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https://sputniknews.com.tr/20230418/valiye-hakaret-goruntuleri-ortaya-cikan-mhpnin-adayi-mehmet-sari-fitne-cikarmak-icin-yapildi-1069857769.html
Valiye hakaret görüntüleri ortaya çıkan MHP'nin adayı Mehmet Sarı: Fitne çıkarmak için yapıldı
Valiye hakaret görüntüleri ortaya çıkan MHP'nin adayı Mehmet Sarı: Fitne çıkarmak için yapıldı
MHP’den aday olan Mehmet Sarı, “Önceki dönemlerde bir dost meclisinde sarf ettiğim sözler kasıtlı halde bir gündem oluşturmak içindir. Bugünlerde bu işin bir... 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T16:58+0300
2023-04-18T16:58+0300
türkiye
hakaret
vali
görüntü
milliyetçi hareket partisi (mhp)
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MHP Amasya Milletvekili adayı Mehmet Sarı, önceki yıllarda yaptığı bir konuşmayla ilgili basında çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.‘Bu sözleri söylediğim tarihte Amasya belediye başkanı değildim’Konuşmasının halen görevinin başında olan Amasya Valisi Mustafa Masatlı ile bir ilgisinin bulunmadığını belirten Sarı, “Bahse konu sözleri söylediğim tarihte Amasya belediye başkanı değildim. Şerefle görev yaptığım belediyenin bu işlere karıştırılmasında kasıt arıyorum. Bugünkü Valimiz Mustafa Masatlı’nın isminin geçmesinin aslı, astarı yoktur. Sayın Masatlı çalışkan, dürüst, vakarlı, şahsiyetli biridir. Bana göre de Amasya’ya gelmiş, geçmiş valilerin enlerinden biridir. Ben Amasya’da taş üstüne taş koyacak adamın ayağının turabı olurum” diye konuştu.Haberlere yansıyan sözlerini savunan Sarı, “Amasya’nın menfaatinin olduğu yerde nasıl boyun bükeceğimi, Amasya’nın yok sayıldığı yerde nasıl tavır koyacağımı Amasyalı biliyor. Dün neysem bugün aynıyım. Yarın da aynıyım. Amasyalının yok sayılmasına olduğum yerde asla müsaade etmem. Kamuoyunun bu konuda yanıltıldığı şuurundayım. Art niyetli hareketlerin farkındayım” şeklinde konuştu.
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hakaret, vali, görüntü, milliyetçi hareket partisi (mhp)
hakaret, vali, görüntü, milliyetçi hareket partisi (mhp)

Valiye hakaret görüntüleri ortaya çıkan MHP'nin adayı Mehmet Sarı: Fitne çıkarmak için yapıldı

16:58 18.04.2023
© İHAMehmet Sarı
Mehmet Sarı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
© İHA
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MHP’den aday olan Mehmet Sarı, “Önceki dönemlerde bir dost meclisinde sarf ettiğim sözler kasıtlı halde bir gündem oluşturmak içindir. Bugünlerde bu işin bir fitne çıkarmak için, ilimizin düzeninin bozmak için yapıldığı kanaatindeyim” dedi.
MHP Amasya Milletvekili adayı Mehmet Sarı, önceki yıllarda yaptığı bir konuşmayla ilgili basında çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

‘Bu sözleri söylediğim tarihte Amasya belediye başkanı değildim’

Konuşmasının halen görevinin başında olan Amasya Valisi Mustafa Masatlı ile bir ilgisinin bulunmadığını belirten Sarı, “Bahse konu sözleri söylediğim tarihte Amasya belediye başkanı değildim. Şerefle görev yaptığım belediyenin bu işlere karıştırılmasında kasıt arıyorum. Bugünkü Valimiz Mustafa Masatlı’nın isminin geçmesinin aslı, astarı yoktur. Sayın Masatlı çalışkan, dürüst, vakarlı, şahsiyetli biridir. Bana göre de Amasya’ya gelmiş, geçmiş valilerin enlerinden biridir. Ben Amasya’da taş üstüne taş koyacak adamın ayağının turabı olurum” diye konuştu.
Haberlere yansıyan sözlerini savunan Sarı, “Amasya’nın menfaatinin olduğu yerde nasıl boyun bükeceğimi, Amasya’nın yok sayıldığı yerde nasıl tavır koyacağımı Amasyalı biliyor. Dün neysem bugün aynıyım. Yarın da aynıyım. Amasyalının yok sayılmasına olduğum yerde asla müsaade etmem. Kamuoyunun bu konuda yanıltıldığı şuurundayım. Art niyetli hareketlerin farkındayım” şeklinde konuştu.
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