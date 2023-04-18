https://sputniknews.com.tr/20230418/tunusta-nahda-hareketi-lideri-gannusi-gozaltina-alindi-1069822885.html
Tunus'ta Nahda Hareketi lideri Gannuşi gözaltına alındı
Tunus'ta Nahda Hareketi lideri Gannuşi gözaltına alındı
Tunus'ta Müslüman Kardeşler bağlantılı Nahda Hareketi Lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin güvenlik güçleri tarafından evine baskın... 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T02:21+0300
2023-04-18T02:21+0300
2023-04-18T02:21+0300
dünya
raşid gannuşi
tunus
müslüman kardeşler
gözaltı
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Nahda Hareketi yönetici kadrolarından ve eski Dışişleri Bakanı Refik Abdusselam, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Gannuşi'nin evine yapılan baskının ardından gözaltına alındığını duyurdu.Nahda Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada ise ülkedeki muhalefete 'muhalif siyasilerin hakları ve özgürlüklerine karşı yapılan ihlaller ve baskıcı uygulamalara karşı tek bir saf halinde durulması' çağrısı yapıldı.Gannuşi'nin gözaltına alınmasının 'oldukça tehlikeli bir gelişme' nitelemesiyle kınandığı açıklamada, Nahda liderinin derhal serbest bırakılması istendi.Öte yandan Mosaiqu FM radyosu, Gannuşi'nin gözaltına alınmasına dair verdiği haberde 'Ulusal Kurtuluş Cephesi liderleriyle yaptığı bir konuşmanın video kaydının sızdırılması arka planında sorgulanmak üzere alındığı' bildirildi.Gannuşi'nin gözaltına alınmasına ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.
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raşid gannuşi, tunus, müslüman kardeşler, gözaltı
raşid gannuşi, tunus, müslüman kardeşler, gözaltı
Tunus'ta Nahda Hareketi lideri Gannuşi gözaltına alındı
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Tunus'ta Müslüman Kardeşler bağlantılı Nahda Hareketi Lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin güvenlik güçleri tarafından evine baskın düzenlenmesinin ardından gözaltına alındığı belirtildi.
Nahda Hareketi yönetici kadrolarından ve eski Dışişleri Bakanı Refik Abdusselam, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Gannuşi'nin evine yapılan baskının ardından gözaltına alındığını duyurdu.
Nahda Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada ise ülkedeki muhalefete 'muhalif siyasilerin hakları ve özgürlüklerine karşı yapılan ihlaller ve baskıcı uygulamalara karşı tek bir saf halinde durulması' çağrısı yapıldı.
Gannuşi'nin gözaltına alınmasının 'oldukça tehlikeli bir gelişme' nitelemesiyle kınandığı açıklamada, Nahda liderinin derhal serbest bırakılması istendi.
Öte yandan Mosaiqu FM radyosu, Gannuşi'nin gözaltına alınmasına dair verdiği haberde 'Ulusal Kurtuluş Cephesi liderleriyle yaptığı bir konuşmanın video kaydının sızdırılması arka planında sorgulanmak üzere alındığı' bildirildi.
Gannuşi'nin gözaltına alınmasına ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.