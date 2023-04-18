https://sputniknews.com.tr/20230418/tip-2-diyabetin-sebebi-ile-yeni-arastirma--1069841074.html
Tip-2 diyabetin sebebi ile yeni araştırma
Tip-2 diyabetin sebebi ile yeni araştırma
Nature Medicine isimli dergide yayınlanan araştırmada yaklaşık 14 milyon Tip-2 diyabet hastasının sağlık durumu ve verileri mercek altına alınırken, bu... 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T12:52+0300
2023-04-18T12:52+0300
2023-04-18T12:52+0300
yaşam
diyabet
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araştırma
beslenme
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ABD'de Tufts Üniversitesi’nde görevli bilim insanları 1990 yılından 2018 yılına kadar 184 ülkeden elde edilen verileri kullanarak Tip-2 diyabetin sebebinin kötü beslenme olduğunu açıkladı. Sözcü'nün aktardığına göre tam tahıllı gıdaları az tüketenlerde ve çok fazla işlenmiş et, pirinç ve buğday gibi gıdaları yoğun olarak tüketenlerde bu hastalığın oluşma riskinin daha yüksek olduğu belirtildi. Çok fazla meyve suyu içmek ya da sebze, fındık ve çekirdek gibi gıdaları tüketmeyenlerin de sağlık durumlarının riskli olduğu aktarıldı. Araştırmada Tip-2 diyabetin bireylere, ailelere ve sağlık sistemlerine büyük bir baskı oluşturduğuna dikkat çekildi. Araştırmada yer alan bilim insanı Dariush Mozaffarian, “Kötü karbonhidrat tüketmek dünya çapında Tip-2 diyabetin artmasına sebebiyet veriyor” dedi. Bilim insanları işlenmiş et, patates ve kırmızı et tüketiminin yüksek olduğu Orta ve Doğu Avrupa’da ve Orta Asya’da tip-2 diyabet oranlarının çok daha yüksek olduğunu da belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230411/arastirma-aralikli-oruc-tutmak-tip-2-diyabetin-onlenmesinde-kilit-rol-oynayabilir-1069520859.html
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diyabet, abd, araştırma, beslenme
diyabet, abd, araştırma, beslenme
Tip-2 diyabetin sebebi ile yeni araştırma
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Nature Medicine isimli dergide yayınlanan araştırmada yaklaşık 14 milyon Tip-2 diyabet hastasının sağlık durumu ve verileri mercek altına alınırken, bu hastalığın oluşmasının arkasında ise kötü bir beslenme tarzının olduğu belirtildi.
ABD'de Tufts Üniversitesi’nde görevli bilim insanları 1990 yılından 2018 yılına kadar 184 ülkeden elde edilen verileri kullanarak Tip-2 diyabetin sebebinin kötü beslenme olduğunu açıkladı.
Sözcü'nün aktardığına göre tam tahıllı gıdaları az tüketenlerde ve çok fazla işlenmiş et, pirinç ve buğday gibi gıdaları yoğun olarak tüketenlerde bu hastalığın oluşma riskinin daha yüksek olduğu belirtildi.
Çok fazla meyve suyu içmek ya da sebze, fındık ve çekirdek gibi gıdaları tüketmeyenlerin de sağlık durumlarının riskli olduğu aktarıldı.
Araştırmada Tip-2 diyabetin bireylere, ailelere ve sağlık sistemlerine büyük bir baskı oluşturduğuna dikkat çekildi.
Araştırmada yer alan bilim insanı Dariush Mozaffarian, “Kötü karbonhidrat tüketmek dünya çapında Tip-2 diyabetin artmasına sebebiyet veriyor” dedi. Bilim insanları işlenmiş et, patates ve kırmızı et tüketiminin yüksek olduğu Orta ve Doğu Avrupa’da ve Orta Asya’da tip-2 diyabet oranlarının çok daha yüksek olduğunu da belirtti.