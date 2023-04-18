Zehra Bayır cinayetinde iddianame hazırlandı: '3 kişi döverek öldürdü'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve kan ürünlerinde stok problemi
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
'Bay Kemal'in Tahtası' ekonomik devrim vaadediyor mu?
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 27 gün kala Türkiye gündemi
12:46
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Brezilya lideri Lula'nın Pekin ziyareti
16:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Yine aynı slogan
18:35
100 dk
Z RAPORU
Liderlerden seçim mesajları
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Türkiye'nin rantlaşan yüzü
07:08
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Ucuz et, ucuz soğan hayal mi?
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
12 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
14 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
58 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:35
114 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230418/zehra-bayir-cinayetinde-iddianame-hazirlandi-3-kisi-doverek-oldurdu-1069829183.html
Zehra Bayır cinayetinde iddianame hazırlandı: '3 kişi döverek öldürdü'
Zehra Bayır cinayetinde iddianame hazırlandı: '3 kişi döverek öldürdü'
Muğla'nın Milas ilçesinde, çalıştığı eğlence mekanında öldürülüp, cesedi bahçedeki havuza atılan Zehra Bayır cinayetiyle ilgili iddianame hazırlandı... 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T10:03+0300
2023-04-18T10:04+0300
yaşam
zehra bayır
iddianame
kadın cinayetleri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/01/1059376871_0:10:641:371_1920x0_80_0_0_262313a9220baa33ff24ca70aacb027f.jpg
Olay geçen yıl 24 Temmuz günü akşam saatlerinde Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. Konya'dan Milas'a çalışmaya gelen Zehra Bayır, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kardeşinin tedavi masraflarını karşılayabilmek için eğlence mekanında şarkı söylemeye başladı.NTV'nin haberine göre, işletme sahipleri Zehra Bayır'a toplu para vereceğini belirterek bu süre içinde hiç ödeme yapmadı. Kardeşinin tedavisi için Konya'ya gideceğini ve 50 bin liralık alacağının olduğunu söyleyen Bayır ile işletme sahipleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle sert cisimle başına vurulan Bayır, ardından mekanın bahçesindeki havuza attı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Havuzdan çıkarılan Zehra Bayır'ın hayatını kaybettiği belirlendi.Olayın ardından işletmenin ortakları İlimder İlter ve Ömer İlter, garson Ünal Karakülah, Hatice K. (20), Taner K. (28) ve Milas Adliyesi'nde görevli katip Ahmet G. (42) gözaltına alındı. Şüphelilerden İlter kardeşler ile Karakülah tutuklandı, diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.İddianame hazırlandıSanıklardan Hatice K.'nin savcılıkta alınan ifadesinde iddianameye girdi. Hatice K., ifadesinde Zehra Bayır'la beraber çalıştıklarını belirterek, "Olayın olduğu günün gecesi sabaha kadar iş yerinde çalışmaya devam ettik. Zehra'yı da çalışırken gördüm. Akşama doğru uyandığımda Zehra'yı gölün içerisinde ölmüş vaziyette gördüm. Durumu orada bulunan çalışanlara bildirdim. Ömer İlter bana ve oradakilere nasıl ifade vereceğimizi tembihledi. Zehra'nın odasının boşaltılarak temizlenmesi istendi, söylenenleri yaptık" dedi.İddianamede, Zehra'nın kaldığı odanın içerisinde çarşafsız bir yatak ile baza bulunduğu, odanın kullanılmadığı izleniminin yaratıldığı, Ankara Jandarma Kriminal Laboratuvarı Amirliği'nin raporunda saat, perde ve çamaşırlarda Zehra'ya ait DNA profilinin elde edildiği, cesedin üstüne örtüldüğü belirtilen kırmızı battaniye üzerinde ise şüpheliler İlimder İlter'e ait DNA örneği elde edildiği kaydedildi.İlimder İlter'in saat 03.43'te Zehra'nın odasına gittiği, burada tartışmanın devam ettiği, bu sırada mekanda bulundukları sabit olan Ömer İlter ve Ünal Karakülah'ın da olay yerine geldikleri, tartışma ve arbedeye dahil oldukları belirtildi. Ayrıca Zehra'nın 3 kişi tarafından şiddetli şekilde darbedilerek öldürüldüğü anlatıldı.Hatice K.,'nin ifadesinde Ömer İlter'in kurmuş olduğu senaryoyu ve nasıl ifade verecekleri hususunu adliyede çalıştığını bildiği tanıdığı şüpheli Ahmet G.'ye danıştığı ve 'uygun olur' şeklinde onay aldığı belirtildi. Ahmet G.'in bu eyleminin de suç delillerini gizleme veya değiştirme suçuna yardım etme suçunu oluşturduğuna yer verildi.İddianamede, tutuklu İlimder İlter, ağabeyi Ömer İlter, "kasten öldürme, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından müebbet hapis cezası, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan Ünal Karakülah'a 10 yıla kadar hapis; tutuksuz sanıklar Ahmet G.'ye 15 yıla kadar hapis, Hatice K. ve Taner K.'ye ise 5 yıla kadar hapis cezaları istendi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/01/1059376871_67:0:574:380_1920x0_80_0_0_009f00200d065224a59aaf0118746e6a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
zehra bayır, iddianame, kadın cinayetleri
zehra bayır, iddianame, kadın cinayetleri

