Okan Karacan, 'Can güvenliğim yok' diyen eski eşi Zeynep Kadıoğlu'nu tehdit etti

"Eski eşim Okan Karacan tarafından tehdit edilmekteyim. Eski eşim daha önce 29.03.2023 tarihinde çalıştığım iş yerime gelerek uzaklaştırma kararını ihlal etmiş ve son olarak 15.04.2023 tarihinde oturduğum evime gelerek annem Emine Kadıoğlu'nu ve ablam Zerrin Kadıoğlu'nu darp ederek hastanelik etmiştir. Eski eşime karşı mahkeme tarafından verilmiş olan uzaklaştırma kararım olmasına ve Okan Karacan isimli hesabından ve özel numaralardan arayarak sürekli biçimde beni ve ailemi yoğun biçimde tehdit edip hakaretler etmesine rağmen eski eşim gözaltından serbest bırakılmıştır. Ben ve ailem kendisi hakkında şikayetçi olduk. Can güvenliğimiz tehlike altında. Eski eşim Okan Karacan tarafından bütün kamuoyu önünde açıkça tehdit edilmekte olduğumu duyuyorum."