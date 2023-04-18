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Rossiya havayolu şirketi, Türkiye'deki yer hizmetleri operatörünü değiştirdi
Rossiya havayolu şirketi, Türkiye'deki yer hizmetleri operatörünü değiştirdi
Aeroflot Grubu çatısında faaliyet gösteren Rus havayolu şirketi Rossiya’nın Türkiye'deki yer hizmetleri operatörünü değiştirdiği öğrenildi. 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T19:54+0300
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dünya
aeroflot
rus aeroflot havayolları
rusya
rossiya
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Rossiya Havayolları Ticari Faaliyetler ve Dış İlişkiler Departmanı Müdür Yardımcısı Aleksey Tabakov, TransRussia fuarında düzenlenen oturumlardan birinde yaptığı açıklamada şirketin Türkiye'deki yer hizmetleri operatörünü değiştirdiğini söyledi.Tabakov, “Havaş, Rus şirketlerine yönelik yaptırımları destekledi ve çeşitli nedenlerle onlara hizmet etmeyi reddetti. Biz de hizmet aldığımız şirketi değiştirdik” açıklamasında bulundu.Rus yetkili, gazetecilerle sohbeti sırasında Türkiye’de yer hizmetleri sağlayan şirket değişiminin mart ayında yapıldığını söyledi, ancak yeni şirketin adını vermedi.Rus Kommersant gazetesi, geçen ay AirportHaber'in Türkçe baskısına atıfta bulunarak, Türk makamlarının ‘Rusya ve Belarus’tan ABD yapımı uçakların yakıt ikmalini ve bakımını yasaklama’ kararı aldıklarını yazmıştı. Makalede, yüzde 25'in üzerinde ABD bileşenleri içeren özel, kargo, ticari ve charter uçaklar için yakıt ikmali ve diğer hizmetlerin yasaklandığı ifade edilmişti.Rusya Ulaştırma Bakanlığı ise Türk tarafı ile Rus uçakların yakıt lojistiğinin sağlanması konusunda görüşüldüğünü, ancak ülkedeki havalimanlarında yer hizmetleri ile ilgili sorun olmadığını, uçak seferlerinin düzenli olarak devam ettiğini açıklamıştı.
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aeroflot, rus aeroflot havayolları, rusya, rossiya
aeroflot, rus aeroflot havayolları, rusya, rossiya

Rossiya havayolu şirketi, Türkiye'deki yer hizmetleri operatörünü değiştirdi

19:54 18.04.2023 (güncellendi: 19:55 18.04.2023)
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Multimedya arşivine gidinRossiya Havayolları'na ait bir Tu-214PU uçağı
Rossiya Havayolları'na ait bir Tu-214PU uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Aeroflot Grubu çatısında faaliyet gösteren Rus havayolu şirketi Rossiya’nın Türkiye'deki yer hizmetleri operatörünü değiştirdiği öğrenildi.
Rossiya Havayolları Ticari Faaliyetler ve Dış İlişkiler Departmanı Müdür Yardımcısı Aleksey Tabakov, TransRussia fuarında düzenlenen oturumlardan birinde yaptığı açıklamada şirketin Türkiye'deki yer hizmetleri operatörünü değiştirdiğini söyledi.
Tabakov, “Havaş, Rus şirketlerine yönelik yaptırımları destekledi ve çeşitli nedenlerle onlara hizmet etmeyi reddetti. Biz de hizmet aldığımız şirketi değiştirdik” açıklamasında bulundu.
Rus yetkili, gazetecilerle sohbeti sırasında Türkiye’de yer hizmetleri sağlayan şirket değişiminin mart ayında yapıldığını söyledi, ancak yeni şirketin adını vermedi.
Rus Kommersant gazetesi, geçen ay AirportHaber'in Türkçe baskısına atıfta bulunarak, Türk makamlarının ‘Rusya ve Belarus’tan ABD yapımı uçakların yakıt ikmalini ve bakımını yasaklama’ kararı aldıklarını yazmıştı. Makalede, yüzde 25'in üzerinde ABD bileşenleri içeren özel, kargo, ticari ve charter uçaklar için yakıt ikmali ve diğer hizmetlerin yasaklandığı ifade edilmişti.
Rusya Ulaştırma Bakanlığı ise Türk tarafı ile Rus uçakların yakıt lojistiğinin sağlanması konusunda görüşüldüğünü, ancak ülkedeki havalimanlarında yer hizmetleri ile ilgili sorun olmadığını, uçak seferlerinin düzenli olarak devam ettiğini açıklamıştı.
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