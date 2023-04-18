https://sputniknews.com.tr/20230418/rabia-nazin-babasi-muge-anlinin-elinde-kayitlar-var-bunlari-teslim-etsin-1069870660.html

Rabia Naz'ın babası: Müge Anlı'nın elinde kayıtlar var bunları teslim etsin

Rabia Naz'ın babası: Müge Anlı'nın elinde kayıtlar var bunları teslim etsin

2018 yılında hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan televizyon programcısı Müge Anlı’nın Rabia Naz’ı kimin öldürdüğünü bildiğini... 18.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-18T22:36+0300

2023-04-18T22:36+0300

2023-04-18T22:36+0300

müge anlı

türkiye

rabia naz vatan

ölüm

şaban vatan

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Kızı Rabia Naz'ın ölümünün aydınlatılmadığını belirten Şaban Vatan, Müge Anlı’nın ekibinin kendisine ulaştığını ifade etti.Cumhuriyet TV'ye açıklamalarda bulunan Vatan, “Müge Anlı’nın ekibinden Nihal hanım benimle iletişime geçmişti. Otopsi raporu gibi bazı belgeleri yollamamı istediler. Yine Müge Anlı’nın ekibindeki uzmanlar bu belgeleri inceledi ve Rabia Naz’a araba çarptığını tespit ettiklerini, Eynesil’e geleceklerini söylediler. Gelen ekip röportajlar ve görüşmeler yaparak delil topladı. Olayın yapılan görüşmeler sonunda çözüldüğünü, iki gün daha kalacaklarını söylediler. Yemek yemek üzere oturduğumuz restoranda topladıkları kayıtları aktarıyorlardı. O sırada telefon geldi ve ekibin tavrı değişti. Hızlıca toparlanıp gittiler. Sonra Müge Anlı’nın o zamanki yardımcısı beni arayarak ‘Bu dosya intihar dosyasıymış’ dedi. O zaman hala şüpheli ölümdü, ‘Bunu size kim söyledi bu bilgiyi nasıl aldınız’ dedim ve yanıt alamadım. Bana ‘Nihal hanımla bir daha görüşmeyeceksiniz’ dedi, sonradan öğrendim ki o gün Nihal hanımı işten çıkarmışlar” dedi.Vatan, Eynesil’e giden Müge Anlı ekibinin cinayete ilişkin pek çok görüşme ve röportaj yaptığını bunun sonucunda da olayı çözdüklerini ancak gelen telefonun ardından ilçeyi terk ettiklerini ifade ederek Müge Anlı’ya topladığı delil ve kayıtları savcılığa sunması yönünde çağrıda bulundu. Şaban Vatan, “Müge Anlı, cinayetin itirafı olan röportaj kaydı olmasına rağmen çocuğumuzun üzerine iftira attı, bu kayıtları savcılığa teslim etmiyor. Artık kimseye güvenmiyoruz. Bu soruşturmanın bu noktaya gelmesinin nedeni ilgili savcılık makamlarının talimat almış olmasıdır ve bu olayın üstünü örtmesidir. İki avukatımız vardı sonrasında avukatlarımız değişti çünkü avukatlarımızın da bu örtbasın içinde olduğunu öğrendik. Yeni yola başka avukatlarla devam ettik” şeklinde konuştu.

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müge anlı, rabia naz vatan, ölüm, şaban vatan