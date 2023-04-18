https://sputniknews.com.tr/20230418/sozlesmeli-ogretmenlik-sozlu-sinav-sonuclari-aciklandi-1069851911.html
45 bin sözleşmeli öğretmen ataması için mülakat sonuçları açıklandı
45 bin sözleşmeli öğretmen ataması için mülakat sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı’nca 45 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuru yapan adayların sözlü sınav sonuçları açıklandı. 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T15:36+0300
2023-04-18T15:36+0300
2023-04-18T15:44+0300
milli eğitim bakanlığı (meb)
türkiye
sözleşmeli öğretmen
atama
mülakat
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Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, adaylar, sözlü sınav sonuçlarını e-Devlet kapısı üzerinden öğrenebilecek.Adaylar, sözlü sınav sonuçlarını e-Devlet Kapısı üzerinden öğrenebilecek. Adayların atama tercihleri, 2-6 Mayıs'ta alınacak ve atama sonuçları ise 8 Mayıs'ta duyurulacak. Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sözlü sınav sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşasını gerçekleştireceğimiz Türkiye Yüzyılı’nda öğretmenlerimiz, eğitimdeki başarının anahtarı olacak. Sözlü sınav sonuçlarını bugün açıkladığımız öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Ülkemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230405/45-bin-sozlesmeli-ogretmen-atamasi-icin-sozlu-sinav-merkezleri-aciklandi-1069187307.html
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milli eğitim bakanlığı (meb), sözleşmeli öğretmen, atama, mülakat
milli eğitim bakanlığı (meb), sözleşmeli öğretmen, atama, mülakat
45 bin sözleşmeli öğretmen ataması için mülakat sonuçları açıklandı
15:36 18.04.2023 (güncellendi: 15:44 18.04.2023) Abone ol
Milli Eğitim Bakanlığı’nca 45 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuru yapan adayların sözlü sınav sonuçları açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, adaylar, sözlü sınav sonuçlarını e-Devlet kapısı üzerinden öğrenebilecek.
Adaylar, sözlü sınav sonuçlarını e-Devlet Kapısı üzerinden öğrenebilecek. Adayların atama tercihleri, 2-6 Mayıs'ta alınacak ve atama sonuçları ise 8 Mayıs'ta duyurulacak. Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sözlü sınav sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşasını gerçekleştireceğimiz Türkiye Yüzyılı’nda öğretmenlerimiz, eğitimdeki başarının anahtarı olacak. Sözlü sınav sonuçlarını bugün açıkladığımız öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Ülkemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.