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Rusya’da askeri nakliye uçağı ve özel uçak arasında tehlikeli yakınlaşma yaşandı
Rusya’da askeri nakliye uçağı ve özel uçak arasında tehlikeli yakınlaşma yaşandı
Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), Mart ayı sonunda Samara şehrinde hava trafik kontrol personelinin görevini yerine getirmemesi nedeniyle Rus... 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T21:49+0300
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Rosaviatsiya’dan RIA Novosti haber ajansına yapılan açıklamada, Mart sonunda Samara şehrinde Rus askeri nakliye uçağı İl-76 ve Belaruslu Bysky havayolu şirketine ait 8 kişilik tek motorlu RS-12 özel uçak arasında tehlikeli yakınlaşmanın yaşandığı ifade edildi. Yapılan soruşturma, hava trafik kontrol personelinin ihlallere yer verdiğini ortaya çıkardı.Aeronavigatsiya hava trafik kontrol şirketinin Samara Direktörü, yardımcısı, iki kıdemli hava trafik kontrol uzmanı ve doğrudan olaydan sorumlu tutulan bir çalışanın işine son verildi.Rosaviatsiya, hava sahası kullanıcılarının güvenliğini artırma talimatını verdi.
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rusya, rosaviatsiya, ria novosti, samara

Rusya’da askeri nakliye uçağı ve özel uçak arasında tehlikeli yakınlaşma yaşandı

21:49 18.04.2023 (güncellendi: 21:51 18.04.2023)
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinUçak-Simferopol Uluslararası Havalimanı, Kırım, Rusya
Uçak-Simferopol Uluslararası Havalimanı, Kırım, Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
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Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), Mart ayı sonunda Samara şehrinde hava trafik kontrol personelinin görevini yerine getirmemesi nedeniyle Rus askeri nakliye uçağı İl-76 ve tek motorlu RS-12 özel uçak arasında tehlikeli yakınlaşmanın yaşandığı belirtildi.
Rosaviatsiya’dan RIA Novosti haber ajansına yapılan açıklamada, Mart sonunda Samara şehrinde Rus askeri nakliye uçağı İl-76 ve Belaruslu Bysky havayolu şirketine ait 8 kişilik tek motorlu RS-12 özel uçak arasında tehlikeli yakınlaşmanın yaşandığı ifade edildi. Yapılan soruşturma, hava trafik kontrol personelinin ihlallere yer verdiğini ortaya çıkardı.
Aeronavigatsiya hava trafik kontrol şirketinin Samara Direktörü, yardımcısı, iki kıdemli hava trafik kontrol uzmanı ve doğrudan olaydan sorumlu tutulan bir çalışanın işine son verildi.
Rosaviatsiya, hava sahası kullanıcılarının güvenliğini artırma talimatını verdi.
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