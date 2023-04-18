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Paşinyan: Umarım yakında Ermenistan-Türkiye sınırı açılır
Paşinyan: Umarım yakında Ermenistan-Türkiye sınırı açılır
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan-Türkiye sınırının yakında açılmasını umduğunu söyleyerek, "Ermenistan ile Türkiye arasında normal ilişkiler... 18.04.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
türkiye
ermenistan
deprem
kahramanmaraş
sınır
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, parlamentoda hükümetin 2022 eylem planına ilişkin raporu sunarken, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.“Ermenistan ile Türkiye arasında normal ilişkiler kurmak için büyük bir fırsat var” diyen Paşinyan Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli iki depremi hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:Paşinyan, "Türkiye hükümeti ve kamuoyu da Ermenistan'ın eylemlerini bu şekilde algılayıp kabul etti. Türkiye de bizim samimiyetimize inanmasaydı Margara Köprüsü'nü mallarımıza açmazdı" diye konuştu.Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın ziyareti sırasında Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın önünde onlarca Ermenistan bayrağının dalgalandığını ifade ederek, bu olayın törensel olmadığını, umutsuzluğun hüküm sürdüğü yerde umudun doğabileceğinin ifadesi olduğunu vurguladı:
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türkiye, ermenistan, deprem, kahramanmaraş, sınır

Paşinyan: Umarım yakında Ermenistan-Türkiye sınırı açılır

19:42 18.04.2023 (güncellendi: 19:45 18.04.2023)
© Sputnik / Асатур Есаянц / Multimedya arşivine gidinNikol Paşinyan
Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan-Türkiye sınırının yakında açılmasını umduğunu söyleyerek, "Ermenistan ile Türkiye arasında normal ilişkiler kurmak için büyük bir fırsat var” dedi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, parlamentoda hükümetin 2022 eylem planına ilişkin raporu sunarken, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ermenistan ile Türkiye arasında normal ilişkiler kurmak için büyük bir fırsat var” diyen Paşinyan Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli iki depremi hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

Biz, Türkiye'de meydana gelen yıkıcı depreme, insani ve komşuluk değerlerine dayalı bir mantıkla yanıt vermeye karar verdikten sonra, diplomatik ve siyaset dışı faktörler -insani değerler- sayesinde bu fırsat arttı.

Paşinyan, "Türkiye hükümeti ve kamuoyu da Ermenistan'ın eylemlerini bu şekilde algılayıp kabul etti. Türkiye de bizim samimiyetimize inanmasaydı Margara Köprüsü'nü mallarımıza açmazdı" diye konuştu.
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın ziyareti sırasında Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın önünde onlarca Ermenistan bayrağının dalgalandığını ifade ederek, bu olayın törensel olmadığını, umutsuzluğun hüküm sürdüğü yerde umudun doğabileceğinin ifadesi olduğunu vurguladı:
Ermenistan ve Türkiye bayrakları, ilişkilerimiz ve yıkıcı depremin getirdiği yıkım üzerine dalgalandı. Umarım yakın gelecekte Ermenistan-Türkiye sınırı gerçekten açılır ve normal komşuluk ilişkilerinin gelişmesi için zemin oluşturulur. Bu bağlamda, üçüncü ülke vatandaşları ve diplomatik pasaport sahiplerinin (Ermenistan-Türkiye) sınır geçişine ilişkin anlaşmanın önümüzdeki aylarda hayata geçirilmesi son derece önemlidir.
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