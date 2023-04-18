https://sputniknews.com.tr/20230418/kosova-pasaportu-sahipleri-abye-vizesiz-girebilecek-1069852199.html
Kosova pasaportu sahipleri AB'ye vizesiz girebilecek
Kosova pasaportu sahipleri AB'ye vizesiz girebilecek
Avrupa Parlamentosu'nda yapılan toplantıda, Kosova pasaportu sahiplerinin Avrupa Birliği (AB) ülkelerine vizesiz seyahat edebilmelerine karar verildi. 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T15:49+0300
2023-04-18T15:49+0300
2023-04-18T15:49+0300
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Kosovalıların uzun yıllardır beklediği Avrupa Birliği (AB) ülkelerine vizesiz girme talebine Avrupa Parlamentosu'ndan (AP) yanıt geldi. AP'de bugün yerel saatle 12.00'de yapılan toplantı kapsamında, Kosova pasaportu olan kişilere AB ülkeleri için vize serbestisi verildi. Oylamanın ardından AP'den yapılan yazılı açıklamada, "Kosova vatandaşlarının 180 günlük süre içinden 90 güne kadar vize talep etmeden AB ülkelerine, AB vatandaşlarının da Kosova'ya gitmelerine izin verilecek" ifadeleri kullanıldı. Karar resmi gazetede yayınlamasının ardından yürürlüğe girecek. Kosova'nın da AB'nin vizesiz seyahat bölgesi Schengen'e alınmasıyla Batı Balkanlar'ın tamamı vize muafiyeti kapsamına girdi. Kosova, 15 Aralık 2022'de AB'ye üyelik başvurusunda bulunmuştu.
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kosova, ab, vize, schengen
kosova, ab, vize, schengen
Kosova pasaportu sahipleri AB'ye vizesiz girebilecek
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Avrupa Parlamentosu'nda yapılan toplantıda, Kosova pasaportu sahiplerinin Avrupa Birliği (AB) ülkelerine vizesiz seyahat edebilmelerine karar verildi.
Kosovalıların uzun yıllardır beklediği Avrupa Birliği (AB) ülkelerine vizesiz girme talebine Avrupa Parlamentosu'ndan (AP) yanıt geldi.
AP'de bugün yerel saatle 12.00'de yapılan toplantı kapsamında, Kosova pasaportu olan kişilere AB ülkeleri için vize serbestisi verildi. Oylamanın ardından AP'den yapılan yazılı açıklamada, "Kosova vatandaşlarının 180 günlük süre içinden 90 güne kadar vize talep etmeden AB ülkelerine, AB vatandaşlarının da Kosova'ya gitmelerine izin verilecek" ifadeleri kullanıldı.
Karar resmi gazetede yayınlamasının ardından yürürlüğe girecek. Kosova'nın da AB'nin vizesiz seyahat bölgesi Schengen'e alınmasıyla Batı Balkanlar'ın tamamı vize muafiyeti kapsamına girdi. Kosova, 15 Aralık 2022'de AB'ye üyelik başvurusunda bulunmuştu.