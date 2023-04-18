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https://sputniknews.com.tr/20230418/medvedev-g7nin-rusyadan-nukleer-savasin-kabul-edilemezligini-teyit-etme-talebi-ikiyuzluluk-1069864832.html
Medvedev: G7'nin Rusya'dan nükleer savaşın kabul edilemezliğini teyit etme talebi ikiyüzlülük
Medvedev: G7'nin Rusya'dan nükleer savaşın kabul edilemezliğini teyit etme talebi ikiyüzlülük
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, G7'nin Rusya'dan nükleer savaşın kabul edilemezliğini teyit etme talebini ikiyüzlülük olarak nitelendirdi. 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T20:17+0300
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dünya
dmitriy medvedev
abd
japonya
nükleer
nükleer silah
hiroşima
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, G7 dışişleri bakanlarının Rusya'ya nükleer savaşın kabul edilemezliğini teyit etme çağrısını eleştirerek, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'i Washington'un Hiroşima ve Nagazaki'nin bombalanmasındaki suçları karşısında sessiz kaldığı için kınadı.G7 ülkeleri dışişleri bakanlarının Japonya’daki toplantıda Rusya'ya nükleer savaşın kabul edilemezliğini teyit etme çağrısına tepki gösteren Medvedev, “Japon yetkililer, Amerikalılar tarafından Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombaları sonucunda ölen yurttaşlarının mezarlarına tükürüyorlar” ifadesini kullandı.Medvedev, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in bir süre önce gazetecilere demecinde, Japon şehirlerinin bombalanmasını ‘insani ıstırabın tarif edilemez kanıtı’ olarak nitelendirdiğini, ancak Hiroşima ve Nagazaki'nin ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından bombalandığından bahsetmediğini kaydetti.ABD yetkililerini ‘yalancı yaratıklar’ olarak adlandıran Medvedev, “Nükleer silah kullanıyorlar ama pişmanlık duymuyorlar. İkiyüzlü davranıyorlar ve hem kendilerine hem de başkalarına yalan söylüyorlar, bununla birlikte ülkemizin Ukrayna'ya ilişkin ‘yanlış bilgi’ yaydığını söylüyorlar. Rusya'nın nükleer silahlarla ilgili bazı garantiler vermesini istiyorlar, ancak esasen ülkemiz ile NATO arasında gelecekte bir nükleer çatışmaya işaret ediyorlar” değerlendirmesinde bulundu.
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dmitriy medvedev, abd, japonya, nükleer, nükleer silah, hiroşima
dmitriy medvedev, abd, japonya, nükleer, nükleer silah, hiroşima

Medvedev: G7'nin Rusya'dan nükleer savaşın kabul edilemezliğini teyit etme talebi ikiyüzlülük

20:17 18.04.2023
© SputnikDmitriy Medvedev
Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
© Sputnik
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, G7'nin Rusya'dan nükleer savaşın kabul edilemezliğini teyit etme talebini ikiyüzlülük olarak nitelendirdi.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, G7 dışişleri bakanlarının Rusya'ya nükleer savaşın kabul edilemezliğini teyit etme çağrısını eleştirerek, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'i Washington'un Hiroşima ve Nagazaki'nin bombalanmasındaki suçları karşısında sessiz kaldığı için kınadı.
G7 ülkeleri dışişleri bakanlarının Japonya’daki toplantıda Rusya'ya nükleer savaşın kabul edilemezliğini teyit etme çağrısına tepki gösteren Medvedev, “Japon yetkililer, Amerikalılar tarafından Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombaları sonucunda ölen yurttaşlarının mezarlarına tükürüyorlar” ifadesini kullandı.
Medvedev, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in bir süre önce gazetecilere demecinde, Japon şehirlerinin bombalanmasını ‘insani ıstırabın tarif edilemez kanıtı’ olarak nitelendirdiğini, ancak Hiroşima ve Nagazaki'nin ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından bombalandığından bahsetmediğini kaydetti.
ABD yetkililerini ‘yalancı yaratıklar’ olarak adlandıran Medvedev, “Nükleer silah kullanıyorlar ama pişmanlık duymuyorlar. İkiyüzlü davranıyorlar ve hem kendilerine hem de başkalarına yalan söylüyorlar, bununla birlikte ülkemizin Ukrayna'ya ilişkin ‘yanlış bilgi’ yaydığını söylüyorlar. Rusya'nın nükleer silahlarla ilgili bazı garantiler vermesini istiyorlar, ancak esasen ülkemiz ile NATO arasında gelecekte bir nükleer çatışmaya işaret ediyorlar” değerlendirmesinde bulundu.
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