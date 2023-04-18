https://sputniknews.com.tr/20230418/polonya-rusya-sinirina-elektronik-bariyer-insa-etmeye-basladi-1069868962.html

Polonya, Rusya sınırına elektronik bariyer inşa etmeye başladı

Polonya, Rusya sınırına elektronik bariyer inşa etmeye başladı

Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, Rusya'ya bağlı Kaliningrad Bölgesi'yle olan sınıra 199 kilometre uzunluğunda elektronik bariyer inşasına başlandığını... 18.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-18T21:53+0300

2023-04-18T21:53+0300

2023-04-18T21:53+0300

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Kaminski, "Rusya sınırında ne olup bittiğini takip edeceğiz. Elektronik bariyer Belarus sınırında olduğu gibi son derece modern olacak. Ülkemizin doğu sınırı, doğudaki komşularımızla krizden kaynaklı her türlü yasa dışı faaliyete karşı mükemmel şekilde hazır olacak" dedi.Kaminski, sınırın Avrupa Birliği'nin en güvenli sınırı olacağını belirtti.2.5 metre yüksekliğinde, 3 metre genişliğinde, 199 kilometre uzunluğunda olacak elektronik bariyerin Eylül 2023'te tamamlanması öngörülüyor.12 işlevsel bölümden oluşacak, 2 bin kamera direği, 3 bin kamera ve 700 kilometre enerji, iletim ve algılama kablonun kullanılacağı elektronik bariyer sistemi, Polonya'ya 373 milyon zlotiye (yaklaşık 80 milyon euro) mal olacak. Sistem, arazi ve hava koşullarından bağımsız olarak sürekli bir şekilde bilgi aktaracak.Polonya, Kasım 2022'de Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden Kaliningrad'a uçak seferlerinin başlaması nedeniyle düzensiz göçmen akını olacağı endişesiyle Kaliningrad sınırına geçici olarak 2.5 metre yüksekliğinde, 3 metre genişliğinde, 3 sıra jiletli telden oluşan tel örgü inşa etme kararı almıştı.Polonya yönetimi ayrıca geçtiğimiz yıl Belarus'tan Polonya'ya düzensiz göçmen geçişinin artması nedeniyle sınıra 186 kilometrelik çelik duvar örmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20230417/ruslarin-polonya-hava-sahasinda-ucmasi-varsovayi-rahatsiz-etti-1069793251.html

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