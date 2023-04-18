https://sputniknews.com.tr/20230418/rusya-ukrayna-tahil-anlasmasindaki-ihlallerine-son-verince-gemilerin-denetimi-yeniden-basladi---1069852000.html

Rusya: Ukrayna tahıl anlaşmasındaki ihlallerine son verince gemilerin denetimi yeniden başladı

Rusya: Ukrayna tahıl anlaşmasındaki ihlallerine son verince gemilerin denetimi yeniden başladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Teşkilatlar Dairesi Direktörü Pyotr İliçyev, Ukrayna'nın ihlallerine son vermesi sonrası tahıl anlaşması kapsamında... 18.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-18T15:37+0300

2023-04-18T15:37+0300

2023-04-18T15:37+0300

ukrayna krizi

rusya

tarım

gemi

denetim

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Sputnik'e demeç veren İliçyev, tahıl anlaşması kapsamında sekteye uğrayan gemi denetiminin nasıl yeniden başladığını anlattı. İliçyev, "Ukraynalılar kuralları ve prosedürleri kendileri ihlal etti. Biz, kurallara yazıldığı gibi uyulması konusunda ısrar ettik. Ancak Ukraynalılar bu işin saygısızca yürümeyeceğini anlayınca, şimdi yeniden (uymaya) başladılar" dedi. Gemilerdeki denetimlerin sadece bir gün yapılmadığını anlatan İliçyev, şu anda denetimlerin prosedür standartlarında yazıldığı gibi yapıldığının altını çizdi. Bazen günde 5 geminin, bazen daha fazla veya daha az gemi olduğunu kaydeden Rus diplomat, bunun hava koşullarına ve mürettebatların kurallara nasıl uyduğuna bağlı olduğunu belirtti. BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephen Dujarric, Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin 12 Nisan'da gemileri denetleyemediğini duyurmuştu. Rusya Dışişleri Bakanlığı, gemilerin denetim ve kayıt işlemlerinin Ukrayna ve BM'nin eylemleri nedeniyle aksadığını vurgulamıştı. Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM arasında imzalanmıştı. Anlaşma, ilk olarak Kasım 2022'de 4 ay uzatılmış, son olarak da 14 Mart tarihinde varılan mutabakatla 18 Mayıs 2023'e kadar 60 gün daha uzatılmıştı. Rusya lideri Putin, 19 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere uzatılan tahıl anlaşmasının 60 günlük süresi dolduktan sonra yeniden uzatma konusunda mutabakat olmaması halinde Afrika ülkelerine ücretsiz tahıl göndereceklerinin sözünü vermişti. Putin, Ukrayna'dan ihraç edilen tahıl ürünlerinin yüzde 45'inin Avrupa ülkelerine, sadece yüzde 3'ünün Afrika ülkelerine sevk edildiğini de vurgulamıştı.

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