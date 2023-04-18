https://sputniknews.com.tr/20230418/umit-ozdag-adana-emniyeti-koruma-ekibi-vermeyi-reddettmis-belime-silahimi-takar-kendimi-korurum-1069862128.html

Ümit Özdağ: Adana emniyeti koruma ekibi vermeyi reddettmiş, belime silahımı takar kendimi korurum

Ümit Özdağ: Adana emniyeti koruma ekibi vermeyi reddettmiş, belime silahımı takar kendimi korurum

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Adana ziyareti kapsamında Adana emniyetinin kendisine koruma ekibi vermeyi reddettiğini söyleyerek, "Belime silahımı takar... 18.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-18T18:40+0300

2023-04-18T18:40+0300

2023-04-18T18:40+0300

politika

ümit özdağ

adana

açıklama

koruma

adana emniyet müdürlüğü

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Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Özdağ şunları söyledi:"Bu akşam Adana’da olacağım. Adana Emniyet Müdürlüğü bana koruma ekibi vermeyi reddettmiş. Adana Emniyet müdürüne iletilmek üzere yazıyorum. Belime silahımı takar kendimi korurum. Bundan sonra ekip yollasan da istemiyorum. Beni koruyacak binlerce Adanalı var."

adana

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ümit özdağ, adana, açıklama, koruma, adana emniyet müdürlüğü