https://sputniknews.com.tr/20230418/son-iran-sahinin-oglu-pehlevi-aglama-duvarini-ziyaret-etti-1069851492.html
Son İran Şahı'nın oğlu Pehlevi, Ağlama Duvarı'nı ziyaret etti
Son İran Şahı'nın oğlu Pehlevi, Ağlama Duvarı'nı ziyaret etti
Son İran Şahı'nın oğlu sürgündeki Prens Rıza Pehlevi, Yahudi Soykırımı (Holokost) anma etkinlikleri kapsamında işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Burak... 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T15:28+0300
2023-04-18T15:28+0300
2023-04-18T15:29+0300
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israil
ağlama duvarı
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Pehlevi, sosyal medya hesabından, Burak Duvarı'nda Yahudilik inancına ait takke 'kipa' taktığı fotoğrafı paylaştı. Pehlevi, paylaşımında, "Pers İmparatoru Büyük Kiros, 2 bin 500 yıl önce Yahudileri kurtardı ve mabetlerini Kudüs'te yeniden inşa etmelerine yardım etti. Bugün derin bir huşu ile bu mabetten geriye kalan Ağlama Duvarı'nı ziyaret ettim. İran ve İsrail'in güzel halklarının tarihi dostluğu yeniden tesis etmesi için dua ettim" ifadelerini kullandı. İsrail İstihbarat Bakanlığı da yaptığı açıklamada, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve İstihbarat Bakanı Gila Gemliel'in, Pehlevi ile görüştüğünü açıkladı. Görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı ancak açıklamada başka detay verilmedi.
https://sputniknews.com.tr/20230417/son-iran-sahinin-oglu-israili-ziyaret-edecek-1069789686.html
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iran, israil, ağlama duvarı
iran, israil, ağlama duvarı
Son İran Şahı'nın oğlu Pehlevi, Ağlama Duvarı'nı ziyaret etti
15:28 18.04.2023 (güncellendi: 15:29 18.04.2023) Abone ol
Son İran Şahı'nın oğlu sürgündeki Prens Rıza Pehlevi, Yahudi Soykırımı (Holokost) anma etkinlikleri kapsamında işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Burak (Ağlama) Duvarı'nı ziyaret etti.
Pehlevi, sosyal medya hesabından, Burak Duvarı'nda Yahudilik inancına ait takke 'kipa' taktığı fotoğrafı paylaştı.
Pehlevi, paylaşımında, "Pers İmparatoru Büyük Kiros, 2 bin 500 yıl önce Yahudileri kurtardı ve mabetlerini Kudüs'te yeniden inşa etmelerine yardım etti. Bugün derin bir huşu ile bu mabetten geriye kalan Ağlama Duvarı'nı ziyaret ettim. İran ve İsrail'in güzel halklarının tarihi dostluğu yeniden tesis etmesi için dua ettim" ifadelerini kullandı.
İsrail İstihbarat Bakanlığı da yaptığı açıklamada, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve İstihbarat Bakanı Gila Gemliel'in, Pehlevi ile görüştüğünü açıkladı.
Görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı ancak açıklamada başka detay verilmedi.