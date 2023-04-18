https://sputniknews.com.tr/20230418/tarim-kredi-marketlerinde-900-urunu-kapsayan-sabit-fiyat-kampanyasi-uzatildi--1069831788.html
Tarım Kredi marketlerinde 900 ürünü kapsayan 'sabit fiyat' kampanyası uzatıldı
Tarım Kredi marketlerinde 900 ürünü kapsayan 'sabit fiyat' kampanyası uzatıldı
Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde, Ramazan ayı başında temel gıda ve temizlik ürünlerinde başlatılan ve 900 ürünü kapsayan 'sabit fiyat'... 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T10:48+0300
2023-04-18T10:48+0300
2023-04-18T10:58+0300
ekonomi
tarım kredi kooperatifleri
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Tarım Kredi Kooperatif marketlerde yeni indirimli ürünler listesi yayınlandı.Listede belirtilene göre, Ramazan ayı başında Temel Gıda ve Temizlik ürünlerinde başlatilan 900 ürünü kapsayan 'sabit kampanyasi, 1 ay daha uzatıldı.
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tarım kredi kooperatifleri
tarım kredi kooperatifleri
Tarım Kredi marketlerinde 900 ürünü kapsayan 'sabit fiyat' kampanyası uzatıldı
10:48 18.04.2023 (güncellendi: 10:58 18.04.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde, Ramazan ayı başında temel gıda ve temizlik ürünlerinde başlatılan ve 900 ürünü kapsayan 'sabit fiyat' kampanyasının 1 ay süreyle uzatılmasına karar verildi.
Tarım Kredi Kooperatif marketlerde yeni indirimli ürünler listesi yayınlandı.
Listede belirtilene göre, Ramazan ayı başında Temel Gıda ve Temizlik ürünlerinde başlatilan 900 ürünü kapsayan 'sabit kampanyasi, 1 ay daha uzatıldı.