Zehra Bayır cinayetinde iddianame hazırlandı: '3 kişi döverek öldürdü'

10:03 18.04.2023 (güncellendi: 10:04 18.04.2023)
© FotoğrafGenç kadına işkence: Zehra Bayır'ın nasıl öldüğüne dair Adli Tıp raporu açıklandı
Genç kadına işkence: Zehra Bayır'ın nasıl öldüğüne dair Adli Tıp raporu açıklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
© Fotoğraf
Abone olTelegram
Muğla'nın Milas ilçesinde, çalıştığı eğlence mekanında öldürülüp, cesedi bahçedeki havuza atılan Zehra Bayır cinayetiyle ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede Zehra'nın 3 kişi tarafından şiddetli şekilde darbedilerek öldürüldüğü belirtildi.
Olay geçen yıl 24 Temmuz günü akşam saatlerinde Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi.
Konya'dan Milas'a çalışmaya gelen Zehra Bayır, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kardeşinin tedavi masraflarını karşılayabilmek için eğlence mekanında şarkı söylemeye başladı.

NTV'nin haberine göre, işletme sahipleri Zehra Bayır'a toplu para vereceğini belirterek bu süre içinde hiç ödeme yapmadı. Kardeşinin tedavisi için Konya'ya gideceğini ve 50 bin liralık alacağının olduğunu söyleyen Bayır ile işletme sahipleri arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle sert cisimle başına vurulan Bayır, ardından mekanın bahçesindeki havuza attı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Havuzdan çıkarılan Zehra Bayır'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayın ardından işletmenin ortakları İlimder İlter ve Ömer İlter, garson Ünal Karakülah, Hatice K. (20), Taner K. (28) ve Milas Adliyesi'nde görevli katip Ahmet G. (42) gözaltına alındı. Şüphelilerden İlter kardeşler ile Karakülah tutuklandı, diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İddianame hazırlandı

Sanıklardan Hatice K.'nin savcılıkta alınan ifadesinde iddianameye girdi.
Hatice K., ifadesinde Zehra Bayır'la beraber çalıştıklarını belirterek, "Olayın olduğu günün gecesi sabaha kadar iş yerinde çalışmaya devam ettik. Zehra'yı da çalışırken gördüm. Akşama doğru uyandığımda Zehra'yı gölün içerisinde ölmüş vaziyette gördüm. Durumu orada bulunan çalışanlara bildirdim. Ömer İlter bana ve oradakilere nasıl ifade vereceğimizi tembihledi. Zehra'nın odasının boşaltılarak temizlenmesi istendi, söylenenleri yaptık" dedi.
İddianamede, Zehra'nın kaldığı odanın içerisinde çarşafsız bir yatak ile baza bulunduğu, odanın kullanılmadığı izleniminin yaratıldığı, Ankara Jandarma Kriminal Laboratuvarı Amirliği'nin raporunda saat, perde ve çamaşırlarda Zehra'ya ait DNA profilinin elde edildiği, cesedin üstüne örtüldüğü belirtilen kırmızı battaniye üzerinde ise şüpheliler İlimder İlter'e ait DNA örneği elde edildiği kaydedildi.

İlimder İlter'in saat 03.43'te Zehra'nın odasına gittiği, burada tartışmanın devam ettiği, bu sırada mekanda bulundukları sabit olan Ömer İlter ve Ünal Karakülah'ın da olay yerine geldikleri, tartışma ve arbedeye dahil oldukları belirtildi. Ayrıca Zehra'nın 3 kişi tarafından şiddetli şekilde darbedilerek öldürüldüğü anlatıldı.
Hatice K.,'nin ifadesinde Ömer İlter'in kurmuş olduğu senaryoyu ve nasıl ifade verecekleri hususunu adliyede çalıştığını bildiği tanıdığı şüpheli Ahmet G.'ye danıştığı ve 'uygun olur' şeklinde onay aldığı belirtildi. Ahmet G.'in bu eyleminin de suç delillerini gizleme veya değiştirme suçuna yardım etme suçunu oluşturduğuna yer verildi.

İddianamede, tutuklu İlimder İlter, ağabeyi Ömer İlter, "kasten öldürme, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından müebbet hapis cezası, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan Ünal Karakülah'a 10 yıla kadar hapis; tutuksuz sanıklar Ahmet G.'ye 15 yıla kadar hapis, Hatice K. ve Taner K.'ye ise 5 yıla kadar hapis cezaları istendi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала