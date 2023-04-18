https://sputniknews.com.tr/20230418/sudandaki-catismalarda-can-kaybi-270i-gecti-taraflar-24-saatlik-ateskes-sozu-verdi-1069861571.html

Sudan'daki çatışmalarda can kaybı 270'i geçti: Taraflar, '24 saatlik ateşkes' sözü verdi

Sudan'daki çatışmalarda can kaybı 270'i geçti: Taraflar, '24 saatlik ateşkes' sözü verdi

Sudan'da askeri yönetimin bir numarası Orgeneral Burhan ile iki numarası konumundaki Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Dagalu arasındaki iktidar savaşının... 18.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-18T18:42+0300

2023-04-18T18:42+0300

2023-04-18T18:54+0300

dünya

sudan

afrika

çatışmalar

can kaybı

ölü sayısı

dünya sağlık örgütü (dsö)

tedros adhanom ghebreyesus

muhammed hamdan dagalu hmidti

abdulfettah el burhan

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Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bugünkü basın toplantısında "Sudan Sağlık Bakanlığı Acil Durum Operasyonları Merkezi, çatışmalarda 270 kişinin öldüğünü ve 2 bin 600'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi" bilgisini paylaştı.Trajik şekilde BM Dünya Gıda Programı'nın (WFP) 3 çalışanının da öldürüldüğünü hatırlatan Tedros, Sudan'da yaşanan tüm can kayıplarını kınadığını, Sudan halkıyla dayanışma içinde olduklarını söyledi.Bir diğer Afrika ülkesi Etiyopya'nın 2005-2012 arasında Sağlık Bakanı ve 2012-2016 arasında Dışişleri Bakanı olan Tedros, Sudan'da en şiddetli çatışmaların başkent Hartum'da yaşandığını aktardı.'Tıbbi malzeme ve personel sıkıntısı var'"Güvensiz ortam nedeniyle faaliyetler kısıtlandı. Bu durum sağlık çalışanlarının ve ambulansların sağlık tesislerine ulaşmasını zorlaştırıyor ve daha fazla hayatı riske atıyor" diyen Tedros, 'DSÖ'nün Sudan'da çatışmalar artmadan önce sağlık tesislerine dağıttığı malzemelerin artık tükendiğini, Hartum'da yaralı sivillerin bulunduğu hastanelerin, personel ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşadığını' belirtti. DSÖ Genel Direktörü'nden önce BM Genel Sekreteri'nin Sudan Özel Temsilcisi Volker Perthes, çatışmalarda can kaybının 185'e ulaştığını, 1800'den fazla sivil ve askerin yaralandığını duyurmuştu.24 saatlik ateşkes çağrısına uyacaklarını açıkladılarBugün çatışmaların 4. gününde başkent Hartum şiddetli patlamalarla sarsılırken, ordu ile milis güç Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) ABD ile Arapların arabuluculuğunda 24 saatlik insani ateşkesi kabul ettiğine dair haberler geldi. HDK Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın 24 saatlik ateşkes önerisini kabul ettiklerini duyurdu.Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el Burhan da CNN'e uluslararası toplumdan gelen çağrılara yanıt olarak yerel saatle 18.00'den itibaren 24 saat ateşkese uyacaklarını söyledi.Dün Sudan Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığı ve bu esasa göre davranılacağı' açıklaması gelmişti.

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sudan, afrika, çatışmalar, can kaybı, ölü sayısı, dünya sağlık örgütü (dsö), tedros adhanom ghebreyesus, muhammed hamdan dagalu hmidti, abdulfettah el burhan, abd, arap, arabulucu, antony blinken