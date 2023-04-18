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https://sputniknews.com.tr/20230418/sudandaki-catismalarda-can-kaybi-270i-gecti-taraflar-24-saatlik-ateskes-sozu-verdi-1069861571.html
Sudan'daki çatışmalarda can kaybı 270'i geçti: Taraflar, '24 saatlik ateşkes' sözü verdi
Sudan'daki çatışmalarda can kaybı 270'i geçti: Taraflar, '24 saatlik ateşkes' sözü verdi
Sudan'da askeri yönetimin bir numarası Orgeneral Burhan ile iki numarası konumundaki Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Dagalu arasındaki iktidar savaşının... 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T18:42+0300
2023-04-18T18:54+0300
dünya
sudan
afrika
çatışmalar
can kaybı
ölü sayısı
dünya sağlık örgütü (dsö)
tedros adhanom ghebreyesus
muhammed hamdan dagalu hmidti
abdulfettah el burhan
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Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bugünkü basın toplantısında "Sudan Sağlık Bakanlığı Acil Durum Operasyonları Merkezi, çatışmalarda 270 kişinin öldüğünü ve 2 bin 600'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi" bilgisini paylaştı.Trajik şekilde BM Dünya Gıda Programı'nın (WFP) 3 çalışanının da öldürüldüğünü hatırlatan Tedros, Sudan'da yaşanan tüm can kayıplarını kınadığını, Sudan halkıyla dayanışma içinde olduklarını söyledi.Bir diğer Afrika ülkesi Etiyopya'nın 2005-2012 arasında Sağlık Bakanı ve 2012-2016 arasında Dışişleri Bakanı olan Tedros, Sudan'da en şiddetli çatışmaların başkent Hartum'da yaşandığını aktardı.'Tıbbi malzeme ve personel sıkıntısı var'"Güvensiz ortam nedeniyle faaliyetler kısıtlandı. Bu durum sağlık çalışanlarının ve ambulansların sağlık tesislerine ulaşmasını zorlaştırıyor ve daha fazla hayatı riske atıyor" diyen Tedros, 'DSÖ'nün Sudan'da çatışmalar artmadan önce sağlık tesislerine dağıttığı malzemelerin artık tükendiğini, Hartum'da yaralı sivillerin bulunduğu hastanelerin, personel ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşadığını' belirtti. DSÖ Genel Direktörü'nden önce BM Genel Sekreteri'nin Sudan Özel Temsilcisi Volker Perthes, çatışmalarda can kaybının 185'e ulaştığını, 1800'den fazla sivil ve askerin yaralandığını duyurmuştu.24 saatlik ateşkes çağrısına uyacaklarını açıkladılarBugün çatışmaların 4. gününde başkent Hartum şiddetli patlamalarla sarsılırken, ordu ile milis güç Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) ABD ile Arapların arabuluculuğunda 24 saatlik insani ateşkesi kabul ettiğine dair haberler geldi. HDK Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın 24 saatlik ateşkes önerisini kabul ettiklerini duyurdu.Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el Burhan da CNN'e uluslararası toplumdan gelen çağrılara yanıt olarak yerel saatle 18.00'den itibaren 24 saat ateşkese uyacaklarını söyledi.Dün Sudan Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığı ve bu esasa göre davranılacağı' açıklaması gelmişti.
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sudan, afrika, çatışmalar, can kaybı, ölü sayısı, dünya sağlık örgütü (dsö), tedros adhanom ghebreyesus, muhammed hamdan dagalu hmidti, abdulfettah el burhan, abd, arap, arabulucu, antony blinken
sudan, afrika, çatışmalar, can kaybı, ölü sayısı, dünya sağlık örgütü (dsö), tedros adhanom ghebreyesus, muhammed hamdan dagalu hmidti, abdulfettah el burhan, abd, arap, arabulucu, antony blinken

Sudan'daki çatışmalarda can kaybı 270'i geçti: Taraflar, '24 saatlik ateşkes' sözü verdi

18:42 18.04.2023 (güncellendi: 18:54 18.04.2023)
© AASudan'da çatışmalar
Sudan'da çatışmalar - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
© AA
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Sudan'da askeri yönetimin bir numarası Orgeneral Burhan ile iki numarası konumundaki Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Dagalu arasındaki iktidar savaşının çatışmalara dönüşmesiyle, cumartesiden beri ölü ve yaralı bilançosu kabarıyor. Taraflar ABD ile Arapların arabuluculuğunda 24 saatlik insani ateşkesi kabul ettiklerini açıkladı.
Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bugünkü basın toplantısında "Sudan Sağlık Bakanlığı Acil Durum Operasyonları Merkezi, çatışmalarda 270 kişinin öldüğünü ve 2 bin 600'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi" bilgisini paylaştı.
Trajik şekilde BM Dünya Gıda Programı'nın (WFP) 3 çalışanının da öldürüldüğünü hatırlatan Tedros, Sudan'da yaşanan tüm can kayıplarını kınadığını, Sudan halkıyla dayanışma içinde olduklarını söyledi.
Bir diğer Afrika ülkesi Etiyopya'nın 2005-2012 arasında Sağlık Bakanı ve 2012-2016 arasında Dışişleri Bakanı olan Tedros, Sudan'da en şiddetli çatışmaların başkent Hartum'da yaşandığını aktardı.

'Tıbbi malzeme ve personel sıkıntısı var'

"Güvensiz ortam nedeniyle faaliyetler kısıtlandı. Bu durum sağlık çalışanlarının ve ambulansların sağlık tesislerine ulaşmasını zorlaştırıyor ve daha fazla hayatı riske atıyor" diyen Tedros, 'DSÖ'nün Sudan'da çatışmalar artmadan önce sağlık tesislerine dağıttığı malzemelerin artık tükendiğini, Hartum'da yaralı sivillerin bulunduğu hastanelerin, personel ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşadığını' belirtti.
DSÖ Genel Direktörü'nden önce BM Genel Sekreteri'nin Sudan Özel Temsilcisi Volker Perthes, çatışmalarda can kaybının 185'e ulaştığını, 1800'den fazla sivil ve askerin yaralandığını duyurmuştu.

24 saatlik ateşkes çağrısına uyacaklarını açıkladılar

Bugün çatışmaların 4. gününde başkent Hartum şiddetli patlamalarla sarsılırken, ordu ile milis güç Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) ABD ile Arapların arabuluculuğunda 24 saatlik insani ateşkesi kabul ettiğine dair haberler geldi.
HDK Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın 24 saatlik ateşkes önerisini kabul ettiklerini duyurdu.
Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el Burhan da CNN'e uluslararası toplumdan gelen çağrılara yanıt olarak yerel saatle 18.00'den itibaren 24 saat ateşkese uyacaklarını söyledi.
Dün Sudan Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığı ve bu esasa göre davranılacağı' açıklaması gelmişti.
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