https://sputniknews.com.tr/20230418/sozlesmeli-ogretmenlik-sozlu-sinav-sonuclari-aciklandi-1069851911.html

45 bin sözleşmeli öğretmen ataması için mülakat sonuçları açıklandı

45 bin sözleşmeli öğretmen ataması için mülakat sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı’nca 45 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuru yapan adayların sözlü sınav sonuçları açıklandı. 18.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-18T15:36+0300

2023-04-18T15:36+0300

2023-04-18T15:44+0300

milli eğitim bakanlığı (meb)

türkiye

sözleşmeli öğretmen

atama

mülakat

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Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, adaylar, sözlü sınav sonuçlarını e-Devlet kapısı üzerinden öğrenebilecek.Adaylar, sözlü sınav sonuçlarını e-Devlet Kapısı üzerinden öğrenebilecek. Adayların atama tercihleri, 2-6 Mayıs'ta alınacak ve atama sonuçları ise 8 Mayıs'ta duyurulacak. Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sözlü sınav sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşasını gerçekleştireceğimiz Türkiye Yüzyılı’nda öğretmenlerimiz, eğitimdeki başarının anahtarı olacak. Sözlü sınav sonuçlarını bugün açıkladığımız öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Ülkemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230405/45-bin-sozlesmeli-ogretmen-atamasi-icin-sozlu-sinav-merkezleri-aciklandi-1069187307.html

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milli eğitim bakanlığı (meb), sözleşmeli öğretmen, atama, mülakat