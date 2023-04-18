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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230418/ukrayna-askerleri-polonya-tanki-leopard-2nin-kulesini-ucurdu-1069858515.html
Ukrayna askerleri Polonya tankı Leopard 2’nin kulesini uçurdu
Ukrayna askerleri Polonya tankı Leopard 2’nin kulesini uçurdu
Polonya’da eğitim gören Ukrayna askerleri, Leopard 2A4 tanklarını çarpıştırarak birinin kulesini gövdesinden ayırdı. 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T17:08+0300
2023-04-18T17:08+0300
ukrayna krizi
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leopard 2a4 tipi tank
leopard
ukrayna
polonya
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Polonya ordusu yedek subayı Piyotr Pavelka, YouTube kanalından yaptığı paylaşımda, Leopard 2 tanklarının kullanımı üzerine Polonya'da eğitim gören Ukrayna askerlerinin, iki tankı çarpıştırarak birinin kulesini gövdesinden ayırdığını söyledi.Pavelka, “Böyle küçük bir kaza oldu. Polonya tankı Leopard 2A4 üzerinde eğitimleri devam eden Ukraynalı askerler birbirlerine çarptı. Muhtemelen şöyle oldu: Tanklardan biri diğerine çarparak zırhına girdi ve tarete çarparak onu gövdeden ayırdı. Açık söylemek gerekirse, bu kadar beceriksiz bir araç kontrolünü başka bir yerde gördüğümü hatırlamıyorum” dedi.Pavelka’nın birkaç fotoğrafını paylaştığı Leopard2A4 tankının taretinin yerinden çıktığı görülüyor. Diğer fotoğraflar, tankın gövdesinin ön tarafını, büyük bir çamur tabakasını ve palet izlerini gösteriyor.Varşova ve Kiev'den konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, Polonyalı subay kazanın ne zaman meydana geldiğini belirtmedi.Pavelka'nın kişisel internet sitesine göre, Wroclaw'daki Kara Kuvvetleri Askeri Akademisinden mezun oldu. Polonya ordusunda 15 yıl teğmen olarak görev yaptıktan sonra 2022'de emekli oldu.
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leopard 2, leopard 2a4 tipi tank, leopard, ukrayna, polonya
leopard 2, leopard 2a4 tipi tank, leopard, ukrayna, polonya

Ukrayna askerleri Polonya tankı Leopard 2’nin kulesini uçurdu

17:08 18.04.2023
© AP Photo / ECKEHARD SCHULZLeopard 1
Leopard 1 - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
© AP Photo / ECKEHARD SCHULZ
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Polonya’da eğitim gören Ukrayna askerleri, Leopard 2A4 tanklarını çarpıştırarak birinin kulesini gövdesinden ayırdı.
Polonya ordusu yedek subayı Piyotr Pavelka, YouTube kanalından yaptığı paylaşımda, Leopard 2 tanklarının kullanımı üzerine Polonya'da eğitim gören Ukrayna askerlerinin, iki tankı çarpıştırarak birinin kulesini gövdesinden ayırdığını söyledi.
Pavelka, “Böyle küçük bir kaza oldu. Polonya tankı Leopard 2A4 üzerinde eğitimleri devam eden Ukraynalı askerler birbirlerine çarptı. Muhtemelen şöyle oldu: Tanklardan biri diğerine çarparak zırhına girdi ve tarete çarparak onu gövdeden ayırdı. Açık söylemek gerekirse, bu kadar beceriksiz bir araç kontrolünü başka bir yerde gördüğümü hatırlamıyorum” dedi.
Pavelka’nın birkaç fotoğrafını paylaştığı Leopard2A4 tankının taretinin yerinden çıktığı görülüyor. Diğer fotoğraflar, tankın gövdesinin ön tarafını, büyük bir çamur tabakasını ve palet izlerini gösteriyor.
Varşova ve Kiev'den konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, Polonyalı subay kazanın ne zaman meydana geldiğini belirtmedi.
Pavelka'nın kişisel internet sitesine göre, Wroclaw'daki Kara Kuvvetleri Askeri Akademisinden mezun oldu. Polonya ordusunda 15 yıl teğmen olarak görev yaptıktan sonra 2022'de emekli oldu.
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