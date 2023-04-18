https://sputniknews.com.tr/20230418/ukrayna-askerleri-polonya-tanki-leopard-2nin-kulesini-ucurdu-1069858515.html

Ukrayna askerleri Polonya tankı Leopard 2’nin kulesini uçurdu

Ukrayna askerleri Polonya tankı Leopard 2’nin kulesini uçurdu

Polonya’da eğitim gören Ukrayna askerleri, Leopard 2A4 tanklarını çarpıştırarak birinin kulesini gövdesinden ayırdı. 18.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-18T17:08+0300

2023-04-18T17:08+0300

2023-04-18T17:08+0300

ukrayna krizi

leopard 2

leopard 2a4 tipi tank

leopard

ukrayna

polonya

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Polonya ordusu yedek subayı Piyotr Pavelka, YouTube kanalından yaptığı paylaşımda, Leopard 2 tanklarının kullanımı üzerine Polonya'da eğitim gören Ukrayna askerlerinin, iki tankı çarpıştırarak birinin kulesini gövdesinden ayırdığını söyledi.Pavelka, “Böyle küçük bir kaza oldu. Polonya tankı Leopard 2A4 üzerinde eğitimleri devam eden Ukraynalı askerler birbirlerine çarptı. Muhtemelen şöyle oldu: Tanklardan biri diğerine çarparak zırhına girdi ve tarete çarparak onu gövdeden ayırdı. Açık söylemek gerekirse, bu kadar beceriksiz bir araç kontrolünü başka bir yerde gördüğümü hatırlamıyorum” dedi.Pavelka’nın birkaç fotoğrafını paylaştığı Leopard2A4 tankının taretinin yerinden çıktığı görülüyor. Diğer fotoğraflar, tankın gövdesinin ön tarafını, büyük bir çamur tabakasını ve palet izlerini gösteriyor.Varşova ve Kiev'den konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, Polonyalı subay kazanın ne zaman meydana geldiğini belirtmedi.Pavelka'nın kişisel internet sitesine göre, Wroclaw'daki Kara Kuvvetleri Askeri Akademisinden mezun oldu. Polonya ordusunda 15 yıl teğmen olarak görev yaptıktan sonra 2022'de emekli oldu.

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leopard 2, leopard 2a4 tipi tank, leopard, ukrayna, polonya