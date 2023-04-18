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Okan Karacan, 'Can güvenliğim yok' diyen eski eşi Zeynep Kadıoğlu'nu tehdit etti
Okan Karacan, 'Can güvenliğim yok' diyen eski eşi Zeynep Kadıoğlu'nu tehdit etti
TV sunucusu Okan Karacan, can güvenliğinin olmadığını söyleyerek yardım çağrısında bulunan Zeynep Kadıoğlu'nu tehdit etti. 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T12:51+0300
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yaşam
okan karacan
darp
gözaltı
tehdit
zeynep kadıoğlu
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Geçtiğimiz gün eski eşi Zeynep Kadıoğlu'nun kız kardeşini darp ettiği için gözaltına alınan, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan televizyon sunucusu Okan Karacan, sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla Zeynep Kadıoğlu'nu tehdit etti.Zeynep Kadıoğlu, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaparak yardım çağrısında bulundu. Can güvenliğinin olmadığını söyleyen Kadıoğlu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:Adliye çıkışı sosyal medya hesabından peş peşe videolar paylaşan Okan Karacan ise Zeynep Kadıoğlu'nu tehdit etti. Karacan, çektiği videoda, "Geliyorum Zeynep Karacan, kapıya çık. Çocukları alacağım çatır çatır. Sen o şirketin ortağı değilsin. Alacaklarımı vereceksin. Bugün sinemaya 1 milyon kişi gelse 36 milyon para yapar. O parayı sana bırakmayacağım. Babanı mezardan kaldıracağım. O kızlar sana emanetmiş, Allah belanızı versin" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230418/esinin-sevgilisine-ve-2-aylik-bebegine-asitle-saldirdi-1069832768.html
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okan karacan, darp, gözaltı, eş, tehdit, zeynep kadıoğlu
okan karacan, darp, gözaltı, eş, tehdit, zeynep kadıoğlu

Okan Karacan, 'Can güvenliğim yok' diyen eski eşi Zeynep Kadıoğlu'nu tehdit etti

12:51 18.04.2023
© İHATV sunucusu Okan Karacan, can güvenliğinin olmadığını söyleyerek yardım çağrısında bulunan Zeynep Kadıoğlu'nu tehdit etti.
TV sunucusu Okan Karacan, can güvenliğinin olmadığını söyleyerek yardım çağrısında bulunan Zeynep Kadıoğlu'nu tehdit etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
© İHA
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TV sunucusu Okan Karacan, can güvenliğinin olmadığını söyleyerek yardım çağrısında bulunan Zeynep Kadıoğlu'nu tehdit etti.
Geçtiğimiz gün eski eşi Zeynep Kadıoğlu'nun kız kardeşini darp ettiği için gözaltına alınan, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan televizyon sunucusu Okan Karacan, sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla Zeynep Kadıoğlu'nu tehdit etti.
Zeynep Kadıoğlu, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaparak yardım çağrısında bulundu. Can güvenliğinin olmadığını söyleyen Kadıoğlu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Eski eşim Okan Karacan tarafından tehdit edilmekteyim. Eski eşim daha önce 29.03.2023 tarihinde çalıştığım iş yerime gelerek uzaklaştırma kararını ihlal etmiş ve son olarak 15.04.2023 tarihinde oturduğum evime gelerek annem Emine Kadıoğlu'nu ve ablam Zerrin Kadıoğlu'nu darp ederek hastanelik etmiştir. Eski eşime karşı mahkeme tarafından verilmiş olan uzaklaştırma kararım olmasına ve Okan Karacan isimli hesabından ve özel numaralardan arayarak sürekli biçimde beni ve ailemi yoğun biçimde tehdit edip hakaretler etmesine rağmen eski eşim gözaltından serbest bırakılmıştır. Ben ve ailem kendisi hakkında şikayetçi olduk. Can güvenliğimiz tehlike altında. Eski eşim Okan Karacan tarafından bütün kamuoyu önünde açıkça tehdit edilmekte olduğumu duyuyorum."
Adliye çıkışı sosyal medya hesabından peş peşe videolar paylaşan Okan Karacan ise Zeynep Kadıoğlu'nu tehdit etti. Karacan, çektiği videoda, "Geliyorum Zeynep Karacan, kapıya çık. Çocukları alacağım çatır çatır. Sen o şirketin ortağı değilsin. Alacaklarımı vereceksin. Bugün sinemaya 1 milyon kişi gelse 36 milyon para yapar. O parayı sana bırakmayacağım. Babanı mezardan kaldıracağım. O kızlar sana emanetmiş, Allah belanızı versin" dedi.
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