışmanlık:Yöneylem:Metropoll: ORC:
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seçim anketi oy oranları , güncel seçim anketleri , hangi ittifak önde , tip oy oranı , anketler ne diyor , hangi parti önde , kılıçdaroğlu mu erdoğan mı
2023 seçimleri güncel anket sonuçları ne söylüyor?
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Seçime sayılı günler kala araştırma şirketleri seçmenin nabzını tutmaya devam ediyor. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın oy oranı kaç?
14 Mayıs tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'ne haftalar kala seçim anketlerinden sonuçlar gelmeye devam ediyor.
64 milyonu aşkın seçmenin oy kullanacağı seçimler için anket şirketlerinin topladığı veriler şöyle:
1.
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 53.4
2.
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 43.2
3.
Muharrem İnce: Yüzde 2.1
1.
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 47
2.
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 42
1.
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 43.8
2.
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 39.2
3.
Muharrem İnce: Yüzde 8.6
1.
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 42.6
2.
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 41.1
1.
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 48.9
2.
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 41.5
3.
Muharrem İnce: Yüzde 7.2