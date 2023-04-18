https://sputniknews.com.tr/20230418/meteorolojiden-canakkale-edirne-ve-kirklareli-icin-kuvvetli-yagis-uyarisi-sel-riski-var-1069824424.html

Meteoroloji'den Çanakkale, Edirne ve Kırklareli için kuvvetli yağış uyarısı: 'Sel riski var'

Meteoroloji'den Çanakkale, Edirne ve Kırklareli için kuvvetli yağış uyarısı: 'Sel riski var'

Meteoroloji, 18 Nisan 2023 Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Başta Edirne, Çanakkale ve Kırklareli olmak üzere çok sayıda il için kuvvetli... 18.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-18T06:54+0300

2023-04-18T06:54+0300

2023-04-18T06:54+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerde güney yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinden sonra Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.MarmaraParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.EDİRNE 10°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.İSTANBUL 11°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ 9°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.KOCAELİ 12°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEgeParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, İç Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR 6°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ 11°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR 13°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yarın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMANİSA 13°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, yarın yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıAkdenizParçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.ADANA 15°C, 32°CParçalı ve az bulutluANTALYA 15°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 15°C, 29°CParçalı ve az bulutluK.MARAŞ 14°C, 26°CParçalı bulutluİç AnadoluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.ANKARA 10°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR 8°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA 9°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıYOZGAT 7°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıBatı KaradenizParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 6°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE 11°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU 8°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 13°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıOrta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 12°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN 10°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 13°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT 12°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDoğu AnadoluParçalı ve ok bulutlu, yarın kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 4°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıIĞDIR 7°C, 20°CParçalı ve çok bulutluKARS 1°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 10°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGüneydoğu AnadoluParçalı bulutlu, zamanla kuzeyi çok bulutlu yarın öğleden sonra kuzey kesimleri başta olmak üzere Diyarbakır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 9°C, 24°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu yarın öğleden sonra kuzey kesimleri başta olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP 11°C, 24°CParçalı bulutluSİİRT 12°C, 25°CParçalı bulutluŞANLIURFA 16°C, 28°CParçalı bulutlu

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu, sel, sel felaketi, kuvvetli yağış