https://sputniknews.com.tr/20230418/tkp-uyesi-salih-bostanci-9-kilometre-su-icin-yurudum-deyince-kalici-cozum-getirdik-1069905223.html
TKP üyesi Salih Bostancı: 9 kilometre su için yürüdüm deyince kalıcı çözüm getirdik
TKP üyesi Salih Bostancı: 9 kilometre su için yürüdüm deyince kalıcı çözüm getirdik
TKP üyesi Salih Bostancı deprem bölgesi Hatay’da parti olarak yapılan faaliyetleri anlattı. Hatay’da günde toplam 120 bin litre içme suyu sağlayabilen 4 adet... 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T23:27+0300
2023-04-18T23:27+0300
2023-04-19T15:35+0300
yolcu yolunda gerek
tkp
radyo
içme suyu
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TKP üyesi Salih Bostancı: 9 kilometre su için yürüdüm deyince kalıcı çözüm getirdik
Seçime 4 haftadan az bir zaman kala, Sedat Peker benzeri bir biçimde videolar çekerek önemli iddialarda bulunan Muhammet Yüksek gündeme damgasını vurdu. Bir tarafta ortaya saçılan kasetler ve yolsuzluk iddiaları; öte tarafta Muharrem İnce'nin adaylığı tartışılıyor. Her salı ve perşembe olduğu gibi, gazeteci Tuncay Öz, Enver Aysever ile Yolcu Yolunda Gerek'e konuk olarak gündemi değerlendiriyor...
Ayrıca deprem bölgesinde içme suyu sorunu da yaşanıyor. Bununla ilgili son durumu Hatay'dan Salih Bostancı ve Serbay Mansuroğlu anlatacak...
Radyo Sputnik'te yayınlanan Enver Aysever ile Yolcu Yolunda Gerek programına Hatay’da, günde toplam 120 bin litre içme suyu sağlayabilen 4 adet su artıma cihazı üreten Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyesi Salih Bostancı ve SOL Parti Hatay Milletvekili adayı Serbay Mansuroğlu katıldı.Bostancı: 9 kilometre içme suyu için yürüdüDepremin ilk günlerinden beri, sol/sosyalist partilerin deprem bölgesindeki faaliyetleri dikkat çekiyor. Son olarak Hatay’da, günde toplam 120 bin litre içme suyu sağlayabilen 4 adet su artıma cihazı üreten TKP üyesi Salih Bostancı yayına bağlanarak süreci anlattı:“Sosyal medya aracılığıyla insanlar kendilerini ifade etmeye çalışıyorlar. Ana medyada yer bulabilmeleri elbette çok zor ama sosyal medyadan dönem dönem ihtiyaçlarını duyuruyor. Tabii biz burada bu ihtiyaçları birebir gözlemleyebiliyoruz. Bu doğrultuda adımlar atmaya çalışıyoruz. En elzem ihtiyaçlardan biri su. Havalar da ısınmaya başlıyor. Su sıkıntısı burada zaman zaman çok ciddi boyutlara ulaştı. En son 2-3 hafta önce büyük bir su sorunu yaşandı. İnsanlar TIR’larla su gönderdi buraya. Birisi bizden su almaya geldiğinde, bize ulaşamamış. 9 kilometre yürüyerek içme suyu almaya geldiğini söylemişti. O gün kalıcı bir çözüm bulunmasına kanaat getirmiştik. Çok mantık dışı bir şey oluyor; suyun nakliyesi, kendisinden çok daha pahalı. Biz de kimi mühendis arkadaşlarımızla görüştük. Onların bazı önerileri oldu. Çevre mühendisleri arkadaşlarımız buradan su numuneleri aldı. Ankara’daki arkadaşlarımız, buradaki suyu sağlıklı ve içmeye uygun hâle getirecek arıtma suyu üretti. Bayramdan sonra da o cihazları nüfusun yoğunlukta olduğu belli bölgelere yerleştireceğiz.”SOL Parti Hatay Milletvekili Adayı Serbay Mansuroğlu da bölgedeki çiftçilerin sorunlarına dair yaptıkları ortak çalışmaları anlattı:“Depremin üzerinden 72 gün geçti. Bu 72 günde, sorunlar her geçen gün artarak devam ediyor. Beklentimiz, çalışmamız, irademiz, sorunların çözülmesi yolunda ama gün geçtikçe yaraları sarmak yerine, yaralar daha da büyüyor. Bizim gördüğümüz; özellikle bu seçim döneminde milletvekilliği hesaplarının yapılmasıyla birlikte, umutsuzluğun arttığı. En temel haklardan biri olan suya ulaşamıyor insanlar. Bitlenen çocuklar, pişik olan insanlar var. Bugün Hatay’da hava 30 dereceyi gördü. Durum gerçekten kötü burada. Bütün bu sorunlar içinde Sosyalist Güç Birliği olarak, deprem bölgesindeki sorunlara dikkat çekmeye çalışıyoruz. Ben de bu bölgede hem gazeteci hem de üretici bir ailenin evladı olarak, deprem bölgesinde küçük aile tarımı yapanların sorunlarına dikkat çekmeye çalışıyorum. Bu insanların kendi ürünlerini pazara ulaştırabilmeleri için çalışmalar yapıyoruz. Bir nebze başarılı oluyoruz. Dün en son fide dağıttık. Çünkü çiftçiler 2 dönemdir tohuma ulaşamıyor. Bunu tabii Tarım Bakanlığının yapması gerekiyordu ama bakanlık bölgede yaşananlara kayıtsız. Vahit Kirişçi bölgede bir gün gezdi, söz verdi ve Ankara’ya döndü. Ancak bugün yem olsun, tohum olsun en temel destekler dahi ulaştırılamadı. Biz bu bölgede duyarlılık oluşturmaya çalışıyoruz. Üreticilere bölgede ulaşabildiğimiz kadarıyla yem ve gübre desteği sağlamaya çalıştık. Bölgede bir gıda krizinin yaşanmaması için bir fide dağıtımı gerçekleştirdik. İnsanlar perişan vaziyette, bundan sonra ne yapacaklarını düşünüyorlar.”
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Enver Aysever
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Enver Aysever
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
tkp, аудио, radyo, içme suyu
tkp, аудио, radyo, içme suyu
TKP üyesi Salih Bostancı: 9 kilometre su için yürüdüm deyince kalıcı çözüm getirdik
23:27 18.04.2023 (güncellendi: 15:35 19.04.2023) Abone ol
TKP üyesi Salih Bostancı deprem bölgesi Hatay’da parti olarak yapılan faaliyetleri anlattı. Hatay’da günde toplam 120 bin litre içme suyu sağlayabilen 4 adet su artıma cihazı ürettiklerini anlatan Bostancı, “Birisi bizden su almaya geldiğinde, ‘bize ulaşamamış, 9 kilometre yürüdüm’ dedi. O gün kalıcı bir çözüm bulunmasına kanaat getirmiştik” dedi.
Radyo Sputnik'te yayınlanan Enver Aysever ile Yolcu Yolunda Gerek programına Hatay’da, günde toplam 120 bin litre içme suyu sağlayabilen 4 adet su artıma cihazı üreten Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyesi Salih Bostancı ve SOL Parti Hatay Milletvekili adayı Serbay Mansuroğlu katıldı.
Bostancı: 9 kilometre içme suyu için yürüdü
Depremin ilk günlerinden beri, sol/sosyalist partilerin deprem bölgesindeki faaliyetleri dikkat çekiyor. Son olarak Hatay’da, günde toplam 120 bin litre içme suyu sağlayabilen 4 adet su artıma cihazı üreten TKP üyesi Salih Bostancı yayına bağlanarak süreci anlattı:
“Sosyal medya aracılığıyla insanlar kendilerini ifade etmeye çalışıyorlar. Ana medyada yer bulabilmeleri elbette çok zor ama sosyal medyadan dönem dönem ihtiyaçlarını duyuruyor. Tabii biz burada bu ihtiyaçları birebir gözlemleyebiliyoruz. Bu doğrultuda adımlar atmaya çalışıyoruz. En elzem ihtiyaçlardan biri su. Havalar da ısınmaya başlıyor. Su sıkıntısı burada zaman zaman çok ciddi boyutlara ulaştı. En son 2-3 hafta önce büyük bir su sorunu yaşandı. İnsanlar TIR’larla su gönderdi buraya. Birisi bizden su almaya geldiğinde, bize ulaşamamış. 9 kilometre yürüyerek içme suyu almaya geldiğini söylemişti. O gün kalıcı bir çözüm bulunmasına kanaat getirmiştik. Çok mantık dışı bir şey oluyor; suyun nakliyesi, kendisinden çok daha pahalı. Biz de kimi mühendis arkadaşlarımızla görüştük. Onların bazı önerileri oldu. Çevre mühendisleri arkadaşlarımız buradan su numuneleri aldı. Ankara’daki arkadaşlarımız, buradaki suyu sağlıklı ve içmeye uygun hâle getirecek arıtma suyu üretti. Bayramdan sonra da o cihazları nüfusun yoğunlukta olduğu belli bölgelere yerleştireceğiz.”
SOL Parti Hatay Milletvekili Adayı Serbay Mansuroğlu da bölgedeki çiftçilerin sorunlarına dair yaptıkları ortak çalışmaları anlattı:
“Depremin üzerinden 72 gün geçti. Bu 72 günde, sorunlar her geçen gün artarak devam ediyor. Beklentimiz, çalışmamız, irademiz, sorunların çözülmesi yolunda ama gün geçtikçe yaraları sarmak yerine, yaralar daha da büyüyor. Bizim gördüğümüz; özellikle bu seçim döneminde milletvekilliği hesaplarının yapılmasıyla birlikte, umutsuzluğun arttığı. En temel haklardan biri olan suya ulaşamıyor insanlar. Bitlenen çocuklar, pişik olan insanlar var. Bugün Hatay’da hava 30 dereceyi gördü. Durum gerçekten kötü burada. Bütün bu sorunlar içinde Sosyalist Güç Birliği olarak, deprem bölgesindeki sorunlara dikkat çekmeye çalışıyoruz. Ben de bu bölgede hem gazeteci hem de üretici bir ailenin evladı olarak, deprem bölgesinde küçük aile tarımı yapanların sorunlarına dikkat çekmeye çalışıyorum. Bu insanların kendi ürünlerini pazara ulaştırabilmeleri için çalışmalar yapıyoruz. Bir nebze başarılı oluyoruz. Dün en son fide dağıttık. Çünkü çiftçiler 2 dönemdir tohuma ulaşamıyor. Bunu tabii Tarım Bakanlığının yapması gerekiyordu ama bakanlık bölgede yaşananlara kayıtsız. Vahit Kirişçi bölgede bir gün gezdi, söz verdi ve Ankara’ya döndü. Ancak bugün yem olsun, tohum olsun en temel destekler dahi ulaştırılamadı. Biz bu bölgede duyarlılık oluşturmaya çalışıyoruz. Üreticilere bölgede ulaşabildiğimiz kadarıyla yem ve gübre desteği sağlamaya çalıştık. Bölgede bir gıda krizinin yaşanmaması için bir fide dağıtımı gerçekleştirdik. İnsanlar perişan vaziyette, bundan sonra ne yapacaklarını düşünüyorlar.”