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Nenad Bjelica, Trabzonspor için İstanbul'a geldi
Nenad Bjelica, Trabzonspor için İstanbul'a geldi
Trabzonspor'un gündeminde yer alan Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, İstanbul'a geldi. 18.04.2023, Sputnik Türkiye
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Gece saatlerinde Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'den İstanbul Havalimanı'na inen uçaktaki Bjelica'ya yardımcıları da eşlik etti.Daha sonra özel bir araçla konaklayacağı otele giden Bjelica'nın sabah saatlerinde Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'la görüşmesi bekleniyor.
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trabzonspor, nenad bjelica
trabzonspor, nenad bjelica

Nenad Bjelica, Trabzonspor için İstanbul'a geldi

03:51 18.04.2023
© AANenad Bjelica
Nenad Bjelica - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
© AA
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Trabzonspor'un gündeminde yer alan Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, İstanbul'a geldi.
Gece saatlerinde Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'den İstanbul Havalimanı'na inen uçaktaki Bjelica'ya yardımcıları da eşlik etti.
Daha sonra özel bir araçla konaklayacağı otele giden Bjelica'nın sabah saatlerinde Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'la görüşmesi bekleniyor.
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