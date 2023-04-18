https://sputniknews.com.tr/20230418/suudi-arabistan-ile-irani-el-sikistiran-cin-simdi-israil-filistin-barisinda-arabuluculuga-talip--1069833156.html

Suudi Arabistan ile İran'ı el sıkıştıran Çin, şimdi İsrail-Filistin barışında arabuluculuğa talip

Suudi Arabistan ile İran'ı el sıkıştıran Çin, şimdi İsrail-Filistin barışında arabuluculuğa talip

İran ile Suudi Arabistan'ın 7 yıl aradan sonra diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması ve büyükelçiliklerin karşılıklı olarak açılması konusunda... 18.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-18T11:15+0300

2023-04-18T11:15+0300

2023-04-18T11:16+0300

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Kendisini, Suudi Arabistan ve İran arasındaki diplomatik ilişkilerin 7 yıl aradan sonra yeniden başlamasına ilişkin anlaşmayı mümkün kılan bir bölgesel arabulucu olarak konumlandıran Çin'in bir sonraki gündemi İsrail-Filistin anlaşmazlığı olacak.Çin medyasına yansıyan haberlere göre Dışişleri Bakanı Çin Gang İsrailli ve Filistinli mevkidaşlarına iki ülke arasında barış görüşmelerine olanak sağlamak için yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.Bakan Çin'in İsrailli ve Filistinli mevkidaşlarıyla ayrı ayrı yaptığı telefon görüşmeleri, bölgesel diplomaside Suudi-İran uzlaşısının dalgalarının halen hissedildiği bir süreçte geldi.Çin'in Şinhua haber ajansının haberine göre İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile pazartesi günü yaptığı telefon görüşmesinde bakan Çin, tarafları 'barış görüşmelerini başlatmak için adım atmaya' teşvik ederek 'Çin'in bu yolda kolaylaştırıcılık sağlamaya hazır olduğunu' belirtti. Bakan Çin'in İsrailli meslektaşına Pekin'in 'İsrail ile Filistin arasındaki mevcut gerilimden endişe duyduğunu ve şu anki en büyük önceliğin durumu kontrol altına almak ve çatışmanın tırmanmasını ve hatta kontrolden çıkmasını önlemek olduğunu' söylediği bildirildi.Filistinli mevkidaşı Riyad el Maliki ile görüşmesinde ise Çin, Pekin'in barış müzakerelerinin bir an önce yeniden başlamasını desteklediğini söyledi.Her iki görüşmede de Çinli Bakan'ın 'iki devletli çözüm' temelinde barış görüşmeleri yürütülmesi gerektiğini vurguladığı kaydedildi.Bakan Çin: İran ve Suudi Arabistan iyi bir örnek oluşturduPekin'den gelen bu adımlar, Mart ayında Suudi Arabistan ve İran'ın Çin arabuluculuğunda tarihi bir uzlaşıya varmasının ardından geldi. Bölgedeki diplomatik arabuluculuk rolünün daha önce ABD tarafından üstlendiğine inanılıyordu.Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çin, "Suudi Arabistan ve İran yakın bir zamanda diyalog yoluyla diplomatik ilişkileri yeniden kurdu ve farklılıkların diyalog yoluyla aşılması konusunda iyi bir örnek oluşturdu" ifadelerini kullandı.Riyad ve Tahran arasındaki anlaşmanın Yemen'deki iç savaşa da olumlu etki etmesi bekleniyor.

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https://sputniknews.com.tr/20230407/cinin-sagladigi-suudi-iran-barisinin-etkisi-suudi-heyeti-husilerle-ateskes-icin-yemen-yolcusu-1069343546.html

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