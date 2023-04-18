https://sputniknews.com.tr/20230418/soylu-kilicdaroglu-secimi-kaybettikten-sonra-mutfakta-tiktok-cekecek-1069836137.html

Soylu: Kılıçdaroğlu seçimi kaybettikten sonra mutfakta TikTok çekecek

Soylu: Kılıçdaroğlu seçimi kaybettikten sonra mutfakta TikTok çekecek

Bakan Soylu, "Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs’ta seçimi kaybettikten sonra mutfakta TikTok çekecek" dedi. 18.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-18T12:00+0300

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politika

süleyman soylu

kemal kılıçdaroğlu

tiktok

twitter

türkiye

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından videolu paylaşımda bulundu. Soylu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"Allah’ın izniyle biz bu seçimi kazanacağız milletimizin desteğiyle. Kemal Bey otursun mutfağa yalandan, sanki ömrü mutfakta geçmiş mübareğin. TikTok çeksin. Bu ülkede bu millet feraset, sağduyu, vicdan sahibi bir millet. Kimin iş yapacağını, kimin iş yapmayacağını en iyi bu millet bilir."

https://sputniknews.com.tr/20230418/soylu-bu-ulkede-sadece-zenginler-ucaga-binerdi-bu-durum-tayyip-erdoganla-beraber-degisti-1069825287.html

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süleyman soylu, kemal kılıçdaroğlu, tiktok, twitter , türkiye