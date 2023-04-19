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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230419/12-katli-apartmani-insa-eden-kooperatifin-kurucusu-yikilan-binanin-yerini-bilmiyorum-1069897590.html
12 katlı apartmanı inşa eden kooperatifin kurucusu: Yıkılan binanın yerini bilmiyorum
12 katlı apartmanı inşa eden kooperatifin kurucusu: Yıkılan binanın yerini bilmiyorum
Adana'da 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan Zeray Apartmanı'nı inşa eden kooperatifin kurucularından M.R.A, yıkılan binanın nerede olduğunu dahi bilmediğini öne... 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T13:26+0300
2023-04-19T13:31+0300
kooperatif
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
bina
deprem
adana
apartman
tutuklama
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılması sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan 12 katlı Zeray Apartmanı'nı inşa eden kooperatifin kurucularından M.R.A, emniyet ve savcılık ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.Hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan tutuksuz M.R.A, 16 Şubat'ta tutuklanan Zeray Apartmanı'nı inşa eden kooperatifin kurucularından ve müteahhidi Ali Şevik'in arkadaşı olduğunu belirterek, "Ali Şevik, bir kooperatif kurup inşaat yapacağını ve kooperatif kurmak için üye eksiği olduğunu söyledi. Benden kooperatife üye olmam için ricada bulundu. Ben de Ali Şevik arkadaşım olduğu için Zeray Yapı Kooperatifi'ne üye oldum ve kendi büromda evrakları imzaladım" ifadesini kullandı.Kentte farklı inşaat işleriyle uğraştığını ancak Zeray Apartmanı'nın yapımının tüm aşamasında Ali Şevik'in sorumlu olduğunu savunan M.R.A, şunları kaydetti:Müteahhit Ali Şevik tutuklanmıştıAdana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında Zeray Apartmanı'nı inşa eden kooperatifin kurucularından ve müteahhidi Ali Şevik, 16 Şubat'ta tutuklanmıştı.Ali Şevik, savcılık ifadesinde, lise mezunu olduğunu ve çiftçilikle uğraştığını belirterek, "Kooperatif yönetimi olarak genel kurul kararı ile emanet usulü iş yapılması yönünde karar alındı. İnşaat için alınan malzemelerin kalitesini, inşaatın devam ettiği süreçte projeye uygun olup olmadığını ben kontrol ederdim" şeklinde beyan vermişti.Şevik, Zeray Yapı Kooperatifinin 1997 yılında kurulduğunu, binanın yapımının ise 2004 yılında tamamlandığını belirtmişti.Kolon betonlarından alınan karot incelemesinde ‘deprem dayanıklılık testini’ geçemediği belirlenen apartmanın müteahhidi Ali Şevik'in tutuksuz ağabeyi Mehmet Şevik ise kardeşinin binanın müteahhidi olduğunu emniyette öğrendiğini ileri sürmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20230412/depremde-yikilan-binanin-projesini-yapan-muhendis-cizdigi-projeyi-hatirlamadigini-savundu-1069571783.html
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kooperatif, bina, deprem, adana, apartman, tutuklama
kooperatif, bina, deprem, adana, apartman, tutuklama

12 katlı apartmanı inşa eden kooperatifin kurucusu: Yıkılan binanın yerini bilmiyorum

13:26 19.04.2023 (güncellendi: 13:31 19.04.2023)
© AAZeray Apartmanı enkaz
Zeray Apartmanı enkaz - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
© AA
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Adana'da 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan Zeray Apartmanı'nı inşa eden kooperatifin kurucularından M.R.A, yıkılan binanın nerede olduğunu dahi bilmediğini öne sürdü.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılması sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan 12 katlı Zeray Apartmanı'nı inşa eden kooperatifin kurucularından M.R.A, emniyet ve savcılık ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
Hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan tutuksuz M.R.A, 16 Şubat'ta tutuklanan Zeray Apartmanı'nı inşa eden kooperatifin kurucularından ve müteahhidi Ali Şevik'in arkadaşı olduğunu belirterek, "Ali Şevik, bir kooperatif kurup inşaat yapacağını ve kooperatif kurmak için üye eksiği olduğunu söyledi. Benden kooperatife üye olmam için ricada bulundu. Ben de Ali Şevik arkadaşım olduğu için Zeray Yapı Kooperatifi'ne üye oldum ve kendi büromda evrakları imzaladım" ifadesini kullandı.
Kentte farklı inşaat işleriyle uğraştığını ancak Zeray Apartmanı'nın yapımının tüm aşamasında Ali Şevik'in sorumlu olduğunu savunan M.R.A, şunları kaydetti:
"1975 yılında Adana'ya geldim. O tarihten itibaren inşaat sektöründe iş yaptım. Depremde yıkılan Zeray Apartmanı'nın nerede olduğunu bilmiyorum. İnşaatın yerini dahi bilmiyorum. Kooperatifte hiçbir toplantıya katılmadım. Apartmanın yapımıyla ilgili bir bilgim yoktur. İnşaatın tüm arsa alım, inşaatın yapılması ve satılması gibi konularla Ali Şevik ilgilendi. Ben o dönemde de inşaatın yerini bilmiyordum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum."

Müteahhit Ali Şevik tutuklanmıştı

Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında Zeray Apartmanı'nı inşa eden kooperatifin kurucularından ve müteahhidi Ali Şevik, 16 Şubat'ta tutuklanmıştı.
Ali Şevik, savcılık ifadesinde, lise mezunu olduğunu ve çiftçilikle uğraştığını belirterek, "Kooperatif yönetimi olarak genel kurul kararı ile emanet usulü iş yapılması yönünde karar alındı. İnşaat için alınan malzemelerin kalitesini, inşaatın devam ettiği süreçte projeye uygun olup olmadığını ben kontrol ederdim" şeklinde beyan vermişti.
Şevik, Zeray Yapı Kooperatifinin 1997 yılında kurulduğunu, binanın yapımının ise 2004 yılında tamamlandığını belirtmişti.
Kolon betonlarından alınan karot incelemesinde ‘deprem dayanıklılık testini’ geçemediği belirlenen apartmanın müteahhidi Ali Şevik'in tutuksuz ağabeyi Mehmet Şevik ise kardeşinin binanın müteahhidi olduğunu emniyette öğrendiğini ileri sürmüştü.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'da yıkılan Alpargün Apartmanı'yla ilgili soruşturma kapsamında ifadesi alınan inşaat mühendisi, binanın statik-betonarme projesini kendisinin yaptığını fakat çizdiği projeyi hatırlamadığını iddia etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Depremde yıkılan binanın projesini yapan mühendis, çizdiği projeyi hatırlamadığını savundu
12 Nisan, 14:03
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