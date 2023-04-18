https://sputniknews.com.tr/20230418/pasinyan-umarim-yakinda-ermenistan-turkiye-siniri-acilir-1069862901.html

Paşinyan: Umarım yakında Ermenistan-Türkiye sınırı açılır

Paşinyan: Umarım yakında Ermenistan-Türkiye sınırı açılır

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan-Türkiye sınırının yakında açılmasını umduğunu söyleyerek, "Ermenistan ile Türkiye arasında normal ilişkiler... 18.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-18T19:42+0300

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türkiye

türkiye

ermenistan

deprem

kahramanmaraş

sınır

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, parlamentoda hükümetin 2022 eylem planına ilişkin raporu sunarken, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.“Ermenistan ile Türkiye arasında normal ilişkiler kurmak için büyük bir fırsat var” diyen Paşinyan Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli iki depremi hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:Paşinyan, "Türkiye hükümeti ve kamuoyu da Ermenistan'ın eylemlerini bu şekilde algılayıp kabul etti. Türkiye de bizim samimiyetimize inanmasaydı Margara Köprüsü'nü mallarımıza açmazdı" diye konuştu.Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın ziyareti sırasında Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın önünde onlarca Ermenistan bayrağının dalgalandığını ifade ederek, bu olayın törensel olmadığını, umutsuzluğun hüküm sürdüğü yerde umudun doğabileceğinin ifadesi olduğunu vurguladı:

türkiye

ermenistan

kahramanmaraş

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türkiye, ermenistan, deprem, kahramanmaraş, sınır