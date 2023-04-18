Son İran Şahı'nın oğlu Pehlevi, Ağlama Duvarı'nı ziyaret etti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve kan ürünlerinde stok problemi
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
'Bay Kemal'in Tahtası' ekonomik devrim vaadediyor mu?
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 27 gün kala Türkiye gündemi
12:46
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Brezilya lideri Lula'nın Pekin ziyareti
16:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Yine aynı slogan
18:35
100 dk
Z RAPORU
Liderlerden seçim mesajları
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Türkiye'nin rantlaşan yüzü
07:08
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
ESK Eski Genel Müdürü Kemaloğlu: Hayvancılık şehirleşti, dövize endeksli hale geldi
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 26 gün kala gündemin öne çıkan başlıkları
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Futbolda mesai hafta içi devam ediyor
14:06
50 dk
ANKARA FARKI
14 Mayıs seçimlerinde adaylar sonucu etkiler mi?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:35
114 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230418/son-iran-sahinin-oglu-pehlevi-aglama-duvarini-ziyaret-etti-1069851492.html
Son İran Şahı'nın oğlu Pehlevi, Ağlama Duvarı'nı ziyaret etti
Son İran Şahı'nın oğlu Pehlevi, Ağlama Duvarı'nı ziyaret etti
Son İran Şahı'nın oğlu sürgündeki Prens Rıza Pehlevi, Yahudi Soykırımı (Holokost) anma etkinlikleri kapsamında işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Burak... 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T15:28+0300
2023-04-18T15:29+0300
dünya
iran
israil
ağlama duvarı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/12/1069851579_0:1:2048:1153_1920x0_80_0_0_704983761687e3834df63c9ac76612fe.jpg
Pehlevi, sosyal medya hesabından, Burak Duvarı'nda Yahudilik inancına ait takke 'kipa' taktığı fotoğrafı paylaştı. Pehlevi, paylaşımında, "Pers İmparatoru Büyük Kiros, 2 bin 500 yıl önce Yahudileri kurtardı ve mabetlerini Kudüs'te yeniden inşa etmelerine yardım etti. Bugün derin bir huşu ile bu mabetten geriye kalan Ağlama Duvarı'nı ziyaret ettim. İran ve İsrail'in güzel halklarının tarihi dostluğu yeniden tesis etmesi için dua ettim" ifadelerini kullandı. İsrail İstihbarat Bakanlığı da yaptığı açıklamada, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve İstihbarat Bakanı Gila Gemliel'in, Pehlevi ile görüştüğünü açıkladı. Görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı ancak açıklamada başka detay verilmedi.
https://sputniknews.com.tr/20230417/son-iran-sahinin-oglu-israili-ziyaret-edecek-1069789686.html
iran
israil
ağlama duvarı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/12/1069851579_0:0:1822:1366_1920x0_80_0_0_1ce4fd759fd25e18592b3448c09da137.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
iran, israil, ağlama duvarı
iran, israil, ağlama duvarı

Son İran Şahı'nın oğlu Pehlevi, Ağlama Duvarı'nı ziyaret etti

15:28 18.04.2023 (güncellendi: 15:29 18.04.2023)
© AAİran'ın son Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi
İran'ın son Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
© AA
Abone olTelegram
Son İran Şahı'nın oğlu sürgündeki Prens Rıza Pehlevi, Yahudi Soykırımı (Holokost) anma etkinlikleri kapsamında işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Burak (Ağlama) Duvarı'nı ziyaret etti.
Pehlevi, sosyal medya hesabından, Burak Duvarı'nda Yahudilik inancına ait takke 'kipa' taktığı fotoğrafı paylaştı.
Pehlevi, paylaşımında, "Pers İmparatoru Büyük Kiros, 2 bin 500 yıl önce Yahudileri kurtardı ve mabetlerini Kudüs'te yeniden inşa etmelerine yardım etti. Bugün derin bir huşu ile bu mabetten geriye kalan Ağlama Duvarı'nı ziyaret ettim. İran ve İsrail'in güzel halklarının tarihi dostluğu yeniden tesis etmesi için dua ettim" ifadelerini kullandı.
İsrail İstihbarat Bakanlığı da yaptığı açıklamada, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve İstihbarat Bakanı Gila Gemliel'in, Pehlevi ile görüştüğünü açıkladı.
Görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı ancak açıklamada başka detay verilmedi.
Rıza Pehlevi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2023
DÜNYA
Son İran şahının oğlu İsrail'i ziyaret edeceğini açıkladı
Dün, 13:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала