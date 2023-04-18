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45 bin sözleşmeli öğretmen ataması için mülakat sonuçları açıklandı
45 bin sözleşmeli öğretmen ataması için mülakat sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı’nca 45 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuru yapan adayların sözlü sınav sonuçları açıklandı. 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T15:36+0300
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milli eğitim bakanlığı (meb)
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sözleşmeli öğretmen
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Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, adaylar, sözlü sınav sonuçlarını e-Devlet kapısı üzerinden öğrenebilecek.Adaylar, sözlü sınav sonuçlarını e-Devlet Kapısı üzerinden öğrenebilecek. Adayların atama tercihleri, 2-6 Mayıs'ta alınacak ve atama sonuçları ise 8 Mayıs'ta duyurulacak. Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sözlü sınav sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşasını gerçekleştireceğimiz Türkiye Yüzyılı’nda öğretmenlerimiz, eğitimdeki başarının anahtarı olacak. Sözlü sınav sonuçlarını bugün açıkladığımız öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Ülkemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230405/45-bin-sozlesmeli-ogretmen-atamasi-icin-sozlu-sinav-merkezleri-aciklandi-1069187307.html
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milli eğitim bakanlığı (meb), sözleşmeli öğretmen, atama, mülakat
milli eğitim bakanlığı (meb), sözleşmeli öğretmen, atama, mülakat

45 bin sözleşmeli öğretmen ataması için mülakat sonuçları açıklandı

15:36 18.04.2023 (güncellendi: 15:44 18.04.2023)
© AAMilli Eğitim Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
© AA
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Milli Eğitim Bakanlığı’nca 45 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuru yapan adayların sözlü sınav sonuçları açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, adaylar, sözlü sınav sonuçlarını e-Devlet kapısı üzerinden öğrenebilecek.
Adaylar, sözlü sınav sonuçlarını e-Devlet Kapısı üzerinden öğrenebilecek. Adayların atama tercihleri, 2-6 Mayıs'ta alınacak ve atama sonuçları ise 8 Mayıs'ta duyurulacak. Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sözlü sınav sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşasını gerçekleştireceğimiz Türkiye Yüzyılı’nda öğretmenlerimiz, eğitimdeki başarının anahtarı olacak. Sözlü sınav sonuçlarını bugün açıkladığımız öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Ülkemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2023
TÜRKİYE
45 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınav merkezleri açıklandı
5 Nisan, 00:17
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