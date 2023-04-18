https://sputniknews.com.tr/20230418/zehra-bayir-cinayetinde-iddianame-hazirlandi-3-kisi-doverek-oldurdu-1069829183.html

Zehra Bayır cinayetinde iddianame hazırlandı: '3 kişi döverek öldürdü'

Zehra Bayır cinayetinde iddianame hazırlandı: '3 kişi döverek öldürdü'

Muğla'nın Milas ilçesinde, çalıştığı eğlence mekanında öldürülüp, cesedi bahçedeki havuza atılan Zehra Bayır cinayetiyle ilgili iddianame hazırlandı... 18.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-18T10:03+0300

2023-04-18T10:03+0300

2023-04-18T10:04+0300

yaşam

zehra bayır

iddianame

kadın cinayetleri

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Olay geçen yıl 24 Temmuz günü akşam saatlerinde Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. Konya'dan Milas'a çalışmaya gelen Zehra Bayır, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kardeşinin tedavi masraflarını karşılayabilmek için eğlence mekanında şarkı söylemeye başladı.NTV'nin haberine göre, işletme sahipleri Zehra Bayır'a toplu para vereceğini belirterek bu süre içinde hiç ödeme yapmadı. Kardeşinin tedavisi için Konya'ya gideceğini ve 50 bin liralık alacağının olduğunu söyleyen Bayır ile işletme sahipleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle sert cisimle başına vurulan Bayır, ardından mekanın bahçesindeki havuza attı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Havuzdan çıkarılan Zehra Bayır'ın hayatını kaybettiği belirlendi.Olayın ardından işletmenin ortakları İlimder İlter ve Ömer İlter, garson Ünal Karakülah, Hatice K. (20), Taner K. (28) ve Milas Adliyesi'nde görevli katip Ahmet G. (42) gözaltına alındı. Şüphelilerden İlter kardeşler ile Karakülah tutuklandı, diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.İddianame hazırlandıSanıklardan Hatice K.'nin savcılıkta alınan ifadesinde iddianameye girdi. Hatice K., ifadesinde Zehra Bayır'la beraber çalıştıklarını belirterek, "Olayın olduğu günün gecesi sabaha kadar iş yerinde çalışmaya devam ettik. Zehra'yı da çalışırken gördüm. Akşama doğru uyandığımda Zehra'yı gölün içerisinde ölmüş vaziyette gördüm. Durumu orada bulunan çalışanlara bildirdim. Ömer İlter bana ve oradakilere nasıl ifade vereceğimizi tembihledi. Zehra'nın odasının boşaltılarak temizlenmesi istendi, söylenenleri yaptık" dedi.İddianamede, Zehra'nın kaldığı odanın içerisinde çarşafsız bir yatak ile baza bulunduğu, odanın kullanılmadığı izleniminin yaratıldığı, Ankara Jandarma Kriminal Laboratuvarı Amirliği'nin raporunda saat, perde ve çamaşırlarda Zehra'ya ait DNA profilinin elde edildiği, cesedin üstüne örtüldüğü belirtilen kırmızı battaniye üzerinde ise şüpheliler İlimder İlter'e ait DNA örneği elde edildiği kaydedildi.İlimder İlter'in saat 03.43'te Zehra'nın odasına gittiği, burada tartışmanın devam ettiği, bu sırada mekanda bulundukları sabit olan Ömer İlter ve Ünal Karakülah'ın da olay yerine geldikleri, tartışma ve arbedeye dahil oldukları belirtildi. Ayrıca Zehra'nın 3 kişi tarafından şiddetli şekilde darbedilerek öldürüldüğü anlatıldı.Hatice K.,'nin ifadesinde Ömer İlter'in kurmuş olduğu senaryoyu ve nasıl ifade verecekleri hususunu adliyede çalıştığını bildiği tanıdığı şüpheli Ahmet G.'ye danıştığı ve 'uygun olur' şeklinde onay aldığı belirtildi. Ahmet G.'in bu eyleminin de suç delillerini gizleme veya değiştirme suçuna yardım etme suçunu oluşturduğuna yer verildi.İddianamede, tutuklu İlimder İlter, ağabeyi Ömer İlter, "kasten öldürme, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından müebbet hapis cezası, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan Ünal Karakülah'a 10 yıla kadar hapis; tutuksuz sanıklar Ahmet G.'ye 15 yıla kadar hapis, Hatice K. ve Taner K.'ye ise 5 yıla kadar hapis cezaları istendi.

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zehra bayır, iddianame, kadın cinayetleri