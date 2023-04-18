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Ümit Özdağ: Adana emniyeti koruma ekibi vermeyi reddettmiş, belime silahımı takar kendimi korurum
Ümit Özdağ: Adana emniyeti koruma ekibi vermeyi reddettmiş, belime silahımı takar kendimi korurum
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Adana ziyareti kapsamında Adana emniyetinin kendisine koruma ekibi vermeyi reddettiğini söyleyerek, "Belime silahımı takar... 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T18:40+0300
2023-04-18T18:40+0300
politika
ümit özdağ
adana
açıklama
koruma
adana emniyet müdürlüğü
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Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Özdağ şunları söyledi:"Bu akşam Adana’da olacağım. Adana Emniyet Müdürlüğü bana koruma ekibi vermeyi reddettmiş. Adana Emniyet müdürüne iletilmek üzere yazıyorum. Belime silahımı takar kendimi korurum. Bundan sonra ekip yollasan da istemiyorum. Beni koruyacak binlerce Adanalı var."
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ümit özdağ, adana, açıklama, koruma, adana emniyet müdürlüğü
ümit özdağ, adana, açıklama, koruma, adana emniyet müdürlüğü

Ümit Özdağ: Adana emniyeti koruma ekibi vermeyi reddettmiş, belime silahımı takar kendimi korurum

18:40 18.04.2023
© AA / Halil Sağırkaya Ümit Özdağ
Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
© AA / Halil Sağırkaya
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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Adana ziyareti kapsamında Adana emniyetinin kendisine koruma ekibi vermeyi reddettiğini söyleyerek, "Belime silahımı takar kendimi korurum" açıklamasında bulundu.
Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Özdağ şunları söyledi:
"Bu akşam Adana’da olacağım. Adana Emniyet Müdürlüğü bana koruma ekibi vermeyi reddettmiş. Adana Emniyet müdürüne iletilmek üzere yazıyorum. Belime silahımı takar kendimi korurum. Bundan sonra ekip yollasan da istemiyorum. Beni koruyacak binlerce Adanalı var."
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