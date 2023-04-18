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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230418/saadet-partisi-genel-merkezine-kilicdaroglunun-posteri-asildi-1069861537.html
Saadet Partisi Genel Merkezi'ne Kılıçdaroğlu'nun posteri asıldı
Saadet Partisi Genel Merkezi'ne Kılıçdaroğlu'nun posteri asıldı
Saadet Partisi Genel Merkezi'ne Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun posterinin asıldığı belirtildi. 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T18:37+0300
2023-04-18T18:39+0300
kemal kılıçdaroğlu
2023 türkiye seçimleri
poster
saadet partisi
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Millet İttifakı'nda yer alan siyasi partilerden biri olan Saadet Partisi'nin Genel Merkez binasına CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun posteri asıldı. Parti binasına ait görüntüler sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. 6 Mart'ta Millet İttifakı olarak cumhurbaşkanı adaylarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu açıklamasını Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yapmıştı.
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kemal kılıçdaroğlu, poster, saadet partisi
kemal kılıçdaroğlu, poster, saadet partisi

Saadet Partisi Genel Merkezi'ne Kılıçdaroğlu'nun posteri asıldı

18:37 18.04.2023 (güncellendi: 18:39 18.04.2023)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Millet İttifakı Liderler Buluşmasında bir araya geldi
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Millet İttifakı Liderler Buluşmasında bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
© CHP/ALP EREN KAYA
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Saadet Partisi Genel Merkezi'ne Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun posterinin asıldığı belirtildi.
Millet İttifakı'nda yer alan siyasi partilerden biri olan Saadet Partisi'nin Genel Merkez binasına CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun posteri asıldı. Parti binasına ait görüntüler sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
6 Mart'ta Millet İttifakı olarak cumhurbaşkanı adaylarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu açıklamasını Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yapmıştı.
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