https://sputniknews.com.tr/20230418/turkiye-cocuk-haklari-strateji-belgesi-ve-eylem-plani-resmi-gazetede-1069822776.html

'Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı' Resmi Gazete'de

'Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı' Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı"na ilişkin genelge yayımladı. 18.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-18T02:00+0300

2023-04-18T02:00+0300

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türkiye

resmi gazete

recep tayyip erdoğan

çocuk

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Resmi Gazete'de yer alan genelgede, Türkiye'de çocukların her zaman geleceğin güvencesi olarak görüldüğünü ve onlara müreffeh bir gelecek sunulmasına özel bir önem atfedildiğini vurguladı.Çocukların yetiştirilmesi, eğitimi, sağlığı, ailenin korunması gibi konuların mevzuatta ve üst politika belgelerinde özellikle vurgulandığını belirten Erdoğan, "Çocuk koruma alanındaki ihtiyaçların tespiti, müdahalelerin planlanması, uygulanması ve izlenmesi gibi aşamaların tamamında gerçekleştirilen bütünleştirici çalışmalar, günümüz koşullarına uygun ve etkili hizmetlerin geliştirilmesinin zeminini oluşturmaktadır" ifadesini kullandı.Çocuklara yönelik koruyucu müdahalelerin planlanarak çocukların sağlıklı gelişimlerinin desteklenmesine yönelik tedbirlerin hayata geçirilmesi için paydaşların iş birliğinin elzem olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

türkiye

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