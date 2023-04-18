https://sputniknews.com.tr/20230418/suriye-disisleri-bakani-tunusta-1069823385.html
Suriye Dışişleri Bakanı Tunus'ta
Suriye Dışişleri Bakanı Tunus'ta
Tunus Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'ın çalışma ziyareti için ülkeye geldiği belirtildi. 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T03:00+0300
2023-04-18T03:00+0300
2023-04-18T03:00+0300
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suriye
tunus
faysal mikdad
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Son dönemde Arap ülkeleriyle ilişkilerini geliştiren Suriye'nin Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, iş ziyareti için Tunus'a gitti.Tunus Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Dışişleri Bakanı Nebil Ammar, bugün ülkemize çalışma ziyaretinde bulunan Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'ı kabul etti" ifadelerine yer verildi.Daha önce Tunus Dışişleri Bakanlığı, Mikdad'ın ülkeye yapacağı ziyareti yorumlarken, bunun Şam ve Tunus'un tam teşekküllü ilişkileri yeniden kurma arzusunun ifadesi olduğunu belirtmişti.Geçen hafta basında yer alan haberlere göre ziyaret, Tunus'un Suriye Büyükelçisi Muhammed el-Mahzibi'nin atanmasının ardından gerçekleşecekti. Mahzibi'nin güven mektubu Şam'a gönderildi.Bu ayın başlarında Suriye devlet haber ajansı SANA, Suriye ve Tunus makamlarının ortak açıklamasına atıfta bulunarak Şam'ın Tunus'taki büyükelçiliğini yeniden açmaya ve büyükelçi atamaya karar verdiğini bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230417/suriyenin-moskova-buyukelcisi-caferi-turkiyeyle-iyi-iliskilere-sahip-olmak-isteriz-1069808175.html
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suriye, tunus, faysal mikdad, ziyaret
Suriye Dışişleri Bakanı Tunus'ta
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Tunus Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'ın çalışma ziyareti için ülkeye geldiği belirtildi.
Son dönemde Arap ülkeleriyle ilişkilerini geliştiren Suriye'nin Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, iş ziyareti için Tunus'a gitti.
Tunus Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Dışişleri Bakanı Nebil Ammar, bugün ülkemize çalışma ziyaretinde bulunan Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'ı kabul etti" ifadelerine yer verildi.
Daha önce Tunus Dışişleri Bakanlığı, Mikdad'ın ülkeye yapacağı ziyareti yorumlarken, bunun Şam ve Tunus'un tam teşekküllü ilişkileri yeniden kurma arzusunun ifadesi olduğunu belirtmişti.
Geçen hafta basında yer alan haberlere göre ziyaret, Tunus'un Suriye Büyükelçisi Muhammed el-Mahzibi'nin atanmasının ardından gerçekleşecekti. Mahzibi'nin güven mektubu Şam'a gönderildi.
Bu ayın başlarında Suriye devlet haber ajansı SANA, Suriye ve Tunus makamlarının ortak açıklamasına atıfta bulunarak Şam'ın Tunus'taki büyükelçiliğini yeniden açmaya ve büyükelçi atamaya karar verdiğini bildirmişti.