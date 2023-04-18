https://sputniknews.com.tr/20230418/rusyada-askeri-nakliye-ucagi-ve-ozel-ucak-arasinda-tehlikeli-yakinlasma-yasandi-1069868755.html
Rusya’da askeri nakliye uçağı ve özel uçak arasında tehlikeli yakınlaşma yaşandı
Rusya’da askeri nakliye uçağı ve özel uçak arasında tehlikeli yakınlaşma yaşandı
Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), Mart ayı sonunda Samara şehrinde hava trafik kontrol personelinin görevini yerine getirmemesi nedeniyle Rus... 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T21:49+0300
2023-04-18T21:49+0300
2023-04-18T21:51+0300
dünya
rusya
rosaviatsiya
ria novosti
samara
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/07/14/1042489552_0:185:3073:1913_1920x0_80_0_0_c5a9461ec64c83879b526fc646e28ebd.jpg
Rosaviatsiya’dan RIA Novosti haber ajansına yapılan açıklamada, Mart sonunda Samara şehrinde Rus askeri nakliye uçağı İl-76 ve Belaruslu Bysky havayolu şirketine ait 8 kişilik tek motorlu RS-12 özel uçak arasında tehlikeli yakınlaşmanın yaşandığı ifade edildi. Yapılan soruşturma, hava trafik kontrol personelinin ihlallere yer verdiğini ortaya çıkardı.Aeronavigatsiya hava trafik kontrol şirketinin Samara Direktörü, yardımcısı, iki kıdemli hava trafik kontrol uzmanı ve doğrudan olaydan sorumlu tutulan bir çalışanın işine son verildi.Rosaviatsiya, hava sahası kullanıcılarının güvenliğini artırma talimatını verdi.
rusya
samara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/07/14/1042489552_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_0c8649f99d84247b2b2a4325ef0b1ffc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, rosaviatsiya, ria novosti, samara
rusya, rosaviatsiya, ria novosti, samara
Rusya’da askeri nakliye uçağı ve özel uçak arasında tehlikeli yakınlaşma yaşandı
21:49 18.04.2023 (güncellendi: 21:51 18.04.2023) Abone ol
Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), Mart ayı sonunda Samara şehrinde hava trafik kontrol personelinin görevini yerine getirmemesi nedeniyle Rus askeri nakliye uçağı İl-76 ve tek motorlu RS-12 özel uçak arasında tehlikeli yakınlaşmanın yaşandığı belirtildi.
Rosaviatsiya’dan RIA Novosti haber ajansına yapılan açıklamada, Mart sonunda Samara şehrinde Rus askeri nakliye uçağı İl-76 ve Belaruslu Bysky havayolu şirketine ait 8 kişilik tek motorlu RS-12 özel uçak arasında tehlikeli yakınlaşmanın yaşandığı ifade edildi. Yapılan soruşturma, hava trafik kontrol personelinin ihlallere yer verdiğini ortaya çıkardı.
Aeronavigatsiya hava trafik kontrol şirketinin Samara Direktörü, yardımcısı, iki kıdemli hava trafik kontrol uzmanı ve doğrudan olaydan sorumlu tutulan bir çalışanın işine son verildi.
Rosaviatsiya, hava sahası kullanıcılarının güvenliğini artırma talimatını verdi.