https://sputniknews.com.tr/20230418/saadet-partisi-genel-merkezine-kilicdaroglunun-posteri-asildi-1069861537.html
Saadet Partisi Genel Merkezi'ne Kılıçdaroğlu'nun posteri asıldı
Saadet Partisi Genel Merkezi'ne Kılıçdaroğlu'nun posteri asıldı
Saadet Partisi Genel Merkezi'ne Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun posterinin asıldığı belirtildi. 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T18:37+0300
2023-04-18T18:37+0300
2023-04-18T18:39+0300
kemal kılıçdaroğlu
2023 türkiye seçimleri
poster
saadet partisi
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Millet İttifakı'nda yer alan siyasi partilerden biri olan Saadet Partisi'nin Genel Merkez binasına CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun posteri asıldı. Parti binasına ait görüntüler sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. 6 Mart'ta Millet İttifakı olarak cumhurbaşkanı adaylarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu açıklamasını Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yapmıştı.
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kemal kılıçdaroğlu, poster, saadet partisi
kemal kılıçdaroğlu, poster, saadet partisi
Saadet Partisi Genel Merkezi'ne Kılıçdaroğlu'nun posteri asıldı
18:37 18.04.2023 (güncellendi: 18:39 18.04.2023) Abone ol
Saadet Partisi Genel Merkezi'ne Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun posterinin asıldığı belirtildi.
Millet İttifakı'nda yer alan siyasi partilerden biri olan Saadet Partisi'nin Genel Merkez binasına CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun posteri asıldı. Parti binasına ait görüntüler sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
6 Mart'ta Millet İttifakı olarak cumhurbaşkanı adaylarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu açıklamasını Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yapmıştı.