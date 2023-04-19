https://sputniknews.com.tr/20230419/12-katli-apartmani-insa-eden-kooperatifin-kurucusu-yikilan-binanin-yerini-bilmiyorum-1069897590.html

12 katlı apartmanı inşa eden kooperatifin kurucusu: Yıkılan binanın yerini bilmiyorum

12 katlı apartmanı inşa eden kooperatifin kurucusu: Yıkılan binanın yerini bilmiyorum

Adana'da 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan Zeray Apartmanı'nı inşa eden kooperatifin kurucularından M.R.A, yıkılan binanın nerede olduğunu dahi bilmediğini öne... 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T13:26+0300

2023-04-19T13:26+0300

2023-04-19T13:31+0300

kooperatif

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

bina

deprem

adana

apartman

tutuklama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/13/1069897642_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_37b9e8d963e2524a81bb4ba2109f24ed.jpg

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılması sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan 12 katlı Zeray Apartmanı'nı inşa eden kooperatifin kurucularından M.R.A, emniyet ve savcılık ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.Hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan tutuksuz M.R.A, 16 Şubat'ta tutuklanan Zeray Apartmanı'nı inşa eden kooperatifin kurucularından ve müteahhidi Ali Şevik'in arkadaşı olduğunu belirterek, "Ali Şevik, bir kooperatif kurup inşaat yapacağını ve kooperatif kurmak için üye eksiği olduğunu söyledi. Benden kooperatife üye olmam için ricada bulundu. Ben de Ali Şevik arkadaşım olduğu için Zeray Yapı Kooperatifi'ne üye oldum ve kendi büromda evrakları imzaladım" ifadesini kullandı.Kentte farklı inşaat işleriyle uğraştığını ancak Zeray Apartmanı'nın yapımının tüm aşamasında Ali Şevik'in sorumlu olduğunu savunan M.R.A, şunları kaydetti:Müteahhit Ali Şevik tutuklanmıştıAdana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında Zeray Apartmanı'nı inşa eden kooperatifin kurucularından ve müteahhidi Ali Şevik, 16 Şubat'ta tutuklanmıştı.Ali Şevik, savcılık ifadesinde, lise mezunu olduğunu ve çiftçilikle uğraştığını belirterek, "Kooperatif yönetimi olarak genel kurul kararı ile emanet usulü iş yapılması yönünde karar alındı. İnşaat için alınan malzemelerin kalitesini, inşaatın devam ettiği süreçte projeye uygun olup olmadığını ben kontrol ederdim" şeklinde beyan vermişti.Şevik, Zeray Yapı Kooperatifinin 1997 yılında kurulduğunu, binanın yapımının ise 2004 yılında tamamlandığını belirtmişti.Kolon betonlarından alınan karot incelemesinde ‘deprem dayanıklılık testini’ geçemediği belirlenen apartmanın müteahhidi Ali Şevik'in tutuksuz ağabeyi Mehmet Şevik ise kardeşinin binanın müteahhidi olduğunu emniyette öğrendiğini ileri sürmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20230412/depremde-yikilan-binanin-projesini-yapan-muhendis-cizdigi-projeyi-hatirlamadigini-savundu-1069571783.html

adana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kooperatif, bina, deprem, adana, apartman, tutuklama