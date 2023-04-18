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Özel hastaneye 'kamu zararı' operasyonunda 2 tutuklama
Özel hastaneye 'kamu zararı' operasyonunda 2 tutuklama
İzmir'in Menemen ilçesindeki özel bir hastanede yapılmamış tedavi ve işlemleri yapılmış gibi göstererek kamu zararına neden oldukları iddiasıyla gözaltına... 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T01:02+0300
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kamu
zarar
özel hastane
türkiye
tutuklama
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Menemen'de özel bir hastanenin sahibi, çalışanları ve doktorların da bulunduğu 14 kişi, yapılmamış tedavi ve işlemleri yapılmış gibi göstererek kamu zararına neden oldukları suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından 3 şüpheli serbest bırakıldı, 11'i adliyeye sevk edildi.Şüphelilerden 2'si hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartı kapsamında 'konutu terk etmeme', 7'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, ilçedeki bir özel hastanenin sahibi, 4 çalışanı ile hastanede görev yapmış 9 doktor hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'örgüt faaliyetleri çerçevesinde resmi belgede sahtecilik', 'nitelikli dolandırıcılık', '213 Sayılı Vergi Usul Kanununa Muhalefet' ve '3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa Muhalefet' suçlamasıyla yakalama kararı çıkarılmıştı.İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir, İstanbul, Manisa ve Şırnak'taki adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda 14 şüpheliyi gözaltına almıştı.Şüphelilerin, yapılmamış tedavi ve operasyonları yapılmış gibi gösterdikleri, yurt dışındaki doktorları hastanede çalışıyormuş gibi göstererek kaşelerini kullandıkları ve çeşitli yöntemlerle fatura düzenleyerek kamuyu toplam 147 milyon lira zarara uğrattıkları öne sürülmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20230414/ozel-hastanede-tedavi-yapilmis-gibi-gostererek-kamu-zararina-neden-olanlara-gozalti-1069671578.html
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kamu, zarar, özel hastane, tutuklama
kamu, zarar, özel hastane, tutuklama

Özel hastaneye 'kamu zararı' operasyonunda 2 tutuklama

01:02 18.04.2023 (güncellendi: 01:03 18.04.2023)
© İHA / ALİ İHSAN ÇİFTÇİÖzel hastaneye 'kamu zararı' operasyonunda 2 tutuklama
Özel hastaneye 'kamu zararı' operasyonunda 2 tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
© İHA / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ
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İzmir'in Menemen ilçesindeki özel bir hastanede yapılmamış tedavi ve işlemleri yapılmış gibi göstererek kamu zararına neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartı kapsamında 'konutu terk etmeme', 7'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Menemen'de özel bir hastanenin sahibi, çalışanları ve doktorların da bulunduğu 14 kişi, yapılmamış tedavi ve işlemleri yapılmış gibi göstererek kamu zararına neden oldukları suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından 3 şüpheli serbest bırakıldı, 11'i adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartı kapsamında 'konutu terk etmeme', 7'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, ilçedeki bir özel hastanenin sahibi, 4 çalışanı ile hastanede görev yapmış 9 doktor hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'örgüt faaliyetleri çerçevesinde resmi belgede sahtecilik', 'nitelikli dolandırıcılık', '213 Sayılı Vergi Usul Kanununa Muhalefet' ve '3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa Muhalefet' suçlamasıyla yakalama kararı çıkarılmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir, İstanbul, Manisa ve Şırnak'taki adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda 14 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Şüphelilerin, yapılmamış tedavi ve operasyonları yapılmış gibi gösterdikleri, yurt dışındaki doktorları hastanede çalışıyormuş gibi göstererek kaşelerini kullandıkları ve çeşitli yöntemlerle fatura düzenleyerek kamuyu toplam 147 milyon lira zarara uğrattıkları öne sürülmüştü.
Bolu- Hastane- Acil - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2023
TÜRKİYE
Özel hastanede, tedavi yapılmış gibi göstererek kamu zararına neden olanlara gözaltı
14 Nisan, 13:09
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