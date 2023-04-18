https://sputniknews.com.tr/20230418/saadet-partisi-genel-merkezine-kilicdaroglunun-posteri-asildi-1069861537.html

Saadet Partisi Genel Merkezi'ne Kılıçdaroğlu'nun posteri asıldı

Saadet Partisi Genel Merkezi'ne Kılıçdaroğlu'nun posteri asıldı

Saadet Partisi Genel Merkezi'ne Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun posterinin asıldığı belirtildi. 18.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-18T18:37+0300

2023-04-18T18:37+0300

2023-04-18T18:39+0300

kemal kılıçdaroğlu

2023 türkiye seçimleri

poster

saadet partisi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/06/1067891540_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_75170b8328bcab2dd43cd70928b1c936.jpg

Millet İttifakı'nda yer alan siyasi partilerden biri olan Saadet Partisi'nin Genel Merkez binasına CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun posteri asıldı. Parti binasına ait görüntüler sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. 6 Mart'ta Millet İttifakı olarak cumhurbaşkanı adaylarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu açıklamasını Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yapmıştı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kemal kılıçdaroğlu, poster, saadet partisi