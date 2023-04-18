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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230418/soylu-bu-ulkede-sadece-zenginler-ucaga-binerdi-bu-durum-tayyip-erdoganla-beraber-degisti-1069825287.html
Soylu: Bu ülkede sadece zenginler uçağa binerdi, bu durum Tayyip Erdoğan'la beraber değişti
Soylu: Bu ülkede sadece zenginler uçağa binerdi, bu durum Tayyip Erdoğan'la beraber değişti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim doğduğumuz İstanbul'da Avrasya Tünel yoktu. Denizin altında tünel mi olur? Biz bunu hayal edemezken, Avrupa'da vardı... 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T07:20+0300
2023-04-18T07:20+0300
2023 türkiye seçimleri
içişleri bakanlığı
süleyman soylu
recep tayyip erdoğan
yolcu uçağı
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Fatih'te Topkapı Sosyal Tesisleri'nde gençlerle sahur yapan Soylu, Batı'nın tüm dünyanın üzerine yağmur gibi, kar gibi kültür ve alışkanlıklar empoze etmeye çalıştığını, bunu kendi adına bir ekonomi haline getirip hem para kazandığını hem de bir misyon olarak dünyada tek tip insan oluşturmaya çalıştığını söyledi.Bu misyonun dünyayı ele geçirmeye çalışan, vahşi kapitalizmi de kullanan bir yapı tarafından sürekli oluşturulduğunu dile getiren Soylu, buna direnenler olduğunu, Türkiye'nin de 21. yüzyılın başından itibaren buna direndiğini kaydetti.Soylu, "Hala dünyanın üzerimize sağanak olarak yağdırdığı tehlikenin daha büyük olduğunu düşünüyorum. Ben terörizmden korkmuyorum. Onların etki alanlar belli ve onlarla mücadele belli. Ama dünyanın en büyük tehlikelerinden biri kültürel terörizmdir ve biz bir kültürel terörizmle karşı karşıyayız. Aile yapısını, ahlakı, büyüğü, küçüğü, her ülkenin içerisinde bulunduğu medeniyeti, onun tarihini, dinimizi, inanç değerlerimizi, geleneğimizi, göreneğimizi, annelerimizin ve babalarımızın bize öğrettiklerini tahrip etmeye yönelik bir kültürel terörizmle karşı karşıyayız." dedi.'Avrupa'nın, Amerika'nın boyasının döküldüğünü gördük'Avrupa ve Amerika'da yaşanan demokrasi sorunlarına değinen Soylu, "Biz Avrupa'nın, Amerika'nın boyasının döküldüğünü gördük." ifadesini kullandı.İngiltere'de üst üste üç başbakan değiştirildiğini vurgulayan Soylu, "Şimdi de değiştirecekler ama ayıp olmasın diye değiştiremiyorlar. Peki demokrasiyle mi değiştirdiler? Hayır. Beğenmediler, hemen değiştirdiler. Peki sen nasıl demokrasinin beşiğisin. Üç ayda üç parti kongresi yaptılar. Ahmet Davutoğlu değişti, kıyameti koparıyor 'Beni partiden gönderdiler' diye. İngiltere'de olsa sesini çıkaramazdı. Üç tane başbakan gitti İngiltere'de." diye konuştu.'Avrupa diye bir şey yoktur, kafanızda büyütmeyin. Amerika vardır'"Avrupa diye bir şey yoktur. Kafanızda büyütmeyin. Amerika vardır. Avrupa, Amerika'nın konvoyundaki katardır. Hiçbir özelliği söz konusu değildir" diyen Soylu, Avrupalı liderlerin sürekli itibarsızlaştığını, nüfusun yaşlandığını, ekonomik üretiminde zorlandığını ve zorlanmaya devam edeceklerini öne sürdü.Soylu, Amerika'nın sürekli itibar kaybetmeye devam ettiğini ve bütün dünyanın Amerika'dan nefret ettiğini, Avrupa'nın da Amerika'nın Afrika'daki maşası olduğunu, Afrika'daki bütün devletlerin kendilerini sömüren devletlerden nefret ettiklerini ve yerel dillerine döndüklerini kaydetti.'Tayyip Erdoğan'ın yaptığı, dünyanın hikayesini döndürmektir'21. asrın başında Batı'nın egemenliğinin kalmadığını, artık böyle bir egemenlikleri olmadığını, ancak alışkanlıklarını devam ettirmeye çalıştıklarını söyleyen Soylu, şöyle devam etti:'Türkiye'nin tam bağımsızlık seçimi'14 Mayıs seçimlerine ilişkin Soylu, "Türkiye hikayeyi değiştiriyor. Bu seçim bu hikayenin tamamen değişeceği seçimdir. Onun için Amerika bastırıyor, Avrupa bastırıyor. onun için Kandil telaşta ve PKK bastırıyor. Bu Tayyip Erdoğan'ın seçimi değildir, bu Türkiye'nin gelecek nesillerinin seçimidir, Türkiye'nin tam bağımsızlık seçimidir." değerlendirmesini yaptı.İçişleri Bakanı Soylu, konuşmasını şöyle tamamladı:Programda Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, AK Parti Fatih İlçe Başkanı Yakup Yaşa, AK Parti Fatih Gençlik Kolları Başkanı Semavi Delen de konuşma yaptı.
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içişleri bakanlığı, süleyman soylu, recep tayyip erdoğan, yolcu uçağı
içişleri bakanlığı, süleyman soylu, recep tayyip erdoğan, yolcu uçağı

Soylu: Bu ülkede sadece zenginler uçağa binerdi, bu durum Tayyip Erdoğan'la beraber değişti

07:20 18.04.2023
© AAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
© AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim doğduğumuz İstanbul'da Avrasya Tünel yoktu. Denizin altında tünel mi olur? Biz bunu hayal edemezken, Avrupa'da vardı. Böyle bir hayalimiz yoktu. Bu ülkede sadece zenginler uçağa binerdi. Bu durum Tayyip Erdoğan'la beraber değişti. Siz bizden şanslısınız" dedi.
Fatih'te Topkapı Sosyal Tesisleri'nde gençlerle sahur yapan Soylu, Batı'nın tüm dünyanın üzerine yağmur gibi, kar gibi kültür ve alışkanlıklar empoze etmeye çalıştığını, bunu kendi adına bir ekonomi haline getirip hem para kazandığını hem de bir misyon olarak dünyada tek tip insan oluşturmaya çalıştığını söyledi.
Bu misyonun dünyayı ele geçirmeye çalışan, vahşi kapitalizmi de kullanan bir yapı tarafından sürekli oluşturulduğunu dile getiren Soylu, buna direnenler olduğunu, Türkiye'nin de 21. yüzyılın başından itibaren buna direndiğini kaydetti.
Soylu, "Hala dünyanın üzerimize sağanak olarak yağdırdığı tehlikenin daha büyük olduğunu düşünüyorum. Ben terörizmden korkmuyorum. Onların etki alanlar belli ve onlarla mücadele belli. Ama dünyanın en büyük tehlikelerinden biri kültürel terörizmdir ve biz bir kültürel terörizmle karşı karşıyayız. Aile yapısını, ahlakı, büyüğü, küçüğü, her ülkenin içerisinde bulunduğu medeniyeti, onun tarihini, dinimizi, inanç değerlerimizi, geleneğimizi, göreneğimizi, annelerimizin ve babalarımızın bize öğrettiklerini tahrip etmeye yönelik bir kültürel terörizmle karşı karşıyayız." dedi.

'Avrupa'nın, Amerika'nın boyasının döküldüğünü gördük'

Avrupa ve Amerika'da yaşanan demokrasi sorunlarına değinen Soylu, "Biz Avrupa'nın, Amerika'nın boyasının döküldüğünü gördük." ifadesini kullandı.
İngiltere'de üst üste üç başbakan değiştirildiğini vurgulayan Soylu, "Şimdi de değiştirecekler ama ayıp olmasın diye değiştiremiyorlar. Peki demokrasiyle mi değiştirdiler? Hayır. Beğenmediler, hemen değiştirdiler. Peki sen nasıl demokrasinin beşiğisin. Üç ayda üç parti kongresi yaptılar. Ahmet Davutoğlu değişti, kıyameti koparıyor 'Beni partiden gönderdiler' diye. İngiltere'de olsa sesini çıkaramazdı. Üç tane başbakan gitti İngiltere'de." diye konuştu.

'Avrupa diye bir şey yoktur, kafanızda büyütmeyin. Amerika vardır'

"Avrupa diye bir şey yoktur. Kafanızda büyütmeyin. Amerika vardır. Avrupa, Amerika'nın konvoyundaki katardır. Hiçbir özelliği söz konusu değildir" diyen Soylu, Avrupalı liderlerin sürekli itibarsızlaştığını, nüfusun yaşlandığını, ekonomik üretiminde zorlandığını ve zorlanmaya devam edeceklerini öne sürdü.
Soylu, Amerika'nın sürekli itibar kaybetmeye devam ettiğini ve bütün dünyanın Amerika'dan nefret ettiğini, Avrupa'nın da Amerika'nın Afrika'daki maşası olduğunu, Afrika'daki bütün devletlerin kendilerini sömüren devletlerden nefret ettiklerini ve yerel dillerine döndüklerini kaydetti.

'Tayyip Erdoğan'ın yaptığı, dünyanın hikayesini döndürmektir'

21. asrın başında Batı'nın egemenliğinin kalmadığını, artık böyle bir egemenlikleri olmadığını, ancak alışkanlıklarını devam ettirmeye çalıştıklarını söyleyen Soylu, şöyle devam etti:
"Tayyip Erdoğan'ın yaptığı, dünyanın hikayesini döndürmektir. Tayyip Erdoğan, bugün dünyanın hikayesini döndürüyor ve bizim gibi ülkelere de 'bu dünyanın hikayesi döndürülebilir' özgüvenini yüklemeye çalışıyor. Bizim doğduğumuz İstanbul'da Avrasya Tünel yoktu. Denizin altında tünel mi olur? Biz bunu hayal edemezken, Avrupa'da vardı. Böyle bir hayalimiz yoktu. Bu ülkede sadece zenginler uçağa binerdi. Bu durum Tayyip Erdoğan'la beraber değişti. Siz bizden şanslısınız. Biz, özgüveni neredeyse alınan bir toplumda büyüdük. Hiçbir şeyin kendimiz tarafından yapılamayacağına inandırılan bir ülkede büyüdük. Demokrasinin bize fazla olduğu vaaz edilen bir ülkede büyüdük. Her şeyin tasarlandığı, gazete patronlarının, televizyon programlarının dahi tasarlandığı büyük bir oyun teorisinin içerisinde büyüdük biz. Zaten kızdıklarında bütün oyunu dağıtıyorlardı, vurup geçiyorlardı. Şimdi iş değişti, oyun değişti… Türkiye'nin en büyük derdi tam bağımsızlıktır, Türkiye o derde Tayyip Erdoğan'la beraber ulaşıyor."

'Türkiye'nin tam bağımsızlık seçimi'

14 Mayıs seçimlerine ilişkin Soylu, "Türkiye hikayeyi değiştiriyor. Bu seçim bu hikayenin tamamen değişeceği seçimdir. Onun için Amerika bastırıyor, Avrupa bastırıyor. onun için Kandil telaşta ve PKK bastırıyor. Bu Tayyip Erdoğan'ın seçimi değildir, bu Türkiye'nin gelecek nesillerinin seçimidir, Türkiye'nin tam bağımsızlık seçimidir." değerlendirmesini yaptı.
İçişleri Bakanı Soylu, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Tayyip Erdoğan devrimci bir adamdır. AK Parti devrimci bir siyasi partidir. Değerlerine bağlı bir devrimcidir. Onun için de cesurdur. Size altyapısı hazır, geleceğe doludizgin koşabilecek, risklerden mümkün olduğunca arındırılan, komşularının ve etrafındaki coğrafyanın saygın gördüğü, kardeşlik ve dostluk mukabelelerinin yapıldığı bir Türkiye bırakılmaktadır."
Programda Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, AK Parti Fatih İlçe Başkanı Yakup Yaşa, AK Parti Fatih Gençlik Kolları Başkanı Semavi Delen de konuşma yaptı.
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