https://sputniknews.com.tr/20230418/soylu-kilicdaroglu-secimi-kaybettikten-sonra-mutfakta-tiktok-cekecek-1069836137.html
Soylu: Kılıçdaroğlu seçimi kaybettikten sonra mutfakta TikTok çekecek
Soylu: Kılıçdaroğlu seçimi kaybettikten sonra mutfakta TikTok çekecek
Bakan Soylu, "Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs’ta seçimi kaybettikten sonra mutfakta TikTok çekecek" dedi. 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T12:00+0300
2023-04-18T12:00+0300
2023-04-18T12:02+0300
politika
süleyman soylu
kemal kılıçdaroğlu
tiktok
twitter
türkiye
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından videolu paylaşımda bulundu. Soylu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"Allah’ın izniyle biz bu seçimi kazanacağız milletimizin desteğiyle. Kemal Bey otursun mutfağa yalandan, sanki ömrü mutfakta geçmiş mübareğin. TikTok çeksin. Bu ülkede bu millet feraset, sağduyu, vicdan sahibi bir millet. Kimin iş yapacağını, kimin iş yapmayacağını en iyi bu millet bilir."
https://sputniknews.com.tr/20230418/soylu-bu-ulkede-sadece-zenginler-ucaga-binerdi-bu-durum-tayyip-erdoganla-beraber-degisti-1069825287.html
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süleyman soylu, kemal kılıçdaroğlu, tiktok, twitter , türkiye
süleyman soylu, kemal kılıçdaroğlu, tiktok, twitter , türkiye
Soylu: Kılıçdaroğlu seçimi kaybettikten sonra mutfakta TikTok çekecek
12:00 18.04.2023 (güncellendi: 12:02 18.04.2023) Abone ol
Bakan Soylu, "Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs’ta seçimi kaybettikten sonra mutfakta TikTok çekecek" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından videolu paylaşımda bulundu.
Soylu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Allah’ın izniyle biz bu seçimi kazanacağız milletimizin desteğiyle. Kemal Bey otursun mutfağa yalandan, sanki ömrü mutfakta geçmiş mübareğin. TikTok çeksin. Bu ülkede bu millet feraset, sağduyu, vicdan sahibi bir millet. Kimin iş yapacağını, kimin iş yapmayacağını en iyi bu millet bilir."