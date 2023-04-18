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https://sputniknews.com.tr/20230418/tarim-kredi-marketlerinde-900-urunu-kapsayan-sabit-fiyat-kampanyasi-uzatildi--1069831788.html
Tarım Kredi marketlerinde 900 ürünü kapsayan 'sabit fiyat' kampanyası uzatıldı
Tarım Kredi marketlerinde 900 ürünü kapsayan 'sabit fiyat' kampanyası uzatıldı
Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde, Ramazan ayı başında temel gıda ve temizlik ürünlerinde başlatılan ve 900 ürünü kapsayan 'sabit fiyat'... 18.04.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
tarım kredi kooperatifleri
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Tarım Kredi Kooperatif marketlerde yeni indirimli ürünler listesi yayınlandı.Listede belirtilene göre, Ramazan ayı başında Temel Gıda ve Temizlik ürünlerinde başlatilan 900 ürünü kapsayan 'sabit kampanyasi, 1 ay daha uzatıldı.
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tarım kredi kooperatifleri
tarım kredi kooperatifleri

Tarım Kredi marketlerinde 900 ürünü kapsayan 'sabit fiyat' kampanyası uzatıldı

10:48 18.04.2023 (güncellendi: 10:58 18.04.2023)
© İHA / MUHAMMET ABDULKADİR ESEN-AW690263Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde indirim yoğunluğu
Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde indirim yoğunluğu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
© İHA / MUHAMMET ABDULKADİR ESEN-AW690263
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Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde, Ramazan ayı başında temel gıda ve temizlik ürünlerinde başlatılan ve 900 ürünü kapsayan 'sabit fiyat' kampanyasının 1 ay süreyle uzatılmasına karar verildi.
Tarım Kredi Kooperatif marketlerde yeni indirimli ürünler listesi yayınlandı.
Listede belirtilene göre, Ramazan ayı başında Temel Gıda ve Temizlik ürünlerinde başlatilan 900 ürünü kapsayan 'sabit kampanyasi, 1 ay daha uzatıldı.
